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 Политика Украины
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Все про:независимость (221) референдум (1249) Гончарук_Алексей (333)

 Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость

Премьер-министр Алексей Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.

"Сегодня, 1 декабря, Украина отмечает важную дату в истории - двадцать восьмую годовщину проведения Референдума за независимость. Всего за один день более 90% граждан Украины подтвердили свое желание жить в независимом государстве. Мы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга. Только так наше государство будет оставаться свободным и сильным", - написал Гончарук.

Также читайте: В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря

Напоминаем, 1 декабря 1991 в Украине состоялся Всеукраинский референдум, на котором 90,92% избирателей был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой.

Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость 01

Также читайте: Сегодня - 28-я годовщина референдума за независимость Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3162775
 
 
 Топ комментарии
 
Зеб, Порошенко работает президентом, т.к. некому работать президентом в Украине, одни шоумены и тамады на праздниках....
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умница
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И тут же дал много денег тем, кто захотел отделиться
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Это существительное общего рода, ну, как у вас на мордоре, пьяница, например.
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Шо, знакомое слово увидел? Подумал, что раз 'пьяница', так это тебя позвали отписаться?)))
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таня, то что ты тупая и без чувства юмора я знаю давно, но то что до такой степени.... зеленая плесень мозги выедает?
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Ты очень слабый в дискуссии. И , как любой мент, страдаешь отсутствием чувства юмора и мозга. Ответить нечего, всегда скатываешься до оскорблений. Ты меня не удивил, все в рамках твоего состояния 'с бодуна' или 'в процессе'. Лучше бы подумал о своей печени.
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я с тебя умиляюсьс чего то решила что я бухаю или с будуна? больная тема? ты кодированная?
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Ты очень слабый в дискуссии


А судьёй в вашей дискуссии конечно же выступаешь ты ? )))

У тебя вообще проигрыши в дискуссиях при таком судействе бывают ?
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Це у вас на мордорЄ. А у нас, українців, "пияк" про чоловіка
Оскільки кацапи мають складаються переважно з винищених та асимільованих угро-фінських народів, то успадкували відсутність категорії роду з їхніх мов. Тому й масові жіночі закінчення у чоловічому роді.
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Зеб, Порошенко работает президентом, т.к. некому работать президентом в Украине, одни шоумены и тамады на праздниках....
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Сувуха дасть роз'яснення, що то був реквієм.
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порошенко работает старой сивой уродской свиножабой
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а ты протестуешь против объединения белараши с рашей? или очко жим-жим? только на украинских сайтах гадить можешь?
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Короче, давай ! Будеш іти зеленського там зустрінеш.
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Та він там по розпорядку ходить з інтервалом 30 секунд.
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так!
та й ноги у нього длинніші... так що... ще й пережене... ))))
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К сожалению на выборах 73% решили что нужно идти назад к братьям кацапам Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость - Цензор.НЕТ 812
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Вот так советский народ Украины на оккупированной Московией территории Украины проводит парады с пленённым Украинским народом, а другая часть советского народа находясь у власти, заигрывает с московитами и стремиться вернуться в прежнее московсккое стойло , ,когда Украинский народ на фронте защищает Родину.
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Ну во первых 73% избирателей принявших участие в голосовании , это где то около 7 миллионов человек , это далеко не 73% населения страны . Во вторых даже из 7 лямов голосовавших за Монику Членограй , минимум 50% не хотят ложиться под кацапов , а из оставшихся две трети , хотят жить в своей стране , просто дружить с кацапами , но в Нью СССР не хотят жить не те не другие , так что творит Моника это перебор для всех.
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Во вторых даже из 7 лямов голосовавших за Монику Членограй , минимум 50% не хотят ложиться под кацапов , ....

Якщо вони проголосували за блазня - значить, хочуть.
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Пропатріотічний відовлікаючий триндьож влади перед 9 грудня або точніше перед 8-им.
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... а в цей час Єрмак занюхає зараз в Кремлі разом з Грустним Каньом- в прєдвкушєніі пабед...
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А Вовка , якщо здатен, зубрить текст АБРАЩЕЄНІЯ К НАРОДУ КРАЇНИ на фоне селфі з ******
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Надо в это знаменательный день вспомнить и отцов-основателей независимости. Ельцина- Кравчука-Шушкевича.
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Кравчук, конечно, тот ещё папаша. Он когда крымнаш комментировал, то сказал что-то вроде, мол, когда мы в 1992 занимались демаркацией границ, то если б Ёлкин потребовал отдать Крым, мы бы отдали его без базара.
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Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость

Это да. И где сейчас прибалты (которые очень считаются небыстрые ) и де м-у-у-дрi украiнцi?
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Так а что ты хотел в стране где 73% голосуют за кацапа членограя?
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И то да, но мы ж не на нём буксонули. Все 30 лет мудаков заводим. Во все кабинеты.
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Балтійці йшли в Європу, 73%- тягнуть Україну в совок
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Згадався привітати аж о 19.00... А цілий день цей блаЗєнь на самокаті що робив? 😕
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б*же, там пишет - 2год.(значит максимум в 17.00) + х.з. во сколько был сделан скрин(можид даже в 2 ночи.)
короче лучше бы ты молился себе тихонько чем писать такую галиматью. нажрался шоле?
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Заходишь зебобик на страничку этого чувачка в жилетке...и смотришь...
Написал он это максимум три часа назад...
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Шарик, что я не так написал? Ты тут умничать решил? Че мне заходить если выше "Бох" обосрался, а я его поставил на место. Че ты ваще тут посылаешь куда то заходить если к тебе никто не обращался?
И во вторых - да мне наложить на Гончарука и его референдумы, если на то пошло, не то шоб заходить на фейсбуки.
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.. Знать Моська она сильна, что может тявкнуть на Слона.. 😃
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Але ж ти є бомко францюватий. Перша особа держави шле свої привітання по фейсбуку о 16 годині. А що ж воно до того робило і скільки людей його "вітання" бачили? Якби не Цензор то навряд чи хто би і знав про це взагалі .
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нема Мародьора.. ось він би привітав так привітав.. і 100500 лєнтачєк аднім мановєнієм рукі перерізав би Гончарук привітав українців із 28-ю річницею референдуму за незалежність - Цензор.НЕТ 9266
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походу держава незалежна швидше від розуму....
чого тільки "кидок" з ЯЗ вартує - як сліпих цуценят красиво розвели.
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Мы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга. Только так наше государство будет оставаться свободным и сильным", - написал Гончарук.
Источник: https://censor.net.ua/n3162775

С кем держаться? С Зебами, которые поют оды зраде от Портнова и Ермака?
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держись с ляшко своим
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у ганчурука такой вид всегда как будто или тужится или уже потужился
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сколько ему было в момент провозглашения не зависимости? лет 5)? мне очень льстят поздравления от Голубой Устрицы....
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Для поддержки друг друга готов погасить за Лёху-премьера его долги по коммуналке в обмен на его самокат!
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Ну кудаж без поздравлений чувачка в жилетке то？
Дел ноль...результатов ноль...так хоть на этом попиарится...
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Я извещаю Вас, с текущего момента: Женой моею стала Ваша дочка Вента!
...смотрю на фотографию лица Гончарука ... ...ну... ...шоб я так жил, с кем я хочу! *)
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В на---туре? Паздравил? А базар у него. как, криварожский?
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"Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость" - а евреев поздравил с 28-й годовщиной референдума за независимость?
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Да. Действительно. единственный президент Украины сейчас - Порошенко. Выступает на Прямом. И говорит. и думает как державник а не как Клован- ссыкун.
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Хоча я пишу вірші, але це не мої, гугліть.

Німій, одуреній забитій . невже не встать тобі від ран,
Москві та Речі Посполитій, колись жбурнев тебе Богдан ( не, не нового гідранта),
А потім хтів тебе Мазепа, від серця щирого добра...
Його жти зрадила і степом, пішла рабинею Петра (це не Порох).
Хіба не жах: своєї зброї, не маєш ти в ці скррбні дні.....
У тебе так: два- три герої, а решта велетні дурні.
У тебе так: все безголів'я, що на багно кричить "блакить",
Якби я міг, якбі зумів я, тебе ВКРАЇНО, воскресить....
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Так понимаю, чувствует наш премьер, что с новым годом поздравить нас уже не успеет, то хоть тут отметился.
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Кому оно надо. его поздравление? Шо оно , авторитет какой имеет? Все равно шо алкаш из забегайловки. Нахера?
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Вижу, тут зачмырили зебобиков. Могу даже встать на защиту этих недалеких. Вот Вова может построить новый самый крупный завод в Европе по производству клоунских аксессуаров. И уменьшить цену на шутовские зимние ботинки в два раза! Зебобики могут их покупать. в ередит и всем сразу станет весело. Ржачь будет на всю страну. В конюшнях. на фермах. все дворники и кондукторы...А-ха-ха!!
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Теперь у новой власти эта же независимость стала разменной монетой! Какое лицемерие! А что сам гарант? На поздравлление не хватило денег?
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"Приємно сісти в полі срати -
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Как-то так необычно приятно сегодня с утра, что ли. С чего бы это? Оказывается, это ж Козлобородый Мудак-Гончарук поздравил. Так не хватало его поздравления. Пойду забудусь горіляччям.
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