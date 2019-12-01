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 С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:30 российско-оккупационные войска дважды открывали огонь в зоне проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении около часа ночи начался обстрел наших опорных пунктов вблизи Новолуганского из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Противник вел огонь со стороны Доломитного около 50 минут.

На Донецком направлении в период с 10:40 до 11:20 зафиксированы разрывы 6 мин калибра 82 мм на позициях ВСУ возле Новогригорьевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе

По имеющейся информации, потерь в Объединенных силах нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3162754
 
 
 Топ комментарии
 
приходила к ним горилла, им горилла говорила С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4393
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Угадай что это такое: уссатый полосатый.
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приходила к ним горилла, им горилла говорила С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4393
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Угадай что это такое: уссатый полосатый.
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Уссатый мордвой матрас что сушится на стволе.
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С начала суток наемники РФ дважды открывали огонь в зоне проведения ООС, потерь нет, - Минобороны

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Як то потэрь нэт? Невже жодного кацапа не зажмурили?
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За одного убитого кремлевским снайпером нашего Воина, Бог попустил погибель больше 20 человек , голосовавших за Путина. Толи еще будет.
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Других методов Кремль, к сожалению не понимает. С завтрашнего дня количество катастроф в России будет увеличиваться. У Бога терпение лопнуло.
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