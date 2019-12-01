 В Николаеве избили журналиста Влащенко

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости-N.

Нападение произошло примерно в 22.30, у подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и брызнул из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших — один или несколько, он не помнит. Ничего из денег и вещей пострадавшего не пропало.

У Александра хватило сил подняться в квартиру, откуда его близкие позвонили в полицию и скорую помощь. Врач прибывшей бригады "скорой" диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства. "Скорая" отвезла пострадавшего в больницу скорой помощи.

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Влащенко уже не в первый раз подвергается нападениям. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Нападавшие были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством.

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