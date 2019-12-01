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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:СБУ (14075) Епифаний (204) ПЦУ (490) Баканов Иван (86)

 Епифаний и Баканов обсудили межцерковные отношения в Украине. ФОТО

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний встретился с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Епифаний и Баканов обсудили межцерковные отношения в Украине 01

Епифаний рассказал о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.

Было отмечено, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епифаний призвал Зеленского принять меры относительно намерений оккупационной власти в Крыму уничтожить храмы ПЦУ

Епифаний и Баканов обсудили межцерковные отношения в Украине 02

Также речь шла о ситуации в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

Также читайте: Госсекретарь США Помпео обсудил с главой ПЦУ Епифанием насилие в отношении вероисповедания в оккупированном Крыму и ОРДЛО. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3162769
 
 
 Топ комментарии
 
Этот упырь баканов прихожанин кацапской секты рпц
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Баканов, это тот черт, который топит за мацковский поцреархат? Содержательная беседа была...(((
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баканов замовив щотижневий молєбен за перзедента ?
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Этот упырь баканов прихожанин кацапской секты рпц
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Еще раз.Глава СБУ ходит в РПЦ!просто вдумайтесь.о чем вообще речь.этого нужно гнать на ростов.как можно скорей
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Як не здається дивним пропукінцям та бидлу москальському.. а Баканов ЗАБЕСПЕЧИТЬ МИРНИЙ ПРОЦЕС ЗНИЩЕННЯ в Україні пропукінської секти рпц на чолі з гбнявим майором гундяєм Епіфаній і Баканов обговорили міжцерковні відносини в Україні - Цензор.НЕТ 4101
пс. і те що москальські попи підсіли на наркоту - лише початок...
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баканов замовив щотижневий молєбен за перзедента ?
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Баканов, это тот черт, который топит за мацковский поцреархат? Содержательная беседа была...(((
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Та ні, Богдан на Єпіфанія пер і так то було ну не дипломатично якось. Не красило воно керівника ОП. А ви вважаєте, що гріх Богдана нікнейми? Дитячій світ))
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У власника "95 кварталу" робота така, "круто смотреться". Безпека України, дещо інше
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"Было отмечено, что все межконфессиональные процессы должны происходить
мирным путем и на основании действующего украинского законодательства", - со стороны Баканова, прихожанина РПЦ, звучит, как угроза, учитывая, что только Епифаний из ПЦУ там присутвовал, как будто он какой-то провинившийся хулиган, которого на ковёр вызвали, остальные, мол, и так поймут.
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Поп Гундяй - он
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.
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А яке відношення, у відповідності до Конституції, має церква до держави? Поясню - ніякого, бо відокремлена! Якого хріна попи пхають носа до державних силових структур, а силові структури, щось обговорюють з попами? Поясню - щоб тупе бидло знало своє місце і ним було легше керувати обом сторонам!
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...неееее...не все так просто и благодушно...есть вопросы....кто инициировал встречу? какой ее предмет?...сдается мне только, что неспроста такая встреча, накануне подписантских всех этих дел с расейкой-"падружкой" и выполнение закона по переименования упц в рпц...сиди мол дядя Епифан тихо-тихо и паству свою усмири, если чего вдруг......
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Епифан с медалью.. А куда этого деда скандального загнали, который его на эту должность подсадил? Он там что-то выцарапывал себе из епифановских угодий.. Что-то его не слышно в последнее время..
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Це певно викликали нашого митрополита Епіфанія щоб не приймав до себе церкви РПЦвУ громади яких переходять до ПЦУ.
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Єпіфаній насторожений, Баканов занадто усміхнений - не подобається мені їхня зустріч.
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МП ,це філіал спецслужб московських.
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Схоже що фігуранти приїхали до митрополита Епіфанія бо на стіні висить копія томоса.
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