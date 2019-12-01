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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:поджог (680) Полтава (495) вандализм (446)

 Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны. ФОТО

В ночь на 30 ноября в Полтаве неизвестные сожгли волонтерский микроавтобус, а так же повредили мемориал памяти Героям российско-украинской войны и мемориальную доску Герою Украины Сергею Лымарю.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава полтавской городской организации ВО "Свобода" Юлиан Матвийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью сразу 3 объекта пострадали в результате лояльного обхождения с сепаратистской мразью, которая живет в нашем городе, и уже даже не стесняется об этом говоить в социальных сетях и в местных СМИ.

1. Волонтерский микроавтобус Фольксваген Т4 сожгли по ул. Сенной

2. Интерактивные мониторы разбиты на мемориале памяти Героям российско-украинской войны у могилы И.П.Котляревского

3. Разбили подставку для цветов на доске Герою Украины Сергею Лымарю

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 01

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Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 02

Между доской и мемориалом и микроавтобусом не близкое расстояние, достаточно определить авто, на котором передвигались выродки", - написал Матвийчук.

Он призвал СБУ и Нацполицию расследовать данные инцеденты и не спускать дело "на тормозах".

Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны 03

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Источник: https://censor.net.ua/n3162762
 
 
 Топ комментарии
 
Ватні покидьки нахабніють кожен день.Боротьба за Незалежність триває і триватиме доти доки не здохне останній совкодрочер в Україні! Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны - Цензор.НЕТ 3741
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Зрозуміло чому автобус у москалів впав.
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Прощения попросите у народа дамбаса блд!
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Может сразу у лугандона?! И отсосать предложить?!
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Це така потвора,яка схожа на людину,але повадки як у скотини,деякі навіть можуть розмовляти на язікє більш розвинутої худоби
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Зрозуміло чому автобус у москалів впав.
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Ватні покидьки нахабніють кожен день.Боротьба за Незалежність триває і триватиме доти доки не здохне останній совкодрочер в Україні! Ночью 30 ноября в Полтаве сожгли волонтерский микроавтобус и повредили 2 мемориала героям войны - Цензор.НЕТ 3741
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70-річні вже говорять, що КНДР їм ближче ніж незалежна Україна, бо там "баланду за розписом ВСІм однакову дають". В черговий раз повертаюся до мудрості Моісея
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Они пишут, что это их месть за разбитый памятник в Одессе (то ли Жукову, то ли Коневу), и что это только начало 🤯
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при мирном Зеленском сепарня совсем не мирная....
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это не вандализм...
это 73 прОцента
успешная борьба за мир))))
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Агов, правоохоронці, залиште вже ту Марусю з Софією і генералом Марченком. Краще справжніми злочинами займітьсч, а не іейкояі вигадуйте.
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Вата банкує.
Бо ж українці вирішили що поганий мир краще за війну.
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Більшість українців бажають відстоювати свою землю та незалежність..та не з таким гавнюкомандуючим.
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Вот вам и результат избирательного либерализма, когда в страну пускается всякая мразь, которая при Порохе и из-за поребрика не смела гавкать. Теперь осталось установить отношения с даунбасом а*ля сивоха и рускомирская школота будет в каждом населенном пункте устанавливать новые правила. А зеля будет ролики снимать с опозданием на события в целую вечность. Главное ведь- прекратить стрелять! А то, что у нас уже под боком путлеристы куражатся, так это ж не в ОП?!! Пипец, товарищи!!!
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Обидно за Полтаву. Славный украинский город. Воспетый Гоголем. Жители могли бы уже эту наволочь сами вычислить и похоронить в курганах.
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Ти хотів сказати закопати в придорожній канаві? Кацапам та сєпарам місце тільки в канаві! Які нафіг кургани???
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Для символизма. Там есть курганы захоронения кацапов в полтавской битве. И шведов.
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Тогда что мешает вычислить? Пусть вычисляют, и будет возмездие.
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