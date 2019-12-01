 Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава полтавской городской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью сразу 3 объекта пострадали в результате лояльного обхождения с сепаратистской мразью, которая живет в нашем городе, и уже даже не стесняется об этом говоить в социальных сетях и в местных СМИ.

1. Волонтерский микроавтобус Фольксваген Т4 сожгли по ул. Сенной

2. Интерактивные мониторы разбиты на мемориале памяти Героям российско-украинской войны у могилы И.П.Котляревского

3. Разбили подставку для цветов на доске Герою Украины Сергею Лымарю

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Между доской и мемориалом и микроавтобусом не близкое расстояние, достаточно определить авто, на котором передвигались выродки", - написал Матвийчук.

Он призвал СБУ и Нацполицию расследовать данные инцеденты и не спускать дело "на тормозах".

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