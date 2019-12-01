 Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
"Приглашаем всех желающих, всех тех, кто помнит славные времена Революции, присоединиться к празднованию Дня провокатора на Банковой", - призывали организщаторы на странице события в Facebook.
пэдрота - за гратиии-ыыы! в шию.
И чавой так пучит-то, болезнай - пиццою отравилси аль тосканского вчерась перепил?
Лови. Только они порой врут - никаким дождём у нас не пахнет. Дают всю провинцию.
А то я смотрю на сайте какое-то затишье...
Будь який упоротий зелєбоб це вам підтвердить.
мставили, как би в назіданіє
Певно не годують трольню...
Одного зальотного поки бачу.
Рівно 28 років 1 грудня 1991 українці проголосували за Акт проголошення незалежності України. У референдумі взяли участь 84,18 % населення, 90,32 % проголосували «ЗА».
Мені здається, нацдружин готували саме для провокацій на випадок, якщо люди вийдуть на Майдан проти ЗЕ-янелоха. Щось вони про капітуляцію зовсім мовчать.
Лише на це ви і здатні.
Ну вы представляете, какой уровень развития и профиль наклонностей!