 Гончарук поздравил украинцев с 28-й годовщиной референдума за независимость

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в Фейсбук.
"Сегодня, 1 декабря, Украина отмечает важную дату в истории - двадцать восьмую годовщину проведения Референдума за независимость. Всего за один день более 90% граждан Украины подтвердили свое желание жить в независимом государстве. Мы должны всегда держаться вместе, поддерживать друг друга. Только так наше государство будет оставаться свободным и сильным", - написал Гончарук.
Напоминаем, 1 декабря 1991 в Украине состоялся Всеукраинский референдум, на котором 90,92% избирателей был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой.
А судьёй в вашей дискуссии конечно же выступаешь ты ? )))
У тебя вообще проигрыши в дискуссиях при таком судействе бывают ?
Оскільки кацапи мають складаються переважно з винищених та асимільованих угро-фінських народів, то успадкували відсутність категорії роду з їхніх мов. Тому й масові жіночі закінчення у чоловічому роді.
та й ноги у нього длинніші... так що... ще й пережене... ))))
Якщо вони проголосували за блазня - значить, хочуть.
Это да. И где сейчас прибалты (которые очень считаются небыстрые ) и де м-у-у-дрi украiнцi?
б*же, там пишет - 2год.(значит максимум в 17.00) + х.з. во сколько был сделан скрин(можид даже в 2 ночи.)
короче лучше бы ты молился себе тихонько чем писать такую галиматью. нажрался шоле?
Написал он это максимум три часа назад...
И во вторых - да мне наложить на Гончарука и его референдумы, если на то пошло, не то шоб заходить на фейсбуки.
чого тільки "кидок" з ЯЗ вартує - як сліпих цуценят красиво розвели.
Источник: https://censor.net.ua/n3162775
С кем держаться? С Зебами, которые поют оды зраде от Портнова и Ермака?
@ligovs
Дел ноль...результатов ноль...так хоть на этом попиарится...
...смотрю на фотографию лица Гончарука ... ...ну... ...шоб я так жил, с кем я хочу! *)
Німій, одуреній забитій . невже не встать тобі від ран,
Москві та Речі Посполитій, колись жбурнев тебе Богдан ( не, не нового гідранта),
А потім хтів тебе Мазепа, від серця щирого добра...
Його жти зрадила і степом, пішла рабинею Петра (це не Порох).
Хіба не жах: своєї зброї, не маєш ти в ці скррбні дні.....
У тебе так: два- три герої, а решта велетні дурні.
У тебе так: все безголів'я, що на багно кричить "блакить",
Якби я міг, якбі зумів я, тебе ВКРАЇНО, воскресить....
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Как-то так необычно приятно сегодня с утра, что ли. С чего бы это? Оказывается, это ж Козлобородый Мудак-Гончарук поздравил. Так не хватало его поздравления. Пойду забудусь горіляччям.