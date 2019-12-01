 ГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом участница боевых действий Маруся Звиробий написала на странице в Facebook

"Наша власть нас учит, на каком языке вести диалог и как устраивать шоу. Наша власть не знает своего народа, во-первых, он быстро учится. Во-вторых, ШОУ украинцы испокон веков умели ТАКОЕ устроить, не все камазами добро в Ростов успевали вывозить. Итак, группа поддержки борьбы за свободу слова, возьмите отгул на часика два-три в понедельник, ГБР будет принимать у украинцев экзамен, правильно ли мы поняли, как надо себя вести. Балаклавы приветствуются, ибо на мой вопрос во время врывания в мой дом, почему вы в балаклавах, мне сказали, что им холодно. Ну штош ... я тоже так приду, у меня с Майдана остались тоненькие, а с фронта теплые флисовые. Смотрите, как там по погоде. Выбирайте балаклаву правильно, чтобы носы не мерзли! Девочкам приветствуются разноцветные, балаклавы с веночком тоже хорошо. Хер его знает, какие знаки уже этим циркачам подавать, чтобы они были способны их расшифровать", - написала Звиробий.

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Она также подчеркнула, что балаклава на лице - это признак неуважения к своим согражданам.

"Вы, доблестные служаки, надеюсь хоть воевавшие???? Приходите ко мне в балаклавах ??? Разве я вам враг? А? СБУ??? Мы с вами на фронте всем делились, а вы пришли как наемники. Не уважаю ГБР. Буду в балаклаве и всех приглашаю. Пошли вы в задницу. Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!", - написала она, иронично отметив, что следующей причиной уголовного дела ожидает "пребывание в балаклаве в общественном месте".

Также Звиробий дополнила: "Объявляю месячник сдачи детского оружия!!! ГБР!!! Взять с собой на понедельник 11:00

вул.Симона Петлюры 15! С пистолетом ты опасен! Оставь пистолет специалистам Трубы!

Я приду, возможно с пулемётом малого племянника, если он мне его отдаст. Для ГБР и пулемёта не жалко! Там же все хорошие ребята. Для Альфы можно взять носков и печенья, чтобы им не приходилось подрабатывать выездами у пророссийских олигархов. Мы своим бойцам умереть с голоду не дадим. Заодно и вооружим. Может у них пистолетов детских не хватает. Всем бобра", - написала она.

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Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.