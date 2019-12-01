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 Враг применил на Донбассе запрещенное оружие, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - били неподалеку от Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки (из минометов калибра 82 мм).

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Потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов 1 декабря не было.

Напомним, 30 ноября российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Источник: https://censor.net.ua/n3162773
 
 
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«Любой захват территории, любое насилие, любое угнетение Россия осуществляла не иначе, как под предлогом просвещения, либерализма, освобождения народов.» Ф. Энгельс.
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жалюгідне жиденя, зе-лупінське зе-йло, ти лайнооооооо !!!!! гнида, йди геть !!! ти-ніхто та звати тебе ніяк.Пуля вже летить до твого лоба, долбо*б. тебе ніщо не врятує. Потім будеш вісити до низу порожнім котелком, пшьло на ***, freak !!!
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хм.. отдали Зе кАмАндиры с этим отводом войск кацапо-врагам ШЕСТЬ населенных пунктов в которых проживает на данный момент до ТЫСЯЧИ граждан Украины !!! Не, ну не падлы !? Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5534
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Укрзализниця представляетВорог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4409Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4409
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гарна картинка.та це все похерено при розпаду ссср.
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Не переживайте, китайци придут, порядок наведут. Сейчас им лес продаете, и воду с Байкала, а завтра будете покупать.
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кацапе, а новизна в чому? Ворог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4477
Я розумію, якби тяга була у вигляді паровоза -- було б по-кацапськи оригінально, а тут у чому новизна? Невже в "нєпрєдсказуємой_траєкторіі_двіженія_локомотіва"?
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так это ракета полетит разрушить там где ВСЕ КАЦАПСКОЕ РУКОВОДСТВО ХРАНИТ СВОИ ДЕНЬГИ, ГДЕ ЖИВУТ ИХ ТЕТИ. ГДЕ ИХ НЕДВИЖИМОСТЬ???????
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Прошло уже пол года с тех пор как действует мирный план Зелупы *простоперестатьстрелять*. Ну и как вам? Вас устраивают каждый день убитые и раненные и потери которые возросли минимум в 2 раза по сравнению до етой многоходовочки? Теперь Зелупа хочет еще подписать новую многоходовочку- *простокапитулировать*. Вы уверены что после етого станет лучше? Глава ГосДумы РФ Володин уже заявил, что Украина одним дамбасом не отделается. Другие областя Украины ждет то же самое что и дамбас и крым. Если раз упали перед врагом на колени то не жалуйтесь что вас вы*бут по полной програме. А с вы*баным и опущеным никто в мире не захочет иметь никаких дел. Как жаловался *****, Украине очень много в мире уделяют внимания. Мечта *****, которую он даже не скрывает, ето убрать Украину из повестки дня мировой политики и сделать страну третьего мира на уровне абхазии и приднестровья.
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Кривонос прокомментировал свое увольнение: «Превратили СНБО в посмешище с клоунами»... наверное анекдоты рассказывают,про Гражданскую и Отечественную гибридную войну. торговле с врагом и парадами военнопленныхВорог застосував на Донбасі заборонену зброю, від початку доби втрат немає, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 8059
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