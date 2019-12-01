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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20060) разминирование (317) сапер (15)

 Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны

В настоящее время разминированием территории Донбасса занимаются около 600 саперов от правительственных и неправительственных организаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

По данным Министерства обороны, от центральных органов исполнительной власти по состоянию на 1 ноября 2019 года в процесс вовлечены 44 группы разминирования численностью 202 человека. От Вооруженных Сил Украины - 36 групп разминирования (162 человека), от Государственной специальной службы транспорта - 1 группа разминирования (5 человек) и от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - 7 пиротехнических расчетов (35 человек).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина - пятая в мире по количеству жертв взрывов мин, - доклад

Начиная с 2016 года, для ускорения выполнения мероприятий по разминированию Миниобороны Украины привлечены международные неправительственные организации The HALO Trust, "Датский группа по разминированию (DDG)", "Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD)" и национальные неправительственные организации DEMINING SOLUTIONS, "Демайнинг тим фром Юкрейн","Моя безопасная Украина". Всего привлечено 37 групп разминирования общей численностью 382 человека.

Также смотрите: На участке разведения сил Петровское-Богдановка разминировано 17,6 га, - ГСЧС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3162771
 
 
 Топ комментарии
 
Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек. А то я смотрю в твиттере какое-то затишье...

(C)
@_Fashington
Разминированием Донбасса занимаются 584 сапера от правительственных и неправительственных организаций, - Миноборны - Цензор.НЕТ 9397
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Для чого розміновувати, якщо війна не закінчена і є загроза широмасштабного наступу росії?
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29го Листопада було вбито нашого військового снайпером. Було б там заміновано, то фіг би він рипнувсь йти вбивати. Тепер російським снайперам дорога відкрита? Нехай вбивають по всьому фронту?
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Вже зробили бізнес на розмінуванні і заробляють на цьому гроші! Вже якісь неурядові організації щось там розміновують на Донбасі, комусь за це платять гроші! Це пістець! Накуй звідтам всі "неурядові організації" це фронт, млять, зона бойових дій!
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Гібридне розмінування, бо война гібридна
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Другие хорошие новости: Прорыв. Россия вышла на 1-е место по числу заболевших СПИДом, более 1 млн. человек, обогнав по этому показателю страны Африки.

Россия также 1-я в мире по числу новых заболевших СПИДом
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Поганец этакий, даже новости нормально прочитать не можешь. Россия на первом месте в Европе и на четвертом в мире. Украина не отстаёт и тведо стоит на втором месте. Много лет подряд была на первом.
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...шо ни месяц, в Бундесе, американские и английские бомбы выкапываю, по 500 кг., в среднем -- от лучших сегодняшних друзей, с сердечными напоминаниями...
... поддержал!
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Кращеб новина звучала"Розменироваиєм Донбаса занимаютса 584 сеператистов
"
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Они заминированием в основном продолжают заниматься.
На цензоре такая цензура что про это нельзя писать.
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Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек. А то я смотрю в твиттере какое-то затишье...

(C)
@_Fashington

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не знаю где ты это взял, ===== знаю что сегодня на роССии, в Забайкалье (китайская земля) перевернулся автобус - 20 трупов.
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Для чого розміновувати, якщо війна не закінчена і є загроза широмасштабного наступу росії?
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29го Листопада було вбито нашого військового снайпером. Було б там заміновано, то фіг би він рипнувсь йти вбивати. Тепер російським снайперам дорога відкрита? Нехай вбивають по всьому фронту?
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"Сапёёёры -- сыны Отчизны!" ...эта... -- я в Разведке служил, но с сапёрами в одной столовке питались... -- вот и запомнилось, как они строем кушать ходили...*)
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Дегенераты продажные. Что вы делаете? Расчищаете для врага дорогу для наступления? Сволочи.
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А кто такие "от центральных органов исполнительной власти" по состоянию на 1 ноября 2019 года в процесс вовлечены 44 группы разминирования численностью 202 человека.

Это что,любители? Комбата уже положили на фугас . Есть формуляры минных полей.
Или можно ли на равнине пройтись тралами КМТ. А чем тралят-- УМИВами
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