EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1032  46
Все про:Зеленский (3813) Песков (989) Путин (25195) нормандская четверка (820)

 Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков

Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже состоится, но ее формат станет известен ближе к дате саммита нормандской четверки.

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Каким будет антураж, каким будет формат, наверное об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встречи", - сказал он.

Песков также отметил, что встреча может помочь нахождению "решений" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин не обсуждали возврат украденных с украинских кораблей унитазов, - Песков

Ранее Песков сообщил, что Зеленский и Путин во время встречи в Париже могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Напоминаем, саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

Также читайте: Саммит лидеров стран "нормандской четверки" состоится в Елисейском дворце

Источник: https://censor.net.ua/n3162764
 
 
 Топ комментарии
 
Хуйлокарлик педофильный встретится с зекарликовым клоуном.....два сапога пара😂
 показать весь комментарий
 
Хоч би нелох на коліна не ставав перед )(уйлом..Не позорився на камери.... Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков - Цензор.НЕТ 3215
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
*********** педофильный встретится с зекарликовым клоуном.....два сапога пара😂
 показать весь комментарий
 
 
К этой компании еще карлика Димона и получится ЦИРК ЛИЛИПУТОВ и УРОДОВ им. Унитазной федерации))))))...
 показать весь комментарий
 
 
Хоч би нелох на коліна не ставав перед )(уйлом..Не позорився на камери.... Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков - Цензор.НЕТ 3215
 показать весь комментарий
 
 
Думаєте, що відмовиться виконати свою головну передвиборну обіцянку?
 показать весь комментарий
 
 
на те він і Лох щоб це зробити. в нього мізків тільки на клоунаду і не більше
 показать весь комментарий
 
 
Деятельность новой власти показывает что опыт депутатской и министерской работы гениальностью артистов в детстве (по мнению их родителей) не заменить. Чтобы народ не впадал в уныние Иван Петрович Сидоров предлагает уверенным что это правда: Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе 09.07.19 , "Перемирие достигнуто? Достигнуто" 13.08.19,уверенным что установка Коломойского на дефолт выполнена не будет, а , наоборот, эпоха бедности вот-вот закончится, вести тему Что изменилось за неделю к лучшему. Он сам в 2015-2017 гг. вёл эту тему, пример -коммент 01.05.2016 12:57

 показать весь комментарий
 
 
Хай Зе Доместос із собою візьме. Хтось же повинен провести дезінфекцію того сортиру
 показать весь комментарий
 
укринформ почему не договариваете и мы должны узнавать подробности из кацапских новостей как с формулой Штайнмаера когда наши молчали так и в Вене про газ переговоры за газ от рос тв а наши хитрожопые молчали-"РФ: Встреча Зеленского и Путина будет неформальной"Министр иностранных дел РФ анонсировал неформальные переговоры президентов Украины и России в Париже.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран. "Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", - добавил он.
 показать весь комментарий
 
в синем углу ринга боксер заяц, в красном углу ринга боксер....волк!?
 показать весь комментарий
 
 
Не важко здогадатися щодо цього формату - "какие ваши условия".🐸
 показать весь комментарий
 
 
погодою в Ростові поцікавитись, цінами на нерухомість під москвою.... Є їм про що поговорити
 показать весь комментарий
 
 
Зелупа и ***** каждый день общаются по телефону, чего оба не скрывают. От их разговоров обстрелов и убитых не уменьшило. Что наводит на мысль что ето не является ихней целью. А ихняя цель ето капитуляция Украины. То что ***** согласился ехать на переговоры говорит о том что Зелупа уже готов подписать капитуляцию, а ***** приготовил документы к подписанию. Другого варианта никто и не видит. Во первых потому что ***** не собирается выводить войска из Украины, а во вторых то что ***** не собирается выполнять любые договоры подписанные им же. Фактически Украина сама для себя вырыла яму.
 показать весь комментарий
 
"Увидеть Париж и умереть" - шоу карликов. в ролях #ихтамнет х#йло-1 со слугой #янелохом-42. билеты у юзика.
 показать весь комментарий
 
Единственное про шо я переживаю - как пианино довезти в Париж? На таможне пропустят?
 показать весь комментарий
 
8 грудня 1991 рік. В Біловежській пущі, підписано документ який остаточно поховав СРСР.
9 грудня 2019 рік. Буде підписано документ який відроджує СРСР? Нах той Париж? Може назад в Біловежську? Там і Бацька свій типок.
 показать весь комментарий
 
 
В каком формате? Не забудьте Януковича пригласить в Париж. У него особый опыт
 показать весь комментарий
 
Насколько я понимаю, это победа, победа школы русской дипломатии....
 показать весь комментарий
 
Какая там пабеда...это наш Клован ватная гнида. Она готова с любой стороны в любой позе.
 показать весь комментарий
 
 
Формат и длительность встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет зависеть от графика работы лидеров во время саммита Нормандской четверки.
Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на помощника президента России Юрия Ушакова.Буде залежати від того, НАСКІЛЬКИ НИЦ ВПАДЕ лідер Сикунів Народу перед Трійкою ....
 показать весь комментарий
 
 
Оккупационным войскам России в аннексированном Крыму приходится охранять водопроводную трубу от жителей, которые страдают от засухи на полуострове.
Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.
Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.
В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.
 показать весь комментарий
 
ВІТАЛІЙ ПОРТНІКОВ Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в четверг заявил, что его правительство не ведёт переговоры с Россией о прямых поставках российского газа в Украину.
В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».
 показать весь комментарий
 
Головне щоб було припинено безглузду кроваву бійню на Донбасі та відновлені нормальні економічні стосунки з Росією.
 показать весь комментарий
 
А кто устроил эту "безглузду кроваву бійню"? И кто её должен прекращать? И что значит "нормальные экономические отношения" с Россией? Разрушенная экономика Донбасса - это нормально? Аннексированный крым со всей его экономикой и газовым шельфом - это нормально? Десятки тысяч погибших и раненых - это нормально? Миллионы переселенцев, считай, без существенной материальной помощи - это нагрузка на экономику или как?
Пошел ты, кацапский выродок, нах#й.
 показать весь комментарий
 
Віталій Портніков .... Но премьер делал своё заявление до того, как стало известно о переговорах в Вене - зато во время этих консультаций.... Возможно, сам премьер о газовых переговорах, на которых не было представителей Еврокомиссии, ничего не знал?
Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года.

Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет.
 показать весь комментарий
 
 
Так и есть, лично я теперь живу с полным ощущением того, что в Украине нет ни президента, нии премьер-министра, всё важное решают какие-то совсем посторонние люди - всякие богданы, портновы, коломойские, ермаки и др., которым, по большому счету, глубоко насрать на Украину.
 показать весь комментарий
 
 
Какой это президент? Грязь Москвы и подножка олигархов.... Спасибо жителям Кривбаса за президента пидюраса....
 показать весь комментарий
 
 
Про унитазы тему поднимет, наверно. Какая война без унитазов
 показать весь комментарий
 
 
С украинской стороны хоть какие-нибудь свидетели будут? То, что ничего хорошего от этой встречи Украине ждать не приходится, это без вариантов, но хотелось бы знать хоть какие-нибудь детали предательства.
 показать весь комментарий
 
 
интригу держат... чтоб преЗЕдент обмечтался полные штаны))))
 показать весь комментарий
 
В той самий день 9 грудня Росія буде відсторонена від участі у світових змаганнях. Уявіть Зелене здає Украіну ***** в День його майже головної поразки у світі...
"Еще немного - и договорятся до захвата ВАДА "вежливыми ихтамнетами". Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.

Спорт - главный фетиш вождя."
 показать весь комментарий
 
Для кацапів антураж і формат не головне . Головним є підписання зєлємойським в "турборежимі" всіх документів ,не читаючи , які привезе оточення путєна . Зєбіли 73% організуйте петицію на сайт зєлємойського про затвердження дати 9 грудня національним святом зєбілів " День кремлівської стайні " .
 показать весь комментарий
 
 
А ОПа презЕдента- ні пари з вуст? Богдаша зайнятий обпльовуванням українців, мендель- тиша
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх