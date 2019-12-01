 С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении около часа ночи начался обстрел наших опорных пунктов вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник вел огонь со стороны Доломитного около 50 минут.

На Донецком направлении в период с 10:40 до 11:20 зафиксированы разрывы 6 мин калибра 82 мм на позициях ВСУ возле Новогригорьевки.

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По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет.