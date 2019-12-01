 За ноябрь потери наемников РФ на Донбассе составили 107 человек: 41 оккупант ликвидирован, 66 - санитарные потери, - разведка ОС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр Операции объединенных сил
"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага".
В пресс-центре ООС также напомнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.
Хімтрейли. http://dndz.com.ua/zachystka-terrytoryy-ukrayntsev-travyat-s-samoletov-kak-vredytelej-vydeo/?fbclid=IwAR1tmTkBganBDSB5qNf_VQWjnwiKG_MpuFRQmrxSp19ElePnx2zRmfH2LFA
Не займайся хернею.
гадаєш, брешуть, шо зюзя - сцикло і уклоніст?
Много в жизни смешных потерь.
(С. Есенин)