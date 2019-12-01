Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Каким будет антураж, каким будет формат, наверное об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встречи", - сказал он.
Песков также отметил, что встреча может помочь нахождению "решений" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения", - заявил он.
Ранее Песков сообщил, что Зеленский и Путин во время встречи в Париже могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.
Напоминаем, саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным на полях нормандского саммита в Париже не будет формальной, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.
"Контакт будет, безусловно, полезен, потому что мы очень хотим понять, как все-таки после всех неоднозначных, противоречивых заявлений из офиса Зеленского сам украинский лидер видит движение к выполнению минских договоренностей", - сказал глава МИД РФ.Лавров обратил внимание, что во многом зависит от украинской стороны, будут ли президенты говорить об отношениях двух стран. "Не мы сокращали двусторонние отношения, прерывали транспортное сообщение. Если украинская сторона, как сейчас многие эксперты в Киеве говорят, заинтересована в их возобновлении, думаю, что за нами "не заржавеет", - добавил он.
9 грудня 2019 рік. Буде підписано документ який відроджує СРСР? Нах той Париж? Може назад в Біловежську? Там і Бацька свій типок.
Об этом пишет российское агентство ТАСС, ссылаясь на помощника президента России Юрия Ушакова.Буде залежати від того, НАСКІЛЬКИ НИЦ ВПАДЕ лідер Сикунів Народу перед Трійкою ....
Об этом идет речь в материале "Свободной прессы". Отмечается, что на гарнизон Перевальное возле троллейбусной трассы Симферополь-Алушта провели трубопровод, чтобы обеспечить условия для службы.
Ранее на этом месте был естественный источник, однако поскольку запасы воды заканчивались, ее давали только по расписанию.
В связи с катастрофической ситуацией Россия перебросила в Перевальное отдельный трубопроводный батальон Южного военного округа, стоящий в Ставропольском крае. Они подвели к поселку воду из Балановского водохранилища.
В этот же самый день российский и украинский министры энергетики Александр Новак и Алексей Оржель встретились в Вене для того, чтобы обсудить - среди прочего - «перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины».
Пошел ты, кацапский выродок, нах#й.
Его просто решили не информировать - потому что тайная встреча в Вене была санкционирована не фиктивными, а настоящими руководителями Украины, олигархическими кланами, которые захватили руководство страной после выборов 2019 года.
Именно это и есть ответом на вопрос «как такое может происходить?». Просто. В Украине сегодня нет настоящего премьер-министра, да и настоящего президента тоже нет.
"Еще немного - и договорятся до захвата ВАДА "вежливыми ихтамнетами". Но на поверку вся эта риторика оборачивается бешенством кремлематки и полной растерянностью.
Спорт - главный фетиш вождя."