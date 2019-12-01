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Все про:Киев (18257) Киевская область (1812) облсовет (394) покушение (797) смерть (6256) Вячеслав Соболев (2)

 3-летний ребенок погиб при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева, - Бутусов

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев с семьей выезжал на Range Rover от ресторана "Марио" на улице Льва Толстого. В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел.

Об этом сообщил в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Покушение в центре Киева на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - киллер застрелил 3-летнего ребенка.

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Соболев с семьей выезжал на своем Рэндж Ровере от ресторана Марио на улице Льва Толстого. В этот момент убийца подбежал к машине и произвел выстрел - машина была в движении, пуля поразила ребенка. Он погиб уже в "скорой помощи"...

Соболев из Енакиево, известен как бизнесмен на Донбассе, создатель одной из первых торговых сетей "Обжора". В 2010-2011 годах был заместителем главы НАК "Нафтогаз".

В 2015-м избран депутатом облсовета от "Блока Петра Порошенко", - написал журналист.

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Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника

Источник: https://censor.net.ua/n3162778
 
 
 Топ комментарии
 
Киллер скорее всего из дамбаца.
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Спасибо зебилам за возвращение 90-х по всей стране 3-летний ребенок погиб при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева в центре столицы, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8011
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жаль погиб ребёнок а не эта сепарня грёбаная...
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Короче бандитские разборки переместились в Киев.
Такого даже при овоще себе не позволяли.
Спасибо зелебенедебилам.
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Мне удивительно как он в бпп пролез. Видимо артурчик герасимов протащил
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так же как и педофил-насильник в раду! у кличка спроси.
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Спасибо дятлу Зебилу за то что оставил урода Ваакова..
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