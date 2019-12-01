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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2913) Володин (27)

 Аваков - Володину: "Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления "русского мира""

Заявления российских политиков, подобные тому, которое сделал председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, помогают украинцам лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Очередной русский дурак прислал НОВЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ РОЗОВЫХ ОЧКОВ сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"

Аваков - Володину: Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления русского мира 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162767
 
   
 Топ комментарии
 
Дожились. Даже Аваков на фоне этого зеленого говно уже выглядит лучше.
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Тут ти молодчина, Арсенчику! Не чекала. Так тримати!
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Відповідь Авакова це не відповідь міністра МВС, це відповідь боягуза який не може поставити на місце російського терориста! Проти Володіна має бути відкрите кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України, він має бути вистежений і ліквідований! В Україні має бути введений Воєнний стан і має готуватись евакуація місцевих мешканців з зони бойових дій. Хай терористи спробують повоювати не за спинами місцевого населення, а під ударами важкої артилерії ЗСУ! На нормандських переговорах путіну має бути поставлений ультиматум! Або він негайно виводить свої терористичні війська з ОРДЛО, або вони будуть знищені!
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...какой знакомый слог Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира" - Цензор.НЕТ 6873 Игарешка Л, перелогинься... Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира" - Цензор.НЕТ 5916
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Я жду тебя завтра на проходной Авдеевского коксохима (там до передовой 1,5 км). Дам парабеллум. Пойдёшь освобождать Горловку или Донецк ( на выбор). Встречаемся в 8 утра. Если не придешь, значит замаскированный кацап
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Авдіївський коксохим вже 5 років як має бути закритий а вся Авдіївка евакуйована! Авдїівка знаходиться в зоні обстрілу мінометів терористів, а всі шляхи до Авдіївки давно пристріляні зі всіх калібрів, включно з калібром 203мм і по суті Авдіївка це відкладена гуманітарна катастрофа національного масштабу! В будь який момент терористи можуть зтерти Авдіївку з лиця землі і будуть десятки тисяч загиблих цивільних, а ЗСУ навіть не зможуть підійти до Авдіївки бо колони ЗСУ будуть знищуватись ще на марші артилерією ворога! Тому Адвіївка має бути евакуйована в першу чергу, щоб не дати терористам влаштувати гуманітарну катастрофу артилерійськими обстрілами!
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Дожились. Даже Аваков на фоне этого зеленого говно уже выглядит лучше.
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Зе!имбецил, не позорься, ты себя и так уже ниже плинтуса опустил.
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Смешно слышать это от соевого идиота. Продолжай! 😂
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Свинорусик, не полыхай. Сядь в тазик со льдом, охладись, а то разорвет тебя и мы больше не узнаем, как ты любил ***** и Зе!беню. )))
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Сыинособака хрюкает, а порохоботы на нее сцут и нагло ржут)))
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вот вот читаю Авакова и думаю Зебил читает его и аж корчит из за того что он назвал дураком предствавителя Мордора когда в последнее время главный скоморох боится пуйлу сказать даже слово "потребовать" (унитазы) и буквально пылинки сдувает чтоб чем то не обидеть Мордор а выбирает "мы обратимся"к рос стороне чтоб вернули
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Тут ти молодчина, Арсенчику! Не чекала. Так тримати!
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Аваков еще и зеле привет передал.Думаю,они его возьмут в аэропорту,если зеля сдаст Украину.
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Аваков вже здав Крим, коли призначив (за 2 млн. доларів) людину Аксьонова керівником кримського главку МВС, а той присягнув Аксьонову і переда всі ключи та шифри терористам. Тому який Арсен продажний патріот ми вже знаємо, не треба з себе корчити Корчинського!
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До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Молодец. А шо там, за 6 лет выяснилось, почему Белого застрелили?
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російськомовний український націоналіст Арсен сабаков же сказал, что он сам застрелился.
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щоб Сашко не зміг сприяти втраті МВС контролю над бурштином. Це одна з причин.
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так то оказывается была разборка по контролю за бурштыном?
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это ЗЕбеня на сабакова так положительно повлиял? или сабаков более качественно стал мимикрировать?
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Когда уже к этим "мышыбрацьям" дойдет в конце то концов, что "Україна - це не росія"?
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Кубок главного тролля страньі ватньіх имперцев торжественно переходит от Пети к Авакову)))
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***
Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.

В России свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!

На сером волке верхом? Не вопрос!
Срубить башку мифическому Змею,
И объегорить умного Кощея,
Чтоб сам яйцо на блюдечке принёс.

А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок! В России не считают дурость за изъян!

"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным нынче просто не престижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
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увы, то же самое применимо и к Украине. Выбрав дурака в президенты, его избиратели сами подпилили себе сук, на котором сидели. Посмотри на центральные каналы украинского ТВ...сплошная пляска идиотов, смех, кретинизм, дизель шоу, кварталы, рассмеши гомика, еще там что-то, несгарбная леська некитюк... и смех, смех, смех... А в довершение дерганная анорексичка-катька засадчая, ирка билык, еще какая-то срань типа мужественного мужчины димыкаляденко - сама мускулинность и ***********... Это - срез общества. Это то, что общество потребляет. Это - пища для деградировавшего ума дегенератов. Другая не усваивается... И ты хочешь сказать, что 73-процентное поголовье этой страны во многом отличается от руско-мордвинской срани??? Да хер там...
Я с нетерпением жду 9го декабря. Если уж тогда народ не сделает выводов, тогда нахер мне нужно жить с таким народом. Серьезно, держу баул в тамбуре. Ехать, так ехать. Заграница, так заграница. Недельку подожду...но, может, и дольше, надеюсь...
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Ви чекаєте дій від 73 % ? Вони практично прозріли , але нічого робити не будуть, а будуть чекати, коли то зроблять 25 % як завжди. І якщо ви не втечете за кордон , то маю надію, що будете з нами 25 % .
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Тата, я всегда был с вами, и вы были со мной как виртуально, так и физически... вот уж в чем меня не упрекнуть...
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Не стоит обращать внимания на ватные визги ,мы ведь ВСЕ давно знаем ,что для кацапа дебилизм что скорее норма чем аномалия ...
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Не обращать внимания на то, что задумал смертельный враг? Ну ты и дурак...
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Твой единственный враг это твой идиотизм Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира" - Цензор.НЕТ 2824а вот мой дурак с трудом тебе в рои войдёт . Аваков - Володіну: "Говоріть частіше! Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира" - Цензор.НЕТ 5765
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Аваков всегда в тени, а может он был бы самым удачным президентом?
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ты, думаешь? и, что он хуже Порошенко? или Зеленского?
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О-о , запугали дешевым э/э и газом, владельцев э/станций и частных газовщиков. Что молчат про количество частных добытчиков газа, которым точно не нужно снижение цены на газ.
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бажано говорити і чпстіше зеленському в вуха.
тоді всім нам поможе.
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Можливо, скоро буде не можна.
Оно вже свободу слова дусити хтось зібрався...
(а з обмеженим інтернетом - справа швах. Без інформації буде як у 1930-х - Україна конала голодною смертю, "врагов народа" масово винищували, зате по радіо та в газетах - "пятилетка за три года", "жить стало веселей" и "семимильными шагами к коммунизму").
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Респект Арсену Борисовичу !!! Осибливо важливі ці слова від людини, яка з листопада 2013 року і по даний час перебуває в самому епіцентрі боротьби за збереження Української державності !!!
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вже один такий "патріот" зашкварився..

Пєтя..
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Он классно с Коломойским договаривается - это и сесть борьба за Украину в России
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Аж навіть несподівано, що такі люди є у теперешній владі.
Судячи з кількості лайна, вилитого на Арсена у коментах, він таки допікає

любителям "русского мира".
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Отож бо фатальною подією було вбивство Райнхарда Гейдріха в Чехії у 1942.
Яскравий персонаж був - і міг би замінити Гітлера, коли той ********.
Зовсім інакше історія могла б піти...
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Скоріше за все. Ось з "Лабіринту" (мемуарів Вальтера Шелленберга):

В результате длительных исследований специалисты из института криминалистики установили, что заговорщики использовали совершенно незнакомую конструкцию бомбы. Она представляла собой бесформенную, легко взрывающуюся массу, снабженную взрывателем, также совершенно необычной конструкции. Механизм взрывателя был настроен на взрыв на расстоянии семи метров от точки бросания, и по тому, как бомба сработала, было видно, что вся система работала исключительно точно. По всем признакам, взрывчатое вещество бомбы было английского производства, что, само по себе, еще ни о чем не говорило относительно инициаторов этого покушения.
Участников покушения искали среди членов чешского движения Сопротивления. Следы были найдены, подозрительные арестованы, тайные убежища раскрыты, репрессии осуществлены - словом, полиция нанесла сильнейший удар по всему чешскому движению Сопротивления. Относительно того, кем были заговорщики, по чьим указаниям они действовали, было высказано четыре различных версии: согласно одной из них, в этой истории была замешана английская разведка, а три участника покушения были сброшены на парашютах в окрестностях Праги.
Гестапо, поддержанное отрядами полиции, в конце концов начало осаду одной небольшой пражской церкви, где собрались около ста двадцати членов чешского движения Сопротивления. На следующий день началась осада церкви. Участники Сопротивления защищались до последней капли крови. В документах дела я прочел об этом следующее: «После ожесточенного боя церковь была взята, никто из бойцов Сопротивления не захвачен нами живым». Так как из ста двадцати осажденных ни одного не осталось в живых, тайна вокруг вопроса, кто же были диверсанты и кто руководил ими, осталась нераскрытой. Кроме того, среди убитых не было никого с полученным незадолго до того ранением в ногу (коли вже тяжко поранений вибухом Гейдріх відстрілювався, то він поранив в ногу одного з вбивць).
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Вальтера Шелленберга - которого сыграл Кот Матроскин - на самом деле был глупый, не красивый, малообразованный молодой человек (при этом занимал должность Начальника разведки).... 90% высшего руководства у Гитлера(включая самого Шекельгрудера) были недоучившиеся/малограмотные...
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Шелленберг?!
Пропоную почитати "Лабіринт" - може, зміните думку. Зовсім не схоже на щось написане "глупою" людиною.
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Господи, нельзя таким быть.... эти мемуары (единственная книжка этого малограмотного, больше нечего написать не смогло), я прочитал еще в прошлом веке, в общаге ВУЗа - книжка тоненькая, в мягком переплете - ничего особенного - .... а то что - 90% высшего руководства у Гитлера(включая самого Шекельгрудера) были недоучившиеся/малограмотные - это факт.
....
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"книжка тоненькая, в мягком переплете" - е-е-е... в мене середньої товщини, але точно не тоненька. В твердому піріпліті. 1991 року видання.

Але про керівництво з вами згоден. І дійсно, Гейдріх серед них був унікальною особистістю. до речі, з ним могли б уникнути багатьох речей, за котрі було стигматизовано Райх.
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Може з Кальтербрунером переплутали, Шелленберг там був один з самих розумних.
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- Кадыров-отец учил, что
русских нужно рЭзать, Кадыров-сын оказался гуманнее: "ЗачЭм рЭзать, если
можно доить?!"
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"...Це допомагає нам краще розуміти справжні устремління "русского мира"..."
===
А за п'ять років війни ви ще не зрозуміли? Ще треба "володіни" зі своїми погрозами? "Гради" з території кацапії були непереконливими?
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Аваков а о чем ты тер с Коломойским во время отдачи ему Украины на выборах, ты ведь точно сегодня знаешь, что не Вовка едет сдавать нас?
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Аваков лучший министр МВД. До него не было патриотов.
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Особенно когда ведет сегодня терки тоже типа с патриотом Коломойским
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Его бы съели, как Пашинского, Луценко. Он просто умный.
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Беларуси вот уже нет! Всё. Кончилась.
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13.3 И видел я, что одна из голов его (Зверя) как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю,
13.4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
_Это про СССР и его восстановление, похоже? Кто знает? Это происходит на наших глазах.
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От не надо про Беларусь! ...там умные, уже подозревают, шо будет, когда Лука сгинет? -- будет токо хуже.
А там мамы с детьми! ... -- и пап на всех не хватает...
Пока шо -- там стабильность и Совок, в идеальном виде. ...токо всё держится на одном человеке.
Рухнет всё, конечно, как Садом на свою Гоморру! ... -- но, хотелось бы, шо б попозже -- ...как деньги в 1961 году поменяли -- до сих пор покоя нету! Я уже, почти 40 лет, должен жить при Коммунизме -- где денег нет! ...а они, заразы, есть! *)
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Аваков крепчает! -- "я б ему палец в рот не положил"... ...даже Зелин...*)
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все правильно сказав. в Авакова дуже багато правильних думок. але гра на виборах і потім на Беніну макаку то велика помилка.
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Бла бла бла,одной системы выкормыши,шо аваков,шо володин,два москаля гебнявых,полохой и хороший мусор.
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Нормально сказал. Теперь нормально делай.
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... чтобы драить украинские унитазы в России. Эпично, скрепно, великолепно!
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В стране беспредел и бандитизм. А полиция лозунгами прикрывается .
Корупция разрушает Украину изнутри
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Конечно можно констатировать, сколько зашкваров в ПРОДАЖНОЙ власти проигнорирроовал Аваков -блогер на УП , а тут ... С чего бы это? Позовет студентов 9 числа на Майдан и защитит? ...
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