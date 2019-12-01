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 Политика Украины
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Все про:Данилов (19) СНБО (3313) увольнение (1779) Кривонос Сергей (59)

 В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова и военнослужащим Минобороны

Сергей Кривонос остается на должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, так в СНБО отреагировали на заявление Кривоноса о его увольнении с двух должностей.

"Сергей Кривонос остается заместителем Секретаря СНБО Украины. Его выведение из состава ряда межведомственных комиссий и групп связано с перераспределением функциональных обязанностей и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в сообщении. 

Также в Совете нацбезопасности отметили, что Кривоноса прикомандировали из Минобороны, а поэтому он может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины "в соответствии поставленными задачами".

Напомним, ранее первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос обвинил руководителя ведомства Алексея Данилова в своем увольнении с двух должностей. По словам Кривоноса, его увольнение свидетельствует о нежелании определенных должностных лиц реализации программы по повышению обороноспособности Украины "Пять шагов", "как раз когда мы уже вышли на финиш".

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства, а также уволил с должности руководителя и вывел из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

8 ноября Сергей Кривонос заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов не видит его в своей команде, и решить данный вопрос сможет только президент Украины Владимир Зеленский. "Надеюсь на скорейшую встречу с президентом, чтобы расставить все точки над "и"", - сказал тогда Кривонос.

Читайте также: РФ разрабатывает различные варианты агрессии против Украины: и югославский вариант, и ракетные удары, - Кривонос

Источник: https://censor.net.ua/n3162753
 
 
 Топ комментарии
 
Знов подивилися на реакцію і відкатили назад, а ля "нас знов невірно зрозуміли, вирвали з контексту".
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Дело надо делать а не заявления а дело у нас всех сейчас одно - СМЕРТЬ росейским оккупантам !!! В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова - Цензор.НЕТ 83
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Дело надо делать а не заявления а дело у нас всех сейчас одно - СМЕРТЬ росейским оккупантам !!! В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова - Цензор.НЕТ 83
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Надо рассказать это ЗЕленой шмаркле, а то этот дрыщ уже принимает позу раком перед Куйлом
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Ну про позы это мы 9 декабря посмотрим ,Зеленский не идиот и понимает прекрасно ,что никто ,никаких уступок ему сделать не позволит ,даже если бы он очень захотел ,хотя я полагаю ,что не захочет и поэтому мой прогноз следующий ,всё останется по большому счёту так как есть сейчас,но людей с нашей стороны поменяют на нелюдей с ихней стороны ,стрелять станут поменьше и на этом ВСЁ .
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Ну не знаю... Ваше твердження між першою та другою комою сумнівне і точно - не аксіома
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Ну хотя-бы так. Потому что если ЗЕлена шмаркля ляжет под Куйла, то ему придется не домой ехать, а сразу в Ростов.
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Ольгинский детект. Ты спалился. Ни аргументов, ни фактов, зато лексикон подзаборный .
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Знов подивилися на реакцію і відкатили назад, а ля "нас знов невірно зрозуміли, вирвали з контексту".
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А що правильно зрозумыли?) Кривоноса зняли з посади заступника?)
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дурню засушений, він же не казав, що звільнили. блаЗЄнські просто зупинили реалізацію всіх його напрацювань, задля яких він і прийшов до РНБО.
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Он и не писал, что его вообще убрали из СНБО.
Его отстранили с должности председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля и из рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государств.

Источник: https://censor.net.ua/n3162678
Чтобы не их, не зеленые глаза не следили за экспортом вооружения.


И тут же угрожают убрать Кривоноса из СНБО.


"Также в Совете нацбезопасности отметили, что Кривоноса прикомандировали из Минобороны, а поэтому он может быть возвращен в распоряжение министра обороны Украины "в соответствии поставленными задачами".

Источник: https://censor.net.ua/n3162753
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И что? Никто его должности не лишал, только от кормушки отодвинули. Любая власть так делает, она на нажористые места ставит своих людей. Так делал Янык, так делал Пеця, так делает и Зеля.
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Если зеленые не планируют кормиться, честно работать, то не должны выводить из состава комиссии боевого генерала.
Он что-то воровал?
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Это кто же на территории постсовка идёт во власть не планируя с неё кормиться? У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данилова - Цензор.НЕТ 4872
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То есть, Вы согласны с моим утверждением:
"Чтобы не их, не зеленые глаза не следили за экспортом вооружения."





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Не исключено. Думаю, там причина комплексная. Кривонос, всё-же, ярый сторонник Пороха и относится крайне враждебно к нынешней власти. Было бы странно, если бы нынешняя власть его не попыталась обезвредить, даже если бы его местечко никому не понадобилось.
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Не был он ярым сторонником Порошенко. Прочитайте историю его прихода в СНБО, замом к Турчинову.
Не найдете сами, позже найду информацию об этом, покажу.
А был бы приспособленцем, сейчас угождал бы нынешней власти и был у нее в милости.
Они бы еще махали ним как доказательством поддержки их политики воевавшими с россией.
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Якби питання було лише в експорті. На кону стоїть завершення розробки ракет середньої дальності. Яка декому дуже незручна для примирення. Тож серед іншого це жест.Мовляв, тепер в нас інші завдання.
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Ще плюс питання КОМУ вони будуть продавати зброю!
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Да хоч чорту. Це не має такого значення, якщо її будуть приймати на озброєння в Україні.
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Цапчикам та підцапчикам також можна продавати?
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Якщо система розпізнавання це дозволяє, так. Бо якщо кацапи захочуть отримати - вони куплять через четверті руки. Торгівля зброєю, це така брудна річ, що виробник завжди розуміє, що існує ймовірність, що вона попаде ворогу. Тож це має бути передбачено конструкцією.
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Бажано, звичайно. Але по діях зелених виглядає, що вони можуть не заморачуватись, а почати продавати зброю БССР або Вірменії, а потім робити великі очі і казати "Це ж не росія".
А історія із експортом електроенергії з росії тими, хто роками волав про торгівлю на крові, не виключає і прямий продаж зброї росії із аргументацію типу " Ну вони ж не стріляють по нам такими ракетами..."
Чуваки креативні, придумать виправдання для свого лохторату.
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Тому, в кого хочуть відтяти голову, немає сенсу хвилюватись за зачіску. Головне, щоби розробка і виробництво було розпочато. Бо креативні чуваки шукають спосби "дружити". А за таких умов незакінчені розробки легко згорнуть, на відміну від вже розроблених систем, які можна продавати.
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Самим першим розпорядження Лєбєдєва , на посаді міністра оборони часів януковича , був наказ про припинення робіт по "Сапсану" . На питання журналістів чому? Воно почало молоти що "У нас лучше єсть ". Після цього він взявся за ліквідацію військкоматів та призову на т/с . Але агресія путєна врятувала ЗСУ від остаточної ліквідації їх агентами Кацапії в Уряді . Сьогодні маємо Другу Хвилю реалізації того плану у виконанні зєлємойських . Але цього разу проникнення у владу кацапських агентів глибше , а план ліквідації суверенітету України розроблено москвою на порядок якісніше . При цьому КоньПєчальний і путєн стабільним фоном репетують на весь світ про агресивну націоналістичну меншість і "угнєтьонних 36% русскоязичних граждан .
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ЗЕленые и чесно работать? Смешно... А как они вернут КАЛомойскому бабло, потраченное им на выборы ЗЕленой коМАНДЫ? А начало это ЗЕленое быдло с того, что урезали субсидии, которые платил Грося, в 5-6 раз. По крайней мере в одном из районов Николаевской области. Мне уже трое таких придурков, голосовавших хза ваЗЕлина, жаловались.
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Он-то не писал, зато СМИ писали. Кому-то очень нужен вселенский вой.
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у каждого коверного есть своя подтанцовка
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все ясно, ты уже там
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Не свистіть зільониє криві рожці, ви відреагували на реакцію народу. Баяцца - знач поважають. В СНБО отреагировали на заявление Кривоноса: он остается заместителем Данилова - Цензор.НЕТ 5448
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В спам за вислів "криві рожці".
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Долбень, я из тех, кого зелебобики называют порохоботами. Но ты своим высказыванием обозвал 650-тысячный город, в котором далеко не все зелебобики (и я в том числе). Если не понял - буду спамить тебя всюду, независимо от высказывания.
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Трусливі тварюки... Все одно ж знімуть, просто зараз мабуть розголос був великий... Ця людина мала би керувати РНБО, а не замом секретаря бути, а в них сівуха - фахівець...
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Напомню, что Кривоноса на должность назначил Петро, в знак благодарности, что он покинет предвыборную гонку в пользу команды Порошенка! Коррупция в чистом виде!
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кацапорило, то звільніть його та поставте якусь прокацапську "сівоху" з 95-го кварталу. І тут корупцією навіть не буде пахнути. Так, свиняче рило?
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Що призначив бойового генерала до РНБО, то корупція, а коли тупого цапового кловуна то ні??? Й вірно Кривонос назвав те збіговисько непотребу...
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Ответь тогда, почему этого боевого генерала Петро не назначал на протяжении пяти лет?
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На протязі 5 років підполковник, а потім полковник Кривонос приймав найактивнішу участь у бойових діях і у створенні ССО, де був одним з командирів.
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По твоему получается, что Петро ждал, пока Кривонос перестанет активно участвовать в боевых действиях? У РНБО відреагували на заяву Кривоноса: він залишається заступником Данилова - Цензор.НЕТ 5852
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А ти зовсім тоц, не мудрий? Кривонос війну почав майором. І генерала отримав лише цього року. 😏
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Законы диалектики. Тупорылый вопрос.
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За его слова, что "СНБО - посмешище клоунов", его надо отправить обратно, откуда он пришел! Представляю, сколько пакостей он уже готов сделать, не разобравшись в сути дела!
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Навіть не уявляєш, скільки капостей він вам, кацапорилим вже зробив зі своїми хлопцями з ССО і скільки ще зробить у недалекому майбутньому. 😊
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Чучело помойное,отправь себя в шидівську дупу.
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А сивуху з кіщачим кірмом не прибрали?
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Королевська= кіщачий кірм. Не в курсі?
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Таки обісрались. Не вперше, і не в останнє.
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Единственный чиновник ,кто был на своём месте.
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остается....- так что , у кРивоноса теперь изменится "мнение" о сборище клоунов, и прочее...- или место "сидения" определяет "мировозрение"...., что , "уйдет" громко хлопнув "дверью"
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я бы выгнал! с треском!
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Ты бы мог только пукнуть,и то тихо,клоун.
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Так этот Кривонос таки уйдет в отставку или пойдет пид....ом у клоунов работать?
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В "теплом" месте хоть с чертами...а про клоунов скажет, что его не так поняли!
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Как эти зебилы ещё не догадались Кривоноса замом Сивохо сделать?
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А шо ему там делась со Сивохой и Наташкой Поллитровкой? Заседать с сепарами и решать как от них же и обороняться? У него хоть личное оружие есть?
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Сивохо надо назначить заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Может тогда слабоумные поумнеют ?
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Йому там з сепарами робити нічого, якщо має розум то піде.
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вполне допускаю, что на фронте Сергей Кривонос проявил себя грамотным и геройским командиром, но вот в политике он зарекомендовал себя меркантильным приспособленцем.... к тому же бестолковым , так как после всех маневров (к юле...к зеле) ухитрился достать себе билет в пороховой погреб «Титаника».
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Головне вчасно втекти з Клоутаніка. Багато хто з того корита буде заздрити Титаніку Порошенка.
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Зе-ляді,ви хоч тепер розумієте,що зробили разом?
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Шафутинский назвал цирком снбо, если он военнослужащий то он должен соблюдать субординацию, и следить за своим языком
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твоя мамка шафутинский,а папка собака лишайная,иди в будку и не гавкай свинособака.
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щас зашел на мацкальский сайт путеботы визжат на Зеленского - зашел на петин сайт петяботы визжат на Зеленского !Совпадение? да нет ! петяскот продался и с мацкалями давно заодно !
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Сделали "свадебным" ничего не решающим генералом.Сегодня в фаворе - трусы,уклонисты и откровенные сепаратистки.А из комиссий убрали,чтобы не рассказывал,как эта лугандонская братия будет гробить все ранее достигнутое.
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