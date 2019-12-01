 Washington Post призвала власти США изменить политику в отношении Украины

По их мнению, нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в редакционной статье издания, опубликованной 1 декабря.
Редакторы отмечают, что сегодня президент Зеленский столкнулся с решающими моментами - он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с президентом РФ и лидерами Франции и Германии 9 декабря в Париже.
"В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты - не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе. Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум", - говорится в статье издания.
"Практически каждый высокопоставленный чиновник, работавший над отношениями в последние два года, подал в отставку или давал показания в ходе расследования об импичменте и был раскритикован президентом", - объясняют редакторы свою позицию.
Они подчеркнули, что Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил во время попыток получить политические выгоды от Украины.
Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года - даже после того, как ему сообщили, что за этими слухами стоят российские спецслужбы.
"Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последние двое, вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правителю - ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией ", - говорится в статье.
Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, а Государственный департамент - назначить нового высокопоставленного чиновника, который бы представлял Соединенные Штаты на мирных переговорах.
"Сам мистер Помпео должен быть вовлеченным. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае ущерб, нанесенный мистером Трампом, только усилится", - резюмировали в Washington Post.
к сожалению трамп фанат куйла......
да только князьку скомороху, как об стенку горохом!
14 октября показало, что базы для протестов нет, что желающих выйти а) мало, б) власть своими управляемыми "националистами" даже эту малость легко превращает в картинку "Марш ультра-правых против мира".
Более того. Считать избирателей Зеленского наивными обманутыми людьми - это как раз и есть самообман. Основная масса голосовала за Зеленского именно ради капитуляции. Вата осознанно. Зе-патриоты - неосознанно. А чтобы убрать свой дискомфорт, оттого что кто-то воюет, кто-то волонтерит, кто-то хоть деньги на армию дает, а типа-патриот сидит на диване и никак не вкладывается. Или вкладывался в расчете на должность, а должность не дали.
Именно этим людям зашло "Пусть сын Порошенко воюет", именно этим людям зашло "Чому АТО, а не война", именно этим людям зашло "Порошенко наживается на войне". Этим людям заходило все, что хоть как-то в их глазах оправдывало их действия или бездействие. Оправдывало, но не снимало дискомфорт, потому что не отменяло факта, что типа-патриот во время войны за независимость отсиживается. А нет войны - нет и дискомфорта.
Поэтому от этих людей не будет никакого возмущения хоть обысками, хоть арестами что Марченко, что Звиробий, что любого другого героя по любой надуманной/сфабрикованной причине. Потому что это показывает: "Я был прав, я правильно отсиживался. А эти марченки и звиробои - они никакие не герои, а вовсе даже преступники. Я был прав, я молодец".
Арест Марченко, преследование Зверобий оправдывает предательство типа-патриотов, голосовавших за Зеленского. Не ждите от них прозрения, они и не были слепы. Всё они видят и всё они знают. Это как с россиянами по Крыму или по Боингу. Они знают, чего стоил и как делался референдум в Крыму, они знают, кто сбил Боинг, но они до усрачки будут говорить, что черное это белое, а белое это черное, именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство.
С Зе-патриотами тот же механизм. Всё они знают. Что Порошенко вкладывал свои деньги в армию, что Роттердам+ - лучшая цена, которая ущемляет исключительно Коломойского, что никуда с должностей недевшиеся Свинарчуки платили за контрабанду запчастей из России потому, что больше эти запчасти взять было неоткуда, что Зеленский зависит от Коломойского, что Коломойский обокрал Приват и страну, и так далее, так далее.
Всё они знают. Но они до конца будут твердить, что черное - это белое, а белое - это черное. Именно потому, что так оправдывается их подлость и предательство. Будут, даже когда Коломойский их ограбит до нитки, и вся братия сдрыснет в Ростов или в Израиль, даже и тогда - не сомневайтесь - мы услышим от Зе-патриотов, что всё это придумал Порошенко в восемнадцатом году.
"Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…"
Или ты балабол?
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- А если они поймают меня в Раде? Артур Владимирович, не морозьтесь.
- София, что я могу сделать?
- Я точно уверенна, что фракция меня не защищает. Что Петр Алексеевич меня не защищает.
- София, как вы представляете себе защиту? Мы должны поддержать ваши угрозы Зеленскому? Или как? Я не понимаю.
- Артур Владимирович, а зачем вы меня подтолкнули на это? Зачем давали указания встретится с Марусей и провернуть это?
- София, я не давал никаких указаний. Я просил найти военную, волонтерку, чтобы она напомнила Зеленскому, что она была голосом".
Заканчивается переписка тем, что обиженная Федина обещает добиться встречи с Петром Порошенко, на что Герасимов посоветовал не делать этого, ведь "президенту и так обрывают телефоны следователи".
"И без этих дурноватых брифингов. Вы свое сделали. Далее дайте работать профессионалам", - сказано в переписке якобы от имени Герасимова.===
можно начять с телемостов...... или мы телемосты только с мацквой проводить можем???
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«То, что происходит - это не импичмент, это переворот, направленный на то, чтобы отнять у людей власть.....».
«Импичмент приведет к трещине в теле нашей страны - расколу таких же масштабов, как гражданская война, и от раскола этого наша страна никогда не исцелится».....
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Вам это ни кого не напоминает ?