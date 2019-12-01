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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:СМИ (3271) США (15841) Трамп (2660)

 Washington Post призвала власти США изменить политику в отношении Украины

Редакторы авторитетного американского издания Washington Post обратились к руководству Соединенных Штатов Америки с призывом изменить политику в отношении Украины.

По их мнению, нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в редакционной статье издания, опубликованной 1 декабря.

Редакторы отмечают, что сегодня президент Зеленский столкнулся с решающими моментами - он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с президентом РФ и лидерами Франции и Германии 9 декабря в Париже.

"В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты - не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум", - говорится в статье издания.

"Практически каждый высокопоставленный чиновник, работавший над отношениями в последние два года, подал в отставку или давал показания в ходе расследования об импичменте и был раскритикован президентом", - объясняют редакторы свою позицию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом остановил оборонную помощь Украине в день разговора Зеленского и Трампа, с которого началась процедура импичмента, - The Hill

Они подчеркнули, что Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил во время попыток получить политические выгоды от Украины.

Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года - даже после того, как ему сообщили, что за этими слухами стоят российские спецслужбы.

"Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последние двое, вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правителю - ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией ", - говорится в статье.

Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, а Государственный департамент - назначить нового высокопоставленного чиновника, который бы представлял Соединенные Штаты на мирных переговорах.

"Сам мистер Помпео должен быть вовлеченным. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае ущерб, нанесенный мистером Трампом, только усилится", - резюмировали в Washington Post.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162766
 
   
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а я закликаю нашу владу змінити політику України, їх обирали не для того щоб капітуляцію підписувати.
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Судя по тому,как проходило совещание по тарифам,у нашей влады лишняя хромосома.Это неизлечимо.Их надо гнать,а не требовать что-то.С каждым днем болезнь прогрессирует.Это банда должна уйти,а мы не должны покорно наблюдать,как продают Украину.
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Сенцова, он хоть знает Что несет с собой русский мир
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Кукловоды их не совсем для того выдвинули, чтобы они на Украину работали.
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Все-таки 73% обирали "Голобородька" а не Богдана з Портновим.
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нет никакой капитуляции , но если в результате переговоров получится достичь мира то именно за это голосовали 73 % Украинцев -
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с тех 73% вряд ли кто был в АТО, иначе не преследовали бы волонтеров, военных и просто женщин. Назовите страну, которая добилась мира путем переговоров клоунов?
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Сегодня 1 декабря. Пошел финальный отсчёт.
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просят волка мяса не есть......
к сожалению трамп фанат куйла......
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Трампусик кремлёвский с потрохами, ещё с совковых времён. Есть пост-перестроечная киношка, которая называется "На Берибасовской хоршая погода", так вот там в титрах значится -"Большая благодарность господину Трампу за помощь с съёмках фильма", уже тогда были вась-вась Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 5931
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Амеры, мы без вас не вырулим с рф-мудаками.
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Как же так ? С мудаками и не справится...
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...и за зелемойского ты, конечно, не голосовал? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 4056
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...ну да, они же не лохи, и голосовали не ЗА зебила, а ПРОТИВ Пороха Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7624
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хорошо сказано..
да только князьку скомороху, как об стенку горохом!
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сли у кого-то есть иллюзии, что вот сейчас Майдан, вот сейчас "эгрегор народа проснется" (где-то видела и такое), то такие иллюзии лучше пока отложить. Ничего не проснется, не у кого просыпаться.
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".
Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
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Вот истеричные порохоботы считают тех, кто не голосовал за мародера, быдлом и недоумками. Хм. Видимо, для них Федына и Маруся это верх интеллигентности, ни в коем случае не хабалки. Мне страшно представить уровень самопровозглашенных хранителей духа нации
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УШЛЬОПКИ ЇДУТЬ ЗНАЙОМИТИСЯ З ДБР!
"Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…"
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...а ты, бяшка, и абиделсо... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7351 Или, как говорят, "...правда глаза колет"? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7351 Самокритика не в тему проснулась? Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 8210
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Я не знаю, какой идиот это писал. Но с формулой Роттердам +украинская ткплоэнергетика стала самой дорогой в мире. После ее отмены 1 июля 2019 года цена электроэнергию упала практически в 2 раза с 1700 грн за Мват, до 900..И хватит толькать эту лобуду, что Порося личными деньгами вкладывался в Армию. Он мародер и голосование в т н зоне АТО или ОСС это наглядно подтвердило. Это голосовсли не диванные вояки, как я.....
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...кстати, "...это наглядно подтвердило..." - весьма знакомый манипулятивный прием руснявых пропагандонов... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 604
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...было бы, конечно, неплохо, но все знают, что пословица о спасении утопающих действенна до сих пор... Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 5172
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Согласно показаниям Волкера и Сондленда, Порошенко и Луценко играли против Украины и Зеленского.
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Уявімо, Лідери двох головних країн Європи стали суддями у двобої Такси з Бультерєром , а потім посприяли бультерєру в режимі тета-тет зализувати пошкодження на тілі такси - ЄВРОПО ТИ ЗДУРІЛА! ТИ ПРОДАЖНЯ ДІВКА !
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Провокация ПЕСа. Безлерский бандит Герасимов говорит Федыне, ты только выскажись, а раздувать скандал будут профессионалы
===
- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.
- София, что я могу сделать?
- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.
- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.
- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?
- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом".
Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, на что Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".
"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.===
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А Обама типа так поддерживал так поддерживал, что кушать не мог.
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Обама започаткував санкції, Обама не розісрався з Європою!
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каналы комуникаций между общественностью США и Украины у нас квартальные(хреновые)...
можно начять с телемостов...... или мы телемосты только с мацквой проводить можем???
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Трамп в Твитере
-----------------------
«То, что происходит - это не импичмент, это переворот, направленный на то, чтобы отнять у людей власть.....».
«Импичмент приведет к трещине в теле нашей страны - расколу таких же масштабов, как гражданская война, и от раскола этого наша страна никогда не исцелится».....

-------------
Вам это ни кого не напоминает ?
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Лучшее, что может сделать США для поддержки Украины, - это ликвидация Коломойского и его зеленой банды, которая захватила Украину.
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Сегодня 1 декабря. Пошел финальный отсчёт существования Украины и украинского народа. История 1918-1933 , украинцев ничему не учит....
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...Маруся и Федына, против дебилов зеленых, профессурой выглядят...мама любит скорость, один дебил этот чего стоит, а их там таких десятки.. Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 9130 Washington Post закликала владу США змінити політику щодо України - Цензор.НЕТ 7793...
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Чи всигнуть, чи не запізно американці забили у свої дзвіниці? Чого ж ви чекали, заокеанні наші сателіти? Ви проснулись за секунду до вибуху.
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