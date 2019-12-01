 Аваков - Володину: "Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления "русского мира""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Очередной русский дурак прислал НОВЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ РОЗОВЫХ ОЧКОВ сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"
От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".
Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".
Молодец. А шо там, за 6 лет выяснилось, почему Белого застрелили?
Дурак в России - больше, чем дурак!
Призвание, стиль жизни, пласт культуры.
Герой народной фолк-литературы
Прославился в веках не просто так.
В России свято чтят Ивана-дурака!
Быть дураком - ведь это дар природы!
Он посильнее даже ниндзя взвода,
И круче человека-паука!
На сером волке верхом? Не вопрос!
Срубить башку мифическому Змею,
И объегорить умного Кощея,
Чтоб сам яйцо на блюдечке принёс.
А сколько рассмеял он Несмеян,
Словил жар-птиц и прочих сивок-бурок?
Простой рассейский Ванька-полудурок! В России не считают дурость за изъян!
"На дурака не нужен медный грош",
Дурак понятен, прост и добр по жизни!
Быть умным нынче просто не престижно,
Быть умным - это даже выпендрёж!
Ксения Святич
Я с нетерпением жду 9го декабря. Если уж тогда народ не сделает выводов, тогда нахер мне нужно жить с таким народом. Серьезно, держу баул в тамбуре. Ехать, так ехать. Заграница, так заграница. Недельку подожду...но, может, и дольше, надеюсь...
тоді всім нам поможе.
Оно вже свободу слова дусити хтось зібрався...
(а з обмеженим інтернетом - справа швах. Без інформації буде як у 1930-х - Україна конала голодною смертю, "врагов народа" масово винищували, зате по радіо та в газетах - "пятилетка за три года", "жить стало веселей" и "семимильными шагами к коммунизму").
Пєтя..
Судячи з кількості лайна, вилитого на Арсена у коментах, він таки допікає
любителям "русского мира".
Яскравий персонаж був - і міг би замінити Гітлера, коли той ********.
Зовсім інакше історія могла б піти...
В результате длительных исследований специалисты из института криминалистики установили, что заговорщики использовали совершенно незнакомую конструкцию бомбы. Она представляла собой бесформенную, легко взрывающуюся массу, снабженную взрывателем, также совершенно необычной конструкции. Механизм взрывателя был настроен на взрыв на расстоянии семи метров от точки бросания, и по тому, как бомба сработала, было видно, что вся система работала исключительно точно. По всем признакам, взрывчатое вещество бомбы было английского производства, что, само по себе, еще ни о чем не говорило относительно инициаторов этого покушения.
Участников покушения искали среди членов чешского движения Сопротивления. Следы были найдены, подозрительные арестованы, тайные убежища раскрыты, репрессии осуществлены - словом, полиция нанесла сильнейший удар по всему чешскому движению Сопротивления. Относительно того, кем были заговорщики, по чьим указаниям они действовали, было высказано четыре различных версии: согласно одной из них, в этой истории была замешана английская разведка, а три участника покушения были сброшены на парашютах в окрестностях Праги.
Гестапо, поддержанное отрядами полиции, в конце концов начало осаду одной небольшой пражской церкви, где собрались около ста двадцати членов чешского движения Сопротивления. На следующий день началась осада церкви. Участники Сопротивления защищались до последней капли крови. В документах дела я прочел об этом следующее: «После ожесточенного боя церковь была взята, никто из бойцов Сопротивления не захвачен нами живым». Так как из ста двадцати осажденных ни одного не осталось в живых, тайна вокруг вопроса, кто же были диверсанты и кто руководил ими, осталась нераскрытой. Кроме того, среди убитых не было никого с полученным незадолго до того ранением в ногу (коли вже тяжко поранений вибухом Гейдріх відстрілювався, то він поранив в ногу одного з вбивць).
Пропоную почитати "Лабіринт" - може, зміните думку. Зовсім не схоже на щось написане "глупою" людиною.
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Але про керівництво з вами згоден. І дійсно, Гейдріх серед них був унікальною особистістю. до речі, з ним могли б уникнути багатьох речей, за котрі було стигматизовано Райх.
русских нужно рЭзать, Кадыров-сын оказался гуманнее: "ЗачЭм рЭзать, если
можно доить?!"
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А за п'ять років війни ви ще не зрозуміли? Ще треба "володіни" зі своїми погрозами? "Гради" з території кацапії були непереконливими?
13.4 и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним?
_Это про СССР и его восстановление, похоже? Кто знает? Это происходит на наших глазах.
А там мамы с детьми! ... -- и пап на всех не хватает...
Пока шо -- там стабильность и Совок, в идеальном виде. ...токо всё держится на одном человеке.
Рухнет всё, конечно, как Садом на свою Гоморру! ... -- но, хотелось бы, шо б попозже -- ...как деньги в 1961 году поменяли -- до сих пор покоя нету! Я уже, почти 40 лет, должен жить при Коммунизме -- где денег нет! ...а они, заразы, есть! *)
Добрий Шубін
@EjgiTUO8VXFZUFY
·2 ч
ЛНР. 01.12.19 г.
Корупция разрушает Украину изнутри