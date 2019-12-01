 Враг применил на Донбассе запрещенное оружие, с начала суток потерь нет, - пресс-центр ОС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, один обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - били неподалеку от Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки (из минометов калибра 82 мм).

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Потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов 1 декабря не было.

Напомним, 30 ноября российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.