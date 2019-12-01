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 Политика Украины, Экономика
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Все про:таможня (1543) Нефьодов (146)

 Нефьодов анонсировал официальный запуск новой Таможенной службы на следующей неделе

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов анонсировал официальный запуск нового органа на следующей неделе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завершаем разработку пошагового плана изменений, который будет представлен на следующей неделе вместе с, собственно, официальным стартом работы Гостаможслужбы", - сообщил Нефьодов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все 16 новых региональных таможен Украины зарегистрированы, - Нефьодов

Напоминаем, президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку, министру финансов Оксане Маркаровой и главе Гостаможенной службы Максиму Нефьодову запустить новую таможенную службу до 1 декабря 2019 года. До 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Источник: https://censor.net.ua/n3162751
 
   
 Топ комментарии
 
Хотя тут все и без обьяснений понятно...дегедные потоки с новой...реформированной таможни...направлены в новые...нужные и зеленые русла...
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Эти зеленые идиоты действительно думают...что новую тамоденную службу можно создать со старыми таможенниками или это очередная порция "божьей росы" в морды зебмлам？
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О как...
А увеличений поступлений в бюджет на 2020-й год не заложено...
ТоваришЧ нефьодов может обьяснить почему так？
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Хотя тут все и без обьяснений понятно...дегедные потоки с новой...реформированной таможни...направлены в новые...нужные и зеленые русла...
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Правильніше, у старі, пофарбовані у зелений колір. І всі їхні зміни і "рехворми" - це банальне фарбування, зеленим кольором азіровських напрацювань.
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Может пора посылки сделать без растоможки 500€ . Не проц , не видеокарту на 100€ не купишь, у барыг все в два раза дороже.
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До 1 января президент дал поручение запустить полноценную работу "единого окна" на таможне.

Все через двери, а этому окно подавай. Пётр1, ****..
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Нова служба, новиє ліца, нові тарифи. Переділ вже відбувся.
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Эти зеленые идиоты действительно думают...что новую тамоденную службу можно создать со старыми таможенниками или это очередная порция "божьей росы" в морды зебмлам？
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Коли большевики взяли владу, то по всій країні в першу чергу убивали і ліквідовували оперативриків карного розшуку, слідчих, прокурорів і суддів. Бо старі слідчі, ррокурориі опери володіли багатуою базою про "подвиги" новоявлених владоможців, а суддів старого пор, дку неможливо було змусити чинити неправедний суд. Зате зовсім не чіпали і одразу взяли на службу на ці ж місця тюремних наглядачів і катів. Навіть незважачи на те, що за старої влади ці вертухаї пресувати їх самих. От приблизно так і зі старими митними кадрами - вони навчені і мають напрацьовані схеми і методи дерибану.
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Это уже традиция , каждый президент анонсирует официальный запуск новой Таможенной службы . Если перевести на пацанский , ЭТО НАША КОРОВА И МЫ ЕЕ ДОИТЬ БУДЕМ .
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Дяка Нєфьодову, в Україні тепер російські цукерки і ліки.
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О, уже 4 запуск "новой таможни", ждем пятый.
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вяликую палицию тож перезапускали - приусов напортили уйму, тута же приусов нема, значит портить будут будут пердаки и ездить на самокатах
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Нефедов бородатый упырь, вместо того чтоб бороться с контрабандой, он её возглавил сделал легкую рокировку кадров и сел на потоки. Я с Черновцов, знаю многих кто возит всякое через кордон. Как только Нефедова назначили, контрабанда притихла. Сейчас все работает по старых схемах, даже расценки чуть подняли..
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у Евгения Плинского на канале в Ютюб есть кст. много о этом бородаче
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да уж, оригинально будет - новый публичный дом со старыми проститутками
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Усё, теперя, украинские таможенники будут брать взятки по-новому...Не смешите мои тапочки,как говорят в Одессе....
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