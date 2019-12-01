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Все про:Беларусь (2917) Лукашенко (1747) Путин (25195)

 Путин и Лукашенко договорились, что цели договора от 1999 года, в том числе создание единого парламента и правительства, не должны меняться. Задача сейчас решается, - посол РБ в Москве Семашко

Республика Беларусь и Российская Федерация продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции, а также параллельно решают проблему цен на энергоносители в 2020 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by, об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве.

"Президенты (РФ и РБ. - Ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года. - Ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

Он рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо "найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения".

"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", — отметил Семашко.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Стоит отметить, что ряд украинских СМИ опубликовали новости, что якобы Лукашенко договорился с Путиным о создании единого правительства и парламента. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужен такой союз"

Однако, как пишет журналист-международник Иван Яковина, СМИ, давшие новость в таком ключе, "сваляли дурака".

"Новость передается на основании слов белорусского посла в Москве Владимира Семашко, но при этом складывается впечатление, что редакторы либо читать не умеют, либо не понимают то, что читают.
В белорусском исходнике там приводятся слова посла о том, что Путин и Лукашенко подтвердили приверженность "грандиозным целям" договора о едином государстве от 1999 года.
Среди этих целей - переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства.
Еще раз - это все было в договоре 1999 года! Не вчера!
Сейчас же Путин и Лукашенко договорились,что эти цели - "грандиозные", и о том, что меняться они не должны. Не мне судить о грандиозности целей, но не меняются они уже ровно 20 лет - с момента подписания того самого договора. Никакого движения в направлении достижения этих целей за 20 лет тоже не было.
Но наши СМИ подают декларацию двух десятилетий неспособности Путина и Лукашенко к интеграции с совершенно противоположным смыслом - типа они со дня на день объединятся", - написал Яковина на странице в Facebook.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162746
 
 
 Топ комментарии
 
можете уже сейчас писать Белоруссия... (западная губерния РФ)... Путин и Лукашенко договорились, что цели договора от 1999 года, в том числе создание единого парламента и правительства, не должны меняться. Задача сейчас решается, - посол РБ в Москве Семашко - Цензор.НЕТ 8580
Сначала они потеряли свою мову......
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Тобто Бєларусь як держава перестане існувати😯
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По большому счету она уже давео перестала существовать...сразу после того как отменила независмые герб...флаг и гимн...и вернула совковые...с момента призода к власти луки..
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Тобто Бєларусь як держава перестане існувати😯
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можете уже сейчас писать Белоруссия... (западная губерния РФ)...
Сначала они потеряли свою мову......
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Сначала они потеряли свою мову......

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Вначале было слово и .................. .,а они вначале потеряли мозги.
Батька,как хороший завхоз,при хорошем финансировании,хорошо управлялся с вверенной ему территорией.Осталось сменить вывеску.Караул устал,очистите помещение.
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После того, как увидел этот осколок совка в числе 11 недостран, не признавших в ООН территориальную целостность Украины, называю это недоразумение бсср. И всем рекомендую.
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По большому счету она уже давео перестала существовать...сразу после того как отменила независмые герб...флаг и гимн...и вернула совковые...с момента призода к власти луки..
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конечно, единый парламент, угадайте как он будет называтся не беларусским же, но это делалось все постепенно годами в Беларуси практически не говорят на мове только не большой процент там смотрят росс тв и считается нормой опозиция по тюрьмах некоторые исчезли (убили) как нам грозится сейчас Портнов,часть уехала со страны осталасть там лояльна к режиму Лукашенки если спросите беларуса как относятся к Мордору то положительно или как братья в случае обьедениние получится тихий Аншлюс все будет по согласию сторон а беларусам "а какая разница" в большинстве своем и такое светит нам говорят 9 декабря полной зрады не будет все постепенно решится потом когда Мордор и наши коллаборанты поставят уже в известность позже а 9 го Клоун скажет вот видите я же говорил сдачи и зрады не произошло как что умойтесь но все произойдет как раз если встретится с глазу на на глаз с ботоксным этого делать ни в кооем случаи нельзя все говорят но клоун разве послушается и все сделает наоборот
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надо нам создавать программу по переселению экс-сограждан ссср....
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Ну, иметь такой рынок сбыта и энергоресурсов с выходом на Китай, с заменой руководства РФ на беларуское, заманчивая цель.
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Це у вас буде заміна вашого керівництва на кацапське, а Лука стане депутатом Мінської райради.
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Ну и где ты идиоты, которые волали, что нам такого же "бацьку" нужно... И это чмо еще и на овоща гнало, что то сбежало и оставило страну-да лучше бы и ты сбежало и оставило страну в покое...
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так по опросам Лука на первом месте у нас по симпатиям же, сам в шоке эта заслуга 73%(52) в большинстве
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Ну и где ты идиоты...

Полно. Со всех щелей лезут... Особенно в быдлохарькове.
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Понимаете, эта сволочь даже гордится своим невежеством.
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Капєц державі Білорусь. Якийсь дідо колись сказав, що Росія поглине Білорусь. І така держава взагалі зникне з карти
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Вот она цена вопроса " по договоренностям о цене энергоносителей" по российски. А Зеленский в "нормандском формате" тоже хочет "решить этот вопрос" по российской кальке. Ну а конкретно про "бацьку", да куда он денется с "подводной лодки". Путину вполне достаточно только кивнуть и Белоруссия уже в составе РФ под видом "союзного государства" а Лукашенко почетный пенсионер с должностью в объединенном парламенте. ( Луке глубоко начхать на Беларусь, ему нужна личная безопасность, атрибуты власти, бабки и сынка пристроить, вот и торгуется, времени осталось немного до окончания очередной каденции Путина. Но скорее всего ему просто сделают предложение, от которого он не сможет отказаться ( по законам мафии )
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Зато пошли в рабство к кацапам... но а Украиной у вас не выйдет, свинопсиные, и поэтому так и останетесь в дерьме)))
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по этому поводу вспомнил анекдот... Девушка вы отдались бы за 10000 долларов ... Да я согласна... А за 20 ? .. За кого вы меня принимаете ? ... Ну с этим мы определились, сейчас просто торгуемся
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Україну також чекає участь колонії.Це видно по останніх подіях.
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Ошибаешься . зеля - это не вся Украина , а один человек , случайный .
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Короче, путін, після закінчення теперішнього президентського строку, знову стає легітивним президентом, тепер уже об"єднаних країн, а лука на пенсію
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т.е бацька не только раскарячился, приседая перед карлой х.лом...но еще и прогнулся....
говорят болен бацька...а Коленька слаб для царства....вот и "под крылышко" нашлось...
получается долго "шлось" пока "нашлось", даже надежда на волю и самостоятельность (аутентичность) вырасти успела.. но теперь видать выкорчуют... с корнем!
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Это писец, с какого ляда должен быть Коленька в президентах Беларуси... старый маразматик, которому место в психушке, этот лукашенко...
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20 лет эта бодяга тянется и ещё 20 будет,пока и Лука и путлер не помрут.
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про такий союз відомо давно. просто його не "активували" до пори-до часу. А зараз прийшов час, тому що каденції добігають кінця. Зроблять нову конституцію, союзної держави, і можна правити скільки завгодно. до того ж населення обох країн хоче об'єднання. але питання в іншому: як на цей союз відреагують в світі? НАТО, ЄС. Вони ж не будуть дивитися на це без дій
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