 Аваков - Володину: "Говорите чаще! Это помогает нам лучше понимать истинные устремления "русского мира""

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Очередной русский дурак прислал НОВЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ РОЗОВЫХ ОЧКОВ сторонникам дружбы с Россией: глава Госдумы РФ Володин сообщил Украине, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей"

От себя - господину Володину – говорите чаще! Это помогает нам, Украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира".

Нашим, тоже скажу - сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии дешевого газа со скидкой и прочим твердящим "мы один народ" - перечитывайте володиных.. а если не доходит сходу, то знайте, что есть многие - такие, как я. До ваших послуг - російськомовний український націоналіст Арсен".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"