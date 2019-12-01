 Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover . ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.
Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.
В то же время, по данным Информатора, в 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.
С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.
По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.
А ще пишуть, що авто куплене в Донецьку у 2013, проте на облік поставлене у Києві.
3 года ребенку, ужас какой-то.
У детей погибших на Донбассе нет родителей?
Или ты считаешь что шесть лет нести всякую хрень это норм?
Сиди не кизди.
Жри что дают.
Бачили очі.
Из новой Зекоманды новые лица?
Позови путина он тебя спасет.
Не Зе а протипетя.
Что от этого изменилось?
Насколько нужно быть необучаемыми и невменяемыми что бы вестись на примитивные кпемлевские технологии...
Россия по отношению к Украине кто?
Чей Крым?
Кто президент РФ для всего мира?
Россия к Украине кто?
Крым чей?
Президент РФ для всего мира кто?
Вам не кажется что он флудит?
= бандитские разборки.
Личность Соболева со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтверждают и украинские СМИ. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын.
Вячеслав Соболев - в прошлом донецкий бизнесмен, создатель сети супермаркетов "Обжора", одно время был заместителем мэра Донецка Александра Лукьянченко.
В Киеве он владеет рестораном "Марио", возле которого и произошла стрельба. В 2015 году Соболев был избран депутатом Киевского облсовета от БПП.
знаю, что в его Марио космические цены.
А дитина, звіісно, тут ні при чому... "Карма".
Он не уволен Высшим советом правосудия (ВСП) в январе 2019, как пишут СМИ. На сейчас он по сути остается судьей Высшего хозяйственного суда.
10 сентября 2019 в ВСП пришло заявление самого Емельянова об увольнении. Но 10 октября Высший совет правосудия приостановил рассмотрение этого заявления отдельным решением.
При этом еще 3 июня 2018 вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия приняла решение привлечь к дисциплинарной ответственности судью Емельянова и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с занимаемой должности.
Емельянову приписывают ряд эпизодов: вмешательство в течение 2013-2014 годов в процесс осуществления судопроизводства, в частности в давлении на судью хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову; решения конкретных судебных дел; препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях; давление на судей путем побуждения, угроз, шантажа и другого противоправного воздействия.