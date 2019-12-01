 Встреча Зеленского и Путина в Париже состоится, ее формат станет известен ближе к 9 декабря, - Песков

Об этом заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи. Каким будет антураж, каким будет формат, наверное об этом будет достигнута договоренность уже ближе к самой встречи", - сказал он.

Песков также отметил, что встреча может помочь нахождению "решений" в ключевых проблемных вопросах. "Можно предположить, что это будет встреча не ради того, чтобы все завести в тупик, а чтобы действительно попытаться найти какие-то решения", - заявил он.

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Ранее Песков сообщил, что Зеленский и Путин во время встречи в Париже могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.

Напоминаем, саммит "нормандской четверки" состоится 9 декабря в Париже.

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