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 Политика Украины, Спорт
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Все про:спорт (1787) Бородянский Владимир (56) Министерство культуры, молодежи и спорта (5)

 Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский

Основной задачей Министерства культуры, молодежи и спорта Украины станет увеличение количества людей, которые занимаются спортом.

Об этом заявил глава министерства Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Основная задача — это увеличить количество людей, занимающихся спортом. У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история", - отметил Бородянский.

Министр также считает, что спортивные федерации должны стать более самостоятельными, развитие спорта должно идти снизу.

"Мы хотим, чтобы спорт начал развиваться снизу, с клубной системы. То есть клубы, федерации, и поддержка государства была бы одним из источников финансирования федераций. Надо провести реформу в детских, юношеских школах, перестать финансировать учреждения, а перейти к финансированию детей. То есть деньги должны ходить за детьми, эта история для спорта тоже актуальна", - считает Бородянский.

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По его словам, министерство также стремится к тому, чтобы убрать лишние барьеры для людей, которые организовывают массовые спортивные мероприятия, упростить им организацию, в том числе, с помощью финансирования.

"Мы будем развивать много функциональных спортивных центров, а также разрабатывать в парках городов спортивную инфраструктуру. Эта тема очень широкая, и думаю, что уже скоро мы будем готовы представить конкретные направления действий и задач", - добавил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162757
 
 
 Топ комментарии
 
...а пока что зелепузые ставят рекорды по прыжкам в сторону и гребле ложкой в тарелке, причем чужой... Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7715
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Массовый спорт - это физкультура; вещи нужно называть своими именами.
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Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався.(Вінстон Черчілль)
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...а пока что зелепузые ставят рекорды по прыжкам в сторону и гребле ложкой в тарелке, причем чужой... Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 7715
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Та ні, цей спіч означає, що грошей на спорт не буде. Всі підуть на хор ім. Верьовки. А спортсмени можуть вже змінювати громадянство. Кацапів від Олімпіади відсторонили. Тому хохлам негоже вище кацапів стрибати.
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Массовый спорт - это физкультура; вещи нужно называть своими именами.
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100 % Потому что "Спортивная культура" , это целая наука а не !массовость" !!! Это позитивное ценностное отношение социального субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к спорту, которое закладывается в человека еще в школьные годы !!!
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хотел съязвить, но тут я с ним согласен. Меня поддержат родители детей, которые ходят в спортсекции стадиона Спартак в Киеве - холодно зимой и раздевалки с туалетами просто жах, но тренеры фанаты своего дела... дети заслуживают лучшего
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Братья на стекле прыгают . У них другие ценности .
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У нас государство в первую очередь занималось спортом высоких достижений, то есть профессиональным спортом. Но государство должно прежде всего заботиться о здоровье нации. Это базовая история - ?????????????????????????????????????????????????????????????Источник: https://censor.net.ua/n3162757Источник: https://censor.net.ua/n3162757
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С массовым спортом как раз всё норм ,народ бежит из Украины со спринтерской скоростью устанавливая всё новые и новые рекорды . А вот больших побед мы таки не видели давненько !
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Каждую неделю отмечаем возвращение сбежавших . Не всё так весело в Европе .
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Так безвиз только 90 дней на полгода. Они опять уедут... и так, пока не осядут заграницей
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Нужны не перекосы а гармония - и то и то надо, и физ-ра народу, и достижения для профи прославляющих страну
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чувак прав -литрбол, фойергасаумдемаршауфдистанц, фетессен и другие виды спорта должны идти в массы
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Боксеры - вы не парьтесь по поводу своих достижений, вы же здоровы!
Футболисты - не стремитесь к победам, вы же здоровы!
Вообще не волнуйтесь, достижения не главное. Главное что вы здоровы!
Здоровье нации - медицина и профилактика здоровья. Спорт и достижения в этой сфере- это показатель медицины, профилактики и общего состояния.

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Фізкультура - добре. Спорт - погано. Великий спорт - дуже погано.
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У нас государство=чинуши занимались набиванием своим карманов. В том числе и за счет распила бабла на проф.спорт.
И очень много спортсменов были вынуждены уехать в другие страны
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Зебобики решили пилить бюджет еще по спорту...
Маладцы...хорошо учились у рыгов...точно копируют..
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Бородянский, завтра всей зеКОмандой на стадион сдавать нормы ГТО.
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Своїм довголіттям я зобов'язаний спорту. Я ним ніколи не займався.(Вінстон Черчілль)
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- Ты почему бросил бокс?
- Из-за сломанного носа.
- Так ты ж вроде не ломал нос?..
- Вот именно. И не собираюсь.
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"Массовый спорт" это мабуть прыжки по ****** ...
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...если хилый - сразу в гроб
сохранить сдоровье чтоб
применяйте люди оптира-ни-е. Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1450
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Физкульт-привет! Вы из какого общества? «Трудовые резервы»! А что «Динамо» бежит? Все бегут!https://m.youtube.com/watch?v=DZehsWj2Xwg
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Было бы странно , если бы было иначе с главным тренером Лобановским и полным составом киевского "Динамо" ...
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Дасаев , Кузнецов , Демьяненко , Баль, Болтача , Бессонов,
Беланов, Рац, Кипиани, Заваров, Протасов ...
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2 тебе по 5-ти бальной системе.... не Баль, а Литовченко, не Киниани, а Сулаквелидзе.... учи МатЧасть, Лапоть...
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то не Баль, а Литовченко...Баль играл раньше, с Блохиным, Буряком, Хлусом, Бойко, Олиференко и др...и не Кипиани, а Сулаквелидзе
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Дети у которых нет задатков для спорта, по уровню здоровья, им массовость этого спорта только навредит. Все должно быть в меру, ведь медицина первым что делает в случае ухудшения здоровья это ограничивает физические нагрузки, вплоть до постельного режима. Так что не всем спорт улучшает здоровье, да и профессиональные спортсмены с возрастом не ахти по здоровью, вылазят травмы боком.
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Раби повинні бути здоровими, а то ***** не продамо.
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Так начните, наконец, строить катки, бассейны, спортзалы. И да, государство Обязано заниматься и массовым спортом и спортом больших достижений и деньги выделять на развитие из госбюджета, потому что именно родители каждый месяц отчисляют налоги и вправе требовать от государства создание материальной базы. В Киеве нет ни одного катка мирового уровня. Позор! Это единственная столица в Европе с таким показателем. А с клубами идея хорошая, только в наших реалиях невыполнимая.
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А если серьёзно , спорт не бывает другим , чем высоких достижений . Например , разные виды единоборств . Для войны , для ментов очень важный элемент , но для здоровья ... ну кто скажет , что получать удары в голову , разорванные уши и сухожилья могут быть как-то важны для здорвья нации ?!

Есть такое понятие как физическая культура , причём культура тут ключевое слово , бо включает в себя не только комплексы упражнений на свежем воздухе , но и здоровое питание , закаливание , развитие концентрации и коллективных взаимодействий .
Физическая культура как и альпинизм , горный туризм , парашютный спорт , паркур это не вид спорта , не хобби , а такой образ жизни и образ мысли .
Вот тот же Юрий Визбор -- разве это только культурное явление ?!
Это советский дедушка Хэм . Это образ существования совершенно несовместимый без полярных экспедиций , без Баксана, без "Черных ворот" в Чечне ... Зимнего лагеря Алибек .
Это горные лыжи . Спуск на глиссере .
Глядя на такую жизнь можно ли её назвать "здоровый образ жизни" ?!
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Приоритетом государства должен быть массовый спорт [...] - Бородянский

...
Та ми бачимо. Як прийшов Не-Ліх із ЗекоМандою - багато чого масово спортилось Приоритетом государства должен быть массовый спорт, а не спорт высоких достижений, - Бородянский - Цензор.НЕТ 3379
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Чтобы заниматься спортом для себя,нужно свободное время и материальная свобода. Без этих составляющих это все треп.
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Еще нужны условия. Бассейны, стадионы и тд
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Ну,я даже самые простые условия брал. Как просто пробежаться утром,позаниматься гантельками . На турнике повисеть.
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Так хочется в нормальных условиях бегать, ходить. Чтоб чистый воздух, аккуратные площадки и вокруг чистота , а не мусорные свалки ((
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Приезжайте к нам в Потсдам( Германия) Из Потсдама в Берлин среди парков ,замков и каналов - 50 км дорожек для бега,прогулок и велосипедов. Люди очень приветливые и спокойные.Вокруг сервис и ухоженность.
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такий собі спортивного вигляду чолов'яга
можна вірити!
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Нужно способствовать для каждого иметь доступную возмозность занятся тем или иным видом спортивного досуга (если возникнет у человека такое желание или потребность). На профспорт ни копейски из бюджета - это бизнес,и пусть расходы несут те, кому он приносит прибыль!
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Проф.спорт - это наши чемпионы??
Так это престиж и гордость страны. Показатель благополучия нации
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"ваши-наши" - чушь и глупость, не нужно быть олигофреном, то ПОБЕДЫ спортменов, и бабла воложенного в их подготовку /спортивного бизнеса/, а страна и ее флаг имеют к этому лишь формальное отношение!
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НЕТ !! Страна вкладывает в них деньги, оплачивает по возможности их поездки и тренировки. И они на соревнованиях представляют нашу страну! И мы гордимся ими! И Украина таким образом заявляет о себе как об отдельном государстве !!
Это всё имеет очень большое значение для страны !
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Твои приоритеты и в чем ты видишь свою задачу на этом посту уже всем понятны, мокшанская марионетка и подражатель
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А насчёт того , что якобы "деньги должны ходить за ..."

Но главный закон "денег" с первейшего момента их появления -- оне никому ничего не должны . Это все остальные должны деньгам ... В первую очередь продать свою душу .
Всемирный закон любого вещества и предмета - он к тебе липнет только тогда , когда он для тебя есть высшая ценность . И потому и во все времена деньги обычно любят тех , кто заради их готов на всё . Абсолютно все . Деньги для таких - высшая самоцель .

Поэтому самый примитивный вид прироста денег есть и самый надёжный и эффективный - аренда денег под проценты . И до сих пор так .
И кто думает , что для этого надо недюжим умом обладать - глубоко заблуждается . Скука это жудкая , креатив в этом занятии последний раз был этак 4 тысячи лет назад ...
Секрет очевиден -- надо ну очень любить деньги , считать их фетишем , чтобы посвятить жизь такому убогому для ума роду деятельности .
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