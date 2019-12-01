 ГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом участница боевых действий Маруся Звиробий написала на странице в Facebook
"Наша власть нас учит, на каком языке вести диалог и как устраивать шоу. Наша власть не знает своего народа, во-первых, он быстро учится. Во-вторых, ШОУ украинцы испокон веков умели ТАКОЕ устроить, не все камазами добро в Ростов успевали вывозить. Итак, группа поддержки борьбы за свободу слова, возьмите отгул на часика два-три в понедельник, ГБР будет принимать у украинцев экзамен, правильно ли мы поняли, как надо себя вести. Балаклавы приветствуются, ибо на мой вопрос во время врывания в мой дом, почему вы в балаклавах, мне сказали, что им холодно. Ну штош ... я тоже так приду, у меня с Майдана остались тоненькие, а с фронта теплые флисовые. Смотрите, как там по погоде. Выбирайте балаклаву правильно, чтобы носы не мерзли! Девочкам приветствуются разноцветные, балаклавы с веночком тоже хорошо. Хер его знает, какие знаки уже этим циркачам подавать, чтобы они были способны их расшифровать", - написала Звиробий.
Она также подчеркнула, что балаклава на лице - это признак неуважения к своим согражданам.
"Вы, доблестные служаки, надеюсь хоть воевавшие???? Приходите ко мне в балаклавах ??? Разве я вам враг? А? СБУ??? Мы с вами на фронте всем делились, а вы пришли как наемники. Не уважаю ГБР. Буду в балаклаве и всех приглашаю. Пошли вы в задницу. Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!", - написала она, иронично отметив, что следующей причиной уголовного дела ожидает "пребывание в балаклаве в общественном месте".
Также Звиробий дополнила: "Объявляю месячник сдачи детского оружия!!! ГБР!!! Взять с собой на понедельник 11:00
вул.Симона Петлюры 15! С пистолетом ты опасен! Оставь пистолет специалистам Трубы!
Я приду, возможно с пулемётом малого племянника, если он мне его отдаст. Для ГБР и пулемёта не жалко! Там же все хорошие ребята. Для Альфы можно взять носков и печенья, чтобы им не приходилось подрабатывать выездами у пророссийских олигархов. Мы своим бойцам умереть с голоду не дадим. Заодно и вооружим. Может у них пистолетов детских не хватает. Всем бобра", - написала она.
Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.
Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
весна прийшла!
Свинопаси-хатоскрайники заслужили ту власть, которую имеет
Никто не придет и никто не поддержит
Ибо:
- моя хата з краю, нічого не знаю
"Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…"