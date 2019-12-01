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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18257) Нацдружины (39)

 Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В воскресенье, 1 декабря, на улице Банковая, 1/10 возле здания Офиса Президента активисты и члены общественной организации "Национальные дружины" отметили День провокатора.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

"Приглашаем всех желающих, всех тех, кто помнит славные времена Революции, присоединиться к празднованию Дня провокатора на Банковой", - призывали организщаторы на странице события в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нацдружины" демонтировали мемориальную доску генералу КГБ Шрамко в Харькове, которую открыли накануне. ФОТО

Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 01
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 02
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 03
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 04
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 05
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 06
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 07
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 08
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 09
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 10
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 11
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 12
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 13
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 14
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 15
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 16
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 17
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 18
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 19
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 20
Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора 21

Источник: https://censor.net.ua/n3162756
 
 
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Бойко, Вілкул, Гриценко, Медведчук... Можу продовжити.
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Аталотій серед них ще й непогано виглядає...
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Факт, що ******* засрали своєю зрадою ЦН і всі соцмережі. А в реалі прихильників сизоносого гетьмана просто не існує.
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Навпаки. Ще одне підтвердження, що Аваков грає у свою гру.
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Рейтинг чувачка с ксивой презЕдента...покатился вниз в турборежиме...
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Только Зеленский!
пэдрота - за гратиии-ыыы! в шию.
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Как пагодка-та нонче в италийской стороне-т?
И чавой так пучит-то, болезнай - пиццою отравилси аль тосканского вчерась перепил?
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Meteo Verona 15 giorni.
Лови. Только они порой врут - никаким дождём у нас не пахнет. Дают всю провинцию.
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а перед выборами порохоботва тоже порохлу в интернетиках малевала 75% ..и шо? ))
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нормальные мужчины к чужим жёнам не пристают, но всё новое замечают у собственной. (если имеют - не сбежала).
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И тем более не пристают к незнакомым мужчинам***. ргга! затошнило. сое3,14.
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Только старые пенсы живут прошлым.
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...когда там у моники нелоховой днюха? Предлагаю в эту дату отмечать День предателя, или Иудин день, или День павлика морозова... Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора - Цензор.НЕТ 6342
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Напротив заправки в Ольгино сгорел пассажирский автобус. В нем ехали 50 человек.

А то я смотрю на сайте какое-то затишье...
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Всі критики ЗЕ вважаються провокаторами.
Будь який упоротий зелєбоб це вам підтвердить.
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Де воно було, коли країна кров'ю вмивалася. Тихенько сидів і кальян курив по барах Києва
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Цьому кремлівському ************* ПЦУ і Епіфаній як більмо на оці.
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Таке написати могла тільки божевільна людина. В нього і вигляд якогось навіженого придурка, який не вилазить з запою. Які ж вони брудні, мерзенні і огидні, ці слуги олігархів.
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Старательно нарывается оказаться на ялынке
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Бачу нашому ЗЕ ялинку помтавили, как би в назіданіє
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Бачу не нашому ПЕ ялинку помставили, как би в назіданіє
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флэшмоб, канешна, впечатляет, но хиловато как то и импотентно, видать, грошей забашляли скудновато, оттого и массовка какая то вяловатая Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора - Цензор.НЕТ 567
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Так.. поменшало ольгінців на Цензорі.
Певно не годують трольню...
Одного зальотного поки бачу.
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порой,знаете, случается оптический обман зрения
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Сюр! Провокаторы отмечают "День провокатора".
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Представители свободы в шоу "ГОВОРИТЬ ВЕЛИКИЙ ЛЬВИВ" каждый четвегр выступают.
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в эту компашку можно смело добавить Сракашвилле
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Как-то не убедительно ,натырил то пэтя будь здоров а нанять массовку поболе зажимает грошенят . Возле Офиса Президента на Банковой отметили День провокатора - Цензор.НЕТ 9622
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Ты хоть следи за последовательностью своего бреда. (Порох нанял нацжен, которые вовсю митинговали против него!!!!)
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Треба,щоб Зєля офіційну дату в календарі зафіксував указом,бо для тітуханів Бєліцкого й усіляких парасюків з надюхами немає досі свого свята.
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Соевые идиоты, а когда ж ваш соемайдан начнется то? Вы ж, дегенераты, его на осень 2019-го года ванговали. 😂
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Це кацапське чмо,яке періодично забігає на цензор за черговою порцією пендюлів.
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Схожі на тих,кому ти дупи миєш в Італії?
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Щоб стерти в пам'яті історичний для українців день - референдум про НЕЗАЛЕЖНІСТЬ - ЗЕклоуни придумали "день провокатора".

Рівно 28 років 1 грудня 1991 українці проголосували за Акт проголошення незалежності України. У референдумі взяли участь 84,18 % населення, 90,32 % проголосували «ЗА».

Мені здається, нацдружин готували саме для провокацій на випадок, якщо люди вийдуть на Майдан проти ЗЕ-янелоха. Щось вони про капітуляцію зовсім мовчать.
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а що ж міністр азартних ігор та проституції не прийшов підтримати своїх пташенят?
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Шоколадника не видно . А в 2013 году прибежал защищать Банковую.
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Потому что ленточку не прекрепили перерезать.
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І піаніну притаскали. На щось натякають?
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соефилофф прочитаешь - *дрочеры*, *набухался*, *унитазы*, *дупы*...
Ну вы представляете, какой уровень развития и профиль наклонностей!
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