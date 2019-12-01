 Конгресс США завтра начнет рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках процедуры импичмента Трампа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, на рассмотрение отводится 24 часа, после чего во вторник доклад будет поставлен на голосование.

Как ожидается, Комитет, контролируемый демократами, инициировавшими расследование, примет доклад. Затем он будет передан на рассмотрение Юридическому комитету, который должен будет в среду определить, заслуживает ли он голосования всей Палатой представителей.

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Если Палата представителей проголосует за импичмент, дело должно быть передано в Сенат для начала судебного процесса.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

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