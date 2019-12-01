 Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Приглашаем всех желающих, всех тех, кто помнит славные времена Революции, присоединиться к празднованию Дня провокатора на Банковой", - призывали организщаторы на странице события в Facebook.

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