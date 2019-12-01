"В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу президента в Фейсбук.
"90% украинцев на Закарпатье и Волыни, на Донбассе и Львовщине, в Одессе, Харькове, Днепре, Луганске и в Крыму, собственно, в каждом уголке нашей Родины, сказали: Украине - быть!
И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", - написал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.
"И это - наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", - добавил Зеленский.
Еще обратите внимание на эти странные фигуры. Если бы вы увидели этих самых людей где-нибудь в загородном клубе, то решили бы, что это встреча выпускников 1970 года, и они рассуждают о том, как все нужно для людей. По странному стечению, это Офис президента.
У Порошенко было не лучше. Вельможное ворье, обсевшего главного брехунца. Но тут - тоже не ахтос.
Теперь посмотрите со звуком. Обращайте внимание на все. На нежную музыку, создающую эффект Ленина в Смольном, пишущего свой легендарный Декрет о тарифах. На «ты» Гончарука по отношению к президенту страны. На общие фразы, которыми размахивают эти люди.
А теперь посмотрите на смысл происходящего. Это - главное. Это то, чего никогда нет на видео Зеленского.
Собравшиеся рассуждают, что нужно снизить тарифы. Но не говорят Зеленскому, что тарифы устанавливают местные советы. Вместо этого ищут какой-то быстрый эффектный ход, который позволит быстро проголосовать в турбо-режиме за очередную хрень, а потом красавчиком записать видео из «Теслы» или по пути домой.
И конечно же, Зеленскому никто не говорит, что все сидящие так или иначе закручены на НАК «Нафтогаз».
Ковалив (это барышня в пиджаке) была при Порошенко главой набсовета НАКа. То есть, покрывала Коболева, получатели мегапремии.
Гончарук только на днях совместно с Коболевым повысил тарифы на газ для населения. И прямо на этом видео уверенно говорит, что газ дешевле, чем в прошлом году.
Да, чем в прошлом году - дешевле. В прошлом году было 8,55 - а на эту зиму заложили 8. Вот только дело в том, что сейчас резко обвалилась рыночная цена на газ. И если бы ставили цену газа по рынку, то она была бы 6,5 грн.
https://antikor.com.ua/articles/344204-zelenskogo_hutko_podstavljajut_i_delajut_iz_nego_loha__mnenie
відео у низу статті
А если серьезно, то, может, уже хватит людей пугать на каждой новости?) Зачем Вы вносите панику в массы?) Вам хочется насладиться свои остроумием? Вы рады от того, что кто-то прочет и его мандрашка хватит?) И вообще... Идите ка Вы в свою Беларусь и жарьте шашлыки)) Помните, был у нас с Вами разговор?). Учите своего президента, как ему работать). А если уж и зашли на наш сайт. то будьте добры по отношению к нам) Спасибо).
Это плагиат! -- "Не верю!" ...*)
В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, - Зеленский про референдум 1 декабря
Это да. А сейчас вы ещё и у власти оказались.
Брехня ! Бо це українці ,як завжди,нагадали Зєліку про цю дату (пост вийшов годину тому).
Може тепер хтось Вовці й про День прокуратури нагадає.Ну,тієї прокуратури,якій по губах Портнов з Дубінським водять...
Mikhail Golub
@golub
·7 ч
Какой ты сегодня
- Сколько тебе тогда лет было?
- С кем ты объединялся в тот день?
- Кто тебе сочинил эту галиматью?
- Что ты несешь????