 Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский

Об этом заявил глава министерства Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Основная задача — это увеличить количество людей, занимающихся спортом. У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история", - отметил Бородянский.

Министр также считает, что спортивные федерации должны стать более самостоятельными, развитие спорта должно идти снизу.

"Мы хотим, чтобы спорт начал развиваться снизу, с клубной системы. То есть клубы, федерации, и поддержка государства была бы одним из источников финансирования федераций. Надо провести реформу в детских, юношеских школах, перестать финансировать учреждения, а перейти к финансированию детей. То есть деньги должны ходить за детьми, эта история для спорта тоже актуальна", - считает Бородянский.

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По его словам, министерство также стремится к тому, чтобы убрать лишние барьеры для людей, которые организовывают массовые спортивные мероприятия, упростить им организацию, в том числе, с помощью финансирования.

"Мы будем развивать много функциональных спортивных центров, а также разрабатывать в парках городов спортивную инфраструктуру. Эта тема очень широкая, и думаю, что уже скоро мы будем готовы представить конкретные направления действий и задач", - добавил министр.

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