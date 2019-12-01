 Путин и Лукашенко договорились, что цели договора от 1999 года, в том числе создание единого парламента и правительства, не должны меняться. Задача сейчас решается, - посол РБ в Москве Семашко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на tut.by, об этом рассказал посол Беларуси в России Владимир Семашко на полях ХIV международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" в Москве.

"Президенты (РФ и РБ. - Ред.) договорились, что цели заявлены грандиозные (договором от 1999 года. - Ред.) и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается", - заявил Семашко.

Он рассказал, что из 31 подготовленной дорожной карты углубленной интеграции 20 карт "абсолютно согласованы" по итогам недавней встречи премьер-министров двух стран. До 7 декабря, отметил посол, остается неделя, надо "найти консенсус, компромисс, чтобы минимизировать расхождения".

"Над этим и работаем. А дальше последнее слово будет за президентами стран. Убежден, задачи будут решены", — отметил Семашко.

Он пояснил, что в дорожных картах прописано создание единых рынков к 2021 году, но еще надо прожить целый год, 2020-й, иметь определенную цену газа, решить проблему компенсации налогового маневра.

Стоит отметить, что ряд украинских СМИ опубликовали новости, что якобы Лукашенко договорился с Путиным о создании единого правительства и парламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко об отношениях с РФ: "Нахрена нужен такой союз"

Однако, как пишет журналист-международник Иван Яковина, СМИ, давшие новость в таком ключе, "сваляли дурака".

"Новость передается на основании слов белорусского посла в Москве Владимира Семашко, но при этом складывается впечатление, что редакторы либо читать не умеют, либо не понимают то, что читают.

В белорусском исходнике там приводятся слова посла о том, что Путин и Лукашенко подтвердили приверженность "грандиозным целям" договора о едином государстве от 1999 года.

Среди этих целей - переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создание единого парламента и правительства.

Еще раз - это все было в договоре 1999 года! Не вчера!

Сейчас же Путин и Лукашенко договорились,что эти цели - "грандиозные", и о том, что меняться они не должны. Не мне судить о грандиозности целей, но не меняются они уже ровно 20 лет - с момента подписания того самого договора. Никакого движения в направлении достижения этих целей за 20 лет тоже не было.

Но наши СМИ подают декларацию двух десятилетий неспособности Путина и Лукашенко к интеграции с совершенно противоположным смыслом - типа они со дня на день объединятся", - написал Яковина на странице в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я и Ельцину, и Путину говорил: Калининград - это наша область, мы за нее отвечаем, а не Россия, - Лукашенко