 Range Rover обстреляли в центре Киева, погиб 3-летний ребенок, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сын сбушника Виталия Криворучко протаранил 10 автомобилей в Днепре. ВИДЕО

В 17:15 в Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника, который стрелял в автомобиль Range Rover . ЧП произошло на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи. Правоохранители общаются со свидетелями и осматривают прилегающую к месту преступления территорию, в частности устанавливают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать злоумышленника.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных. ФОТОрепортаж











Смотрите также: Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП под Черновцами, - полиция. ФОТОрепортаж

В то же время, по данным Информатора, в 17:30 на месте уже работали правоохранители. В городе ввели оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

С водительской стороны на переднем боковом стекле Range Rover видны последствия выстрела. Пострадал также и водитель внедорожника. Вероятнее всего, это отец семейства. На его теле были видны капли крови.

По состоянию на 17:45 мертвый ребенок еще находится в машине. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или умышленное покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается.













Смотрите: Банда, совершившая более 20 тяжких преступлений, задержана в Запорожской области, - Нацполиция. ВИДЕО