 В понедельник на Ривненщине попрощаются с украинским воином Алексеем Капустяном (позывной Качан), погибшим от пули снайпера в районе Водяного

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Алексей Капустян родился 18.10.1993 года в Ривном, жил в Криничках. Срочную службу он проходил в Мариуполе во внутренних войсках, а с началом вооруженной агрессии РФ против Украины добровольцем вступил во 2-й батальон территориальной обороны "Горынь", в составе которого участвовал в боях под Иловайском, вместе с 8-м армейским корпусом при угрозе окружения выходил на территорию, подконтрольную Украине.

После службы в 30-й ОМБр 2016 Алексей перешел в 130-й отдельный разведывательный батальон, где служил в роте огневой поддержки. Затем он перевелся в 24-ю отдельную механизированную бригаду, в которой служил сержантом в должности главного сержанта 2-го взвода 1-й роты в период с 14.11.2018 до 09.08.2019 года.

В ноябре этого года подписал с ВСУ новый контракт.

У погибшего героя остались мать, брат и дочь.