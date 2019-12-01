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 Общество
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Все про:культура (637) Министерство культуры (379) финансирование (1376) Бородянский Владимир (56)

 Минкульт перейдет от дефолтного финансирования культурных институтов к проектному, - Бородянский

Но сначала предстоит пройти переходный период, когда финансирование будет проектно-дефолтным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал в интервью ZN.UA.

"Сегодня финансирование государственных театров происходит по дефолтному принципу. Например, в прошлом году было 100 гривен, в следующем — 100 гривен плюс инфляция. Здесь будет переходный период, когда мы перейдем на проектно-дефолтное финансирование. То есть часть финансирования будет проектной, часть — дефолтной. В принципе будем двигаться к тому, чтобы перейти на значительную часть проектного финансирования. Это улучшит и количество, и качество проектов, а также будет инициатива от молодых режиссеров", - отметил министр.

Он также добавил, что министерство стремится увеличить разнообразие режиссеров. "Мы хотим увеличить именно количество режиссеров, их разнообразие. Нам важно иметь разный контент, поэтому мы считаем, что театр — это место общественного диалога", - заявил Бородянский.

По его словам, на 2020 год также вдвое будет увеличено финансирование Украинского культурного фонда на проекты, которые не касаются кино. "Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов. Мы также расширили возможность подачи заявок. Раньше одна организация могла подавать одну заявку в УКФ в течение года. Сейчас количество таких заявок от объединений и творческих игроков увеличено вплоть до 30. А утвердительный ответ от фонда можно получить на пять проектов, которые может реализовать одно учреждение", - поделился Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество денег на производство сериалов будем увеличивать, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3162745
 
 
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"Два кусочеки колбаски, у тебя лежали на столе,
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе"...
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Хтось знає, хто став директором "Інституту національної пам'яті", чи його вже знищено?
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Вот скажи честно какая была польза от института???
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Як мокшанину пояснити користь від історичної правди, коли вся ваша історія крадена у інших народів, насамперед у України
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Будем смотреть "Сватов" и "Митяя" в новогоднюю ночь до утра
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У нас перехідний період триває вже 28 років. Знов по колу дайте нам 100 днів.
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"Два кусочеки колбаски, у тебя лежали на столе,
Ты рассказывал нам сказки, только мы не верили тебе"...
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Дефолтним буде все, окрім зарплат і пенсій СН.
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Двісті п"ятдесят мільйонів доларів то десять мільйонів доларів...Десять мільйонів доларів то вартість посередньої хати десь на Рів"єрі...Тобто вся наша культура влізе в одну хату і ще місце лишиться...для іншої культури...
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