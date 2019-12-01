 КПВВ на Донбассе перешли на зимний график работы, осенью линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.
"Согласно приказу командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил с 1 декабря 2019 года переходят на график зимнего периода", - отмечается в сообщении.
Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.
За осенний период работы контрольных пунктов въезда-выезда линию разграничения пересекли свыше 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.
И я объясню, почему.
В течении пяти прошедших лет, на временно оккупированной территории Украины, каждый месяц на пенсию уходили сотни сотрудников МВД, вооруженных сил Украины, пенитенциары, пограничники и прочие связанные присягой категории граждан.
Изменившие присяге, абсолютно системные, обученные, опытные, здоровые, проходящие профосмотры и лечение в закладах МВС.
Часть из них за это время принимала активное участие в боевых действиях, часть отправляла пленных украинских бойцов на подвалы, часть контролировала околоподвальный порядок.
И вот она, долгожданная пенсия!
Чего же не хватает этим замечательным ребятам для любви к Украине? Долбаной, ****, пенсии от Украины, по упрощённой системе!
Очередная ******** правительственная инициатива, которая нихера не объединяет и не интегрирует. Ещё один денежный пылесос в восточном направлении Украины.
Я представляю, как неистово орут ордлисты..
То, что телезрители навыбирали в Раду дрочил, насильников, проститутолюбов, Дубинских и остальных каломётов - видно и так.
А то, что помимо этого ********* цирка, вы навыбирали ещё и откровенных тварей и собственных врагов - это вам ещё предстоит прочувствовать.
але..
ЩО ДАЛІ ?
ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ Ціною визнання Криму російським..?
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апропо.. деякі придурки мають "курячу пам"ять".. і не вчать Історії.
Котра як Аксіому маж -ІМПЕРІЇ ПОВМННІ РОЗШИРЮВАТИСЬ бо інакше гинуть..
тому поки що Припинення війни можливе лише ціною капітуляції України.
Навіщо віддавати нашу державу під вплив орди ?
Задля поганого миру ?
Нихрена себе сепарня гуляет!