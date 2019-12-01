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 За ноябрь потери наемников РФ на Донбассе составили 107 человек: 41 оккупант ликвидирован, 66 - санитарные потери, - разведка ОС

В ноябре 2019 года потери российско-оккупационных войск на Донбассе составили 107 человек, из которых 41 были ликвидированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага".

В пресс-центре ООС также напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю на Донбассе ликвидированы 10 наемников РФ, - разведка ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3162748
 
 
 Топ комментарии
 
а уявляєте, що б із ними було, якби мовному патрулю попалися?
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Anatoliy Bezsmertnyi. Правильно. Ихтамнеты убивают только украинцев.
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а уявляєте, що б із ними було, якби мовному патрулю попалися?
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Знаєш що це? Це називається :"Давай замутимо фейкову хайпову новину, подивимось як вона розповзеться, а потім поржемо з лохів, яким голова потрібна, щоб в неї хавати".
Не займайся хернею.
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*****. Це ж сайт Кам'янського. Хвороби через розпилення американцями отрути? А не дивився в бік Дніпра на промзону? Можливо вона є причиною болячок? Ще рептилоїдів приплети.
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а до чого тут зюзя?
гадаєш, брешуть, шо зюзя - сцикло і уклоніст?
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Клован самый верховный из всех верховных главнокомагдуючих...гордсть и надежда ВСУ.🤣😂😂🤣🤣😁
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А петики пишут, что только украинцев убивают...
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Anatoliy Bezsmertnyi. Правильно. Ихтамнеты убивают только украинцев.
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Не не, такого не может быть, нам все врут, даже штаб ООС (сарказм если что) За ноябрь потери наемников РФ на Донбассе составили 107 человек: 41 оккупант ликвидирован, 66 - санитарные потери, - разведка ОС - Цензор.НЕТ 719
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Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
(С. Есенин)
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ну да .. правда на твоей выгребной яме рамблера
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А у них на лбу написано, что они наемники РФ???? И после этого о каком примерении можно говорить....
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Что-то при уклонисте Зеленском у террористов больше потерь чем при гениальном полководце Порошенко.
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