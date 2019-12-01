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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3813) независимость (221) референдум (1249)

 В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря

Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам, что в этот день 28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.

"90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке нашей Родины, сказали: Украине - быть!

И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Люди должны получить платежку за декабрь и там должно быть снижение , - Зеленский провел совещание по тарифам на отопление. ВИДЕО

Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.

"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - добавил Зеленский.

Также читайте: Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский

В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162768
 
   
 Топ комментарии
 
Вот именно... И эта жаба до сих пор давит кремблядей. Обвияют Украину в развале совка. Но самое интересное, что 90% кацабыдла в это верят. Я как то одному на форуме задал вопрос. Почему кацапы празднуют день независимости 12 июня, а в Украине 24 августа? И второе кацапы провозгласили суверенитет в 1990-м году, а Украина только в 1991-м. Тут у него сразу стопор, обозвал меня бандеровцем и больше не отвечал В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря - Цензор.НЕТ 4199
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А це щось змінює? Відеозаписи цієі подіі уже пропали?
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Шо не день то у Клована праздник...Когда работать будешь. типилл?
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Это оно еще до церковного календаря не добралось...
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Мы обьединились ради свободной и независимой Украины. А не для кап туляции перед кацапами...
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9 грудня буде в тебе днем гідності, або позору.
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...Я прошу вас внимательно посмотреть на это видео (оно в конце текста - ред.). Сначала без звука, обращая внимание на ужасающее непонимание Богдана (компенсируется пох@измом) и катастрофическую растерянность Зеленского (компенсируется музыкой, которую вы сейчас услышите).Такое предложение озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и публицист Сергей Лямец.
Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента.
У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.
Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На «ты» Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.
А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.
Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из «Теслы» или по пути домой.
И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК «Нафтогаз».
Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии.
Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году.
Да, чем в прошлом году - дешевле. В прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн.
https://antikor.com.ua/articles/344204-zelenskogo_hutko_podstavljajut_i_delajut_iz_nego_loha__mnenie
відео у низу статті
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Брехня это достижения мира путём сдачи территорий и легализацией орков...
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Заметьте. я Вам ничего не говорила) Вы сами сказали, что ото всё, что Вы написали, то брехня)
А если серьезно, то, может, уже хватит людей пугать на каждой новости?) Зачем Вы вносите панику в массы?) Вам хочется насладиться свои остроумием? Вы рады от того, что кто-то прочет и его мандрашка хватит?) И вообще... Идите ка Вы в свою Беларусь и жарьте шашлыки)) Помните, был у нас с Вами разговор?). Учите своего президента, как ему работать). А если уж и зашли на наш сайт. то будьте добры по отношению к нам) Спасибо).
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Іди в телеграм його і відслідковуй сам. Да, і не забудь скріни подати.
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А ты спросил, когда в семью своим рылом лез...
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Yulia Arefeva - "Привіт, Вова.Так вийшло, що я - громадянка країни, яку ти нині очолюєш. Я не голосувала за тебе, Вова. Я не голосувала за твою партію. Але тобі доведеться рахуватись зі мною і мільйонами таких, як я. Знаєш, чому? Бо коли тобі було 18, ти обирав торгувати собою. А коли мені було 18 - я обрала Україну. Я обрала боротись за неї на Майдані, а згодом - і на війні...." https://www.facebook.com/shadaelvirrta/posts/1122525851278219

Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 7857
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в каждом уголке нашей Родины

Это плагиат! -- "Не верю!" ...*)
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Ну чому я йому не вірю - ні одному слову не вірю!
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Я так понимаю, Клован 9 едет принимать капитуляцию Раисси? Или я шота не то понял, зетипиллы? Кто меня просветит?
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Порохоботы веселятся) Праздник у них. Двойной) Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 9474
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Как тут не смеятся, когда касапы все ждут гражданской войны в Украине, а на деле получается, что 25% здравомыслящего населения Украины тупо ржет над зеленой массой,когда те получают платежки без учета субсидий и виртуальные зарплаты 4000$😂
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"Президент Владимир Зеленский напомнил украинцам,"Источник: https://censor.net.ua/n3162768

Брехня ! Бо це українці ,як завжди,нагадали Зєліку про цю дату (пост вийшов годину тому).
Може тепер хтось Вовці й про День прокуратури нагадає.Ну,тієї прокуратури,якій по губах Портнов з Дубінським водять...
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Зє!біл намірився здати Україну мордору і приєднатись до москви губерніями швидше за Бєларусь лукашенки
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"В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря"
- Сколько тебе тогда лет было?
- С кем ты объединялся в тот день?
- Кто тебе сочинил эту галиматью?
- Что ты несешь????
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В тот тебе, зеБЕпрезидент , было 24 года - вспомни ИМЕННО ДЛЯ ТЕБЯ восходящего на подмостках Кремля клоуна значил это джень и не гримасничай сцыкливо перед Украинцами. .
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ему было 13 и в этот день он курил за гаражами
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о да просчитался )) , нокурил точно за Украину ))
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но десятилетие оно отмечало на подмостках Кремля в команде Кривой Рог -Транзит -?...(сегодня можно дописать Транзит- Мацква) -мисиия выполнима .
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Сдается мне Вован, что в тот день ты ни с кем не объединялся, а смотрел мультики по телеку. Тебе и сейчас лучше бы мультфильмы смотреть, а не перед народом с бумажкой выступать. Эх, горе-президент...
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Зеля Украина гордиться тобой!!!А порохоботов сраной метлой из страны надо гнать ,пусть ихний вождь шоколадный принц их всех на мальдивах приютит Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 5150
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За дешёвую и доступную колбасу большинство (73%) объединились. Помню те вопли - Украина всех кормит! Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 3434 Того дня ми всі об'єдналися, щоб жити разом у єдиній і незалежній країні, - Зеленський про референдум 1 грудня - Цензор.НЕТ 8957
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Дійсно, що слова Зе про Референдум і ті події є поганою акторською грою. Не хочеться слухати від нього нещирі слова.😯
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