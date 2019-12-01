 Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский

Об этом заявил глава министерства Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Основная задача — это увеличить количество людей, занимающихся спортом. У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история", - отметил Бородянский.
Министр также считает, что спортивные федерации должны стать более самостоятельными, развитие спорта должно идти снизу.
"Мы хотим, чтобы спорт начал развиваться снизу, с клубной системы. То есть клубы, федерации, и поддержка государства была бы одним из источников финансирования федераций. Надо провести реформу в детских, юношеских школах, перестать финансировать учреждения, а перейти к финансированию детей. То есть деньги должны ходить за детьми, эта история для спорта тоже актуальна", - считает Бородянский.
По его словам, министерство также стремится к тому, чтобы убрать лишние барьеры для людей, которые организовывают массовые спортивные мероприятия, упростить им организацию, в том числе, с помощью финансирования.
"Мы будем развивать много функциональных спортивных центров, а также разрабатывать в парках городов спортивную инфраструктуру. Эта тема очень широкая, и думаю, что уже скоро мы будем готовы представить конкретные направления действий и задач", - добавил министр.
Футболисты - не стремитесь к победам, вы же здоровы!
Вообще не волнуйтесь, достижения не главное. Главное что вы здоровы!
Здоровье нации - медицина и профилактика здоровья. Спорт и достижения в этой сфере- это показатель медицины, профилактики и общего состояния.
И очень много спортсменов были вынуждены уехать в другие страны
Маладцы...хорошо учились у рыгов...точно копируют..
- Из-за сломанного носа.
- Так ты ж вроде не ломал нос?..
- Вот именно. И не собираюсь.
сохранить сдоровье чтоб
применяйте люди оптира-ни-е.
Беланов, Рац, Кипиани, Заваров, Протасов ...
Есть такое понятие как физическая культура , причём культура тут ключевое слово , бо включает в себя не только комплексы упражнений на свежем воздухе , но и здоровое питание , закаливание , развитие концентрации и коллективных взаимодействий .
Физическая культура как и альпинизм , горный туризм , парашютный спорт , паркур это не вид спорта , не хобби , а такой образ жизни и образ мысли .
Вот тот же Юрий Визбор -- разве это только культурное явление ?!
Это советский дедушка Хэм . Это образ существования совершенно несовместимый без полярных экспедиций , без Баксана, без "Черных ворот" в Чечне ... Зимнего лагеря Алибек .
Это горные лыжи . Спуск на глиссере .
Глядя на такую жизнь можно ли её назвать "здоровый образ жизни" ?!
...
Та ми бачимо. Як прийшов Не-Ліх із ЗекоМандою - багато чого масово спортилось
можна вірити!
Так это престиж и гордость страны. Показатель благополучия нации
Это всё имеет очень большое значение для страны !
Но главный закон "денег" с первейшего момента их появления -- оне никому ничего не должны . Это все остальные должны деньгам ... В первую очередь продать свою душу .
Всемирный закон любого вещества и предмета - он к тебе липнет только тогда , когда он для тебя есть высшая ценность . И потому и во все времена деньги обычно любят тех , кто заради их готов на всё . Абсолютно все . Деньги для таких - высшая самоцель .
Поэтому самый примитивный вид прироста денег есть и самый надёжный и эффективный - аренда денег под проценты . И до сих пор так .
И кто думает , что для этого надо недюжим умом обладать - глубоко заблуждается . Скука это жудкая , креатив в этом занятии последний раз был этак 4 тысячи лет назад ...
Секрет очевиден -- надо ну очень любить деньги , считать их фетишем , чтобы посвятить жизь такому убогому для ума роду деятельности .