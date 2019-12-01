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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1812) Нацполиция (10488) правоохранительные органы (630) капеллан (63)

 На Киевщине полиция разыскивает пропавшего без вести военного капеллана. ФОТО

В пгт. Клавдиево, Бородянского района Киевской области без вести пропал священнослужитель. Сообщение об исчезновении поступило в субботу от одного из прихожан.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине полиция разыскивает пропавшего без вести военного капеллана 01

Личный состав полиции региона поднят по тревоге, привлечены все подразделения превентивной деятельности и уголовная полиция.

Приметы разыскиваемого: мужчина в возрасте 45-ти лет, спортивного телосложения, рост около 185 см., темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, усы и борода. На момент исчезновения, вероятно, был одет в темную куртку и камуфляжные штаны.

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По данным СМИ пропавший - священник УПЦ КП Сергий (Струк), военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и председатель религиозной организации "Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии".

Источник: https://censor.net.ua/n3162776
 
 
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Кому-то шо-то недоплатил или кинул иначе кому его статус мог мешать? ни вреда ни пользы...
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Та я вас умоляю... Завтра уже появится - где-то с девками резвится
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Отец Сергий - военный капеллан, участник боевых действий, настоятель и глава религиозной организации «Религиозная община Приход святых мучениц Веры, Надежды Любови и матери их Софии» Киевской епархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата пгт. Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области.
Как отмечают в пресс-службе УПУ КП, ранее отец Сергий обнародовал факты использования духовенства ПЦУ в политических проектах. Долгое время священник находится в открытом противостоянии с благочинным Бородянского района Православной Церкви Украины протоиереем Иваном Дзюбой, от которого получал угрозы физической расправы. Последнюю угрозу он получил 29 ноября 2019, накануне исчезновения, в присутствии свидетелей.
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Кстати, это показатель(в миллионный раз) что попы правильно делеют - стаду "вера" в говорящие кусты и в то шо стена города задавила 27000 солдиков, а попам - влияние, бабло, лучшая еда и тачки.....
Зависть это в "заповедях"? а то я уже "согрешил", возненавидев попов за то что так круто устроились На Київщині поліція розшукує зниклого безвісти військового капелана - Цензор.НЕТ 5960
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Дай Боже, щоб зі святим отцем все було добре
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Дай Боже, щоби був живий і здоровий
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