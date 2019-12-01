 Епифаний и Баканов обсудили межцерковные отношения в Украине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Епифаний рассказал о становлении и развитии поместной Украинской Православной Церкви. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.

Было отмечено, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства.

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Также речь шла о ситуации в оккупированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса.

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