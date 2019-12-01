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 Политика Украины
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Все про:допрос (1236) ГБР (755) Звиробий Маруся (10)

 ГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!"

Государственное бюро расследований пригласило участницу боевых действий Марусю Звиробий (настоящее имя - Елена Самбул (Беленькая)) на допрос в понедельник, 2 декабря, на 11:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом участница боевых действий Маруся Звиробий написала на странице в Facebook

"Наша власть нас учит, на каком языке вести диалог и как устраивать шоу. Наша власть не знает своего народа, во-первых, он быстро учится. Во-вторых, ШОУ украинцы испокон веков умели ТАКОЕ устроить, не все камазами добро в Ростов успевали вывозить. Итак, группа поддержки борьбы за свободу слова, возьмите отгул на часика два-три в понедельник, ГБР будет принимать у украинцев экзамен, правильно ли мы поняли, как надо себя вести. Балаклавы приветствуются, ибо на мой вопрос во время врывания в мой дом, почему вы в балаклавах, мне сказали, что им холодно. Ну штош ... я тоже так приду, у меня с Майдана остались тоненькие, а с фронта теплые флисовые. Смотрите, как там по погоде. Выбирайте балаклаву правильно, чтобы носы не мерзли! Девочкам приветствуются разноцветные, балаклавы с веночком тоже хорошо. Хер его знает, какие знаки уже этим циркачам подавать, чтобы они были способны их расшифровать", - написала Звиробий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове протестовали против преследования участницы боевых действий Звиробий. ФОТО

Она также подчеркнула, что балаклава на лице - это признак неуважения к своим согражданам.

"Вы, доблестные служаки, надеюсь хоть воевавшие???? Приходите ко мне в балаклавах ??? Разве я вам враг? А? СБУ??? Мы с вами на фронте всем делились, а вы пришли как наемники. Не уважаю ГБР. Буду в балаклаве и всех приглашаю. Пошли вы в задницу. Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!", - написала она, иронично отметив, что следующей причиной уголовного дела ожидает "пребывание в балаклаве в общественном месте".

Также Звиробий дополнила: "Объявляю месячник сдачи детского оружия!!! ГБР!!! Взять с собой на понедельник 11:00
вул.Симона Петлюры 15! С пистолетом ты опасен! Оставь пистолет специалистам Трубы!
Я приду, возможно с пулемётом малого племянника, если он мне его отдаст. Для ГБР и пулемёта не жалко! Там же все хорошие ребята. Для Альфы можно взять носков и печенья, чтобы им не приходилось подрабатывать выездами у пророссийских олигархов. Мы своим бойцам умереть с голоду не дадим. Заодно и вооружим. Может у них пистолетов детских не хватает. Всем бобра", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Привлечение бойцов ЦСО "А" СБУ для выламывания дверей - это позорная практика, - полковник СБУ "Альфа" Костенко про обыски у Звиробий

Напомним, 28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий.

Позже в ГБР сообщили, что обыски у Звиробий проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту угроз президенту.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3162763
 
   
 Топ комментарии
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Он не глава государства,он другой орган,половой,хуйло называется,друг другого органа моржового.
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так ось на що натякала зелена шмаркля, коли казала: "весна прийде - будемо саджати!"
весна прийшла!
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отак, кацапе, тобі від радощів "в зобу дихань'є спьорло", що навіть вирішив ризикнути баном?
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Маруся!Не мечи бисер перед свиньями, ибо попрут и тебя растопчут
Свинопаси-хатоскрайники заслужили ту власть, которую имеет
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Тому Маруся і робить те шоу, щоб всі побачили абсурдність ого,, им займається ДБР.
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Никакого шоу не будет
Никто не придет и никто не поддержит
Ибо:
- моя хата з краю, нічого не знаю
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😁 Ні, шановний, буде! Ще й яке буде! Не нпдійтеся що все рощсмоксеться. А ще там ціла купа телеканалів буде. І не лише українських.
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Моя хата скраю-перший ворога зустрічаю!(козацьке прислів'я),досить вже повторювати недоробки москальскі!
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УШЛЬОПКИ ЇДУТЬ ЗНАЙОМИТИСЯ З ДБР!

"Те, що вони нас бояться - це їх особисті тарганячі проблеми.
Інша справа, що внаслідок їх страхів, нас будуть намагатися тиснути та ізолювати. Поодинці.
Якщо ми не надамо опір в поки ще поодиноких випадках, це стане тенденцією.
У понеділок 2 грудня об 11:00 у Марусі Звіробій допит в ДБР.
І ми зберемося під стінами цієї незрозумілої структури та надамо підтримку своєї сестри по зброї.
Яку хочуть оголосити злочинницею і терористкою. Просто за слова.
Ми бачили, з кого в основному складається ДБР. Ваш слідчий каже, ми ушльопки? ОК.
Ушльопки прийдуть знайомитися.
Вам сподобається, обіцяю.
До речі, пам'ятаєте, слідчий прихопив з собою на обшук Альфу? У кількості, достатній для зачистки цілого району від злочинних елементів. На двох жінок і дитину.
У балаклавах.
У балаклавах? Соромно? Або стрьомно?
ОК.
Ми теж візьмемо з собою балаклави. Повірте, вже по одній балаклаві ми собі навоювали.
Кажуть, ви їх для остраху одягаєте? Для психологічного тиску?
Ну що ж. Ви перші почали.
Тобто. 2 грудня об 11:00 ми прийдемо разом з Марусею на допит в ДБР, на Симона Петлюри, 15.
Просто, почекаємо внизу подругу, ага.
Можливо, ми навіть будемо в балаклавах. Ви ж приходите до нас в балаклавах?
Не як до тих, хто воював за вас або разом з вами.
Як до злочинців. І не соромитеся цього.
Борг вимагає сплати.
Приходь. Чекаємо тебе.
Став плюс в коментарях і роби репост.
Допоможи нам зібрати всіх, у кого є можливість.
Або хто її знайде завдяки тобі.
Тому, що все це вже заї…"
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Маруся, берегись,Федына за применение оружия к протестующимГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!" - Цензор.НЕТ 4079
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Вот так с ними надо поступатьГБР в понедельник приглашает Звиробий на допрос, она призвала поддержать ее: "Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко!" - Цензор.НЕТ 3381
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Просто быдло.
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Не просто. Это продуманная провокация ПЕСов. Вообще, защищать интересы мародера в военное время, фу-уу, мерзость
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я так понимаю к Портнову после Звиробий за угрозы активистам прокурорам так и не пришли ГБР с альфой
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Соевые идиоты сайта, а вы пойдете поддержать эту бабенку или у вас более ответственное занятие - нести бред букафками здесь? 😂
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отпустите ее, ей нужна помощь психолога, а не суд
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