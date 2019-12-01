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 Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск на вручении премии имени Марион Денгофф

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск предостерегли об угрозе для европейского единства, которая исходит со стороны России.

Об этом оба политика сказали в воскресенье, 1 декабря, во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В частности Гаук отметил, что "сохранение единства ЕС было определяющим направлением" деятельности Туска на посту президента Европейского совета. "Его беспокоила агрессивная политика (президента России Владимира. - Ред.) Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС", - цитирует Гаука агентство новостей dpa.

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Туск в своей речи при получении премии обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По мнению Туска, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США.

Также он указал не необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы. "Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск. По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в России.

Основанная в 2002 году премия имени графини Марион Денгофф вручается за сделанный вклад в примирение между народами. Также в этом году эту премию получило международное молодежное экологическое движение Fridays For Future.

Напомним, 1 декабря приступил к работе новый президент Европейского совета Шарль Мишель. Дональд Туск находился на этой должности с 1 декабря 2014 года.

Также читайте: Евросовет окончательно утвердил состав новой Еврокомиссии

Источник: https://censor.net.ua/n3162777
 
   
 Топ комментарии
 
Україна сама себе не захищає. Фактично ми оніміли. Лише Туск інші партнери відстоюють наші інтереси.
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Скоро ви європейські імпотенти будете мати на кордоні з Польщею путінські танки... Після України Путін візьметься за Польщу і Прибалтику, озабочєнці хрєнові!
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солома‏ @elnazaro777 8 часов назад

Конгресс США запретил чисто электронное голосование!
Обязательно должно быть "бумажное подтверждение" голосов,чтобы можно было потом пересчитать в случае чего)
Привет нашим "диджитализаторам"
https://www.nytimes.com/2019/11/30/us/politics/pennsylvania-voting-machines.html
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солома‏ @elnazaro777 8 часов назад

Конгресс США запретил чисто электронное голосование!
Обязательно должно быть "бумажное подтверждение" голосов,чтобы можно было потом пересчитать в случае чего)
Привет нашим "диджитализаторам"
https://www.nytimes.com/2019/11/30/us/politics/pennsylvania-voting-machines.html
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Україна сама себе не захищає. Фактично ми оніміли. Лише Туск інші партнери відстоюють наші інтереси.
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Ты уже определись. То пишешь, что в НАТО не идём. Теперь Туск сказал о трансатлантических отношения и объединении Европы ( в том числе и Украины) для борьбы с Россией, а тебе снова не так.
Украина работает над созданием мира. Нечего на каждом углу орать о наших договоренностей со США, Британией, ЕС. Нам самим нужны козыри.
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Так. Пишу. Зе нас в НАТО не приведе. Він же змовився з рашкою. А НАТО це війна, аж ніяк не мир.
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Опять аргументов нет. Прочитал ваш перл. Хочу в НАТО, но это война и мы туда не идем. Поэтому Украина договорилась с Россией - это мир. Как это вяжется с текстом статьи?
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Вали к себе в питомник. Тебя тут никто не держит.
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Я тут Пчеловода пережил,Янека,Барыгу,переживу и Зэдебила... Так что, иди в будку..
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Кого поддерживать господа собрались ? Свыню офшорную , Зелю дуримара , кого ?
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Круто ты про кипрскую офшорную свинью.
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Лучшая поддержка Европы Украине , раздайте оружие и мы вынесим Косюков , Ахметова , авакова ,.
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и что?...ну вынесем...и тем что есть это легко сделать...дальше то что?..
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Ты раб по жизни , значет не Украинец .От так Ерема .
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ну это я понял патриций, но дальше то что?))))))))))))))... Підтримка України - у власних інтересах Європи, - Туск на врученні премії імені Маріон Денгофф - Цензор.НЕТ 623...
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...независимо от того, кто на данный момент является президентом США.
Источник: https://censor.net.ua/n3162777

Чего нельзя сказать действующему президенту, можно открыто сказать экс-президенту...
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Туск - очередная международная потеря среди лидеров , поддерживающих Украину.
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Вот как раз 9-го числа ЗЕ! и едет в Европу за поддержкой. По такому случаю даже Путин приезжает.
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Скоро ви європейські імпотенти будете мати на кордоні з Польщею путінські танки... Після України Путін візьметься за Польщу і Прибалтику, озабочєнці хрєнові!
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Наплевать Путину на Украину, Польшу и Прибалтику.
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Та йому то покуй але проблема на кордоні з ЄС будуть... Бєжєнці, зброя, наркотики, провокації... Ви там не розслабляйтесь, ваше імпотентне НАТО з ссикливими меркель і макроном вам не допоможе!
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Зеленский едет в Париж за поддержкой пропутинского курса на капитуляцию, потому что народ его не поддерживает.
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Забавно,как одни и те же евролюди скоро будут одновременно "выражать озабоченность" по поводу опять убитых украинцев и склонять Украину к подписанию газового контракта,выгодного им с рашкой.Пять лет уже эта шизофрения наблюдается.Бех малейших надежд на улучшения...
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Но нужно же поддержать европейцев - им же нужен газ. Всего-то осталось подождать полгодика! Неужели вы их бросите и перекроете вентиль? Они столько в вас инвестировали...
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