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 Конгресс США завтра начнет рассмотрение доклада о результатах расследования в рамках процедуры импичмента Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей американского Конгресса 2 декабря начнет рассмотрение доклада, подготовленного по результатам расследования в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, на рассмотрение отводится 24 часа, после чего во вторник доклад будет поставлен на голосование.

Как ожидается, Комитет, контролируемый демократами, инициировавшими расследование, примет доклад. Затем он будет передан на рассмотрение Юридическому комитету, который должен будет в среду определить, заслуживает ли он голосования всей Палатой представителей.

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Если Палата представителей проголосует за импичмент, дело должно быть передано в Сенат для начала судебного процесса.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

Читайте также: Комитет по разведке Палаты представителей готовит отчет по результатам расследования об импичменте Трампа

Источник: https://censor.net.ua/n3162780
 
 
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у украины одна надежда на байдена, трамп должен утонуть
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Знаете у меня такое впечетление шо живем в зазеркалье , урод у власти сменяет урода . Хотя это слуги наши , как то так . Грустно.
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Не тем они занимаются, Трампу осталось то до лета досидеть, лучше бы быстрее санкции против СП-2 приняли, времени почти уже нет..
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Не здивуюся, якщо завтра з'явиться ще і переписка та відео зустрічі Доні з якоюсь там Монікою Зелінскі за 100$ без табу . І тоді лише чудо може врятувати старого ловеласа від імпічменту 😕
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Шансы на импичмент около нуля, нужно две трети голосов Сената а там большинство у республиканцев.
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Але передвиборчу ауру Трампу зіпсує. Утім, може американці вважають зовсім по-иншому.
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Для республіканців виграш сьогодні в питанні імпічмента Трампа може обернутися програшом в наступних президентських виборах завтра. І тому ще невідомо яке рішення прийме Політбюро РП стосовно доцільності подальшого перебування Трампа на посаді президента.
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