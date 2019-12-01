 Епифаний и Баканов обсудили межцерковные отношения в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Епифаний рассказал о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.
Было отмечено, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства.
Также речь шла о ситуации в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.
пс. і те що москальські попи підсіли на наркоту - лише початок...
мирным путем и на основании действующего украинского законодательства", - со стороны Баканова, прихожанина РПЦ, звучит, как угроза, учитывая, что только Епифаний из ПЦУ там присутвовал, как будто он какой-то провинившийся хулиган, которого на ковёр вызвали, остальные, мол, и так поймут.
же агент КГБ "Михайлов", сделал состояние на беспошлинном импорте на
Россию сигарет и спирта «Royal» (наберите в поисковике "табачный митрополит"), живет со своей троюродной сестрой, судится с
соседями, фотошопит часы, переделывает заповеди в понятия, благословляет на братоубийственную
войну с Украиной.