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 Экономика, Общество
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Все про:Пенсионный фонд (355) пенсия (1863)

 С 1 декабря увеличивается минимальная пенсия, - ПФУ

В связи с изменением прожиточного минимума Пенсионный фонд пересчитает пенсии с 1 декабря 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице ПФУ в Facebook.

"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд

Источник: https://censor.net.ua/n3162741
 
 
 Топ комментарии
 
что хорошего？ перерасчет будет только у тех кто получает минимальную пенсию...
Тем у кого она выше не повысят...
Получается что те кто работал и платил...скоро будут получать столько же скодько и те кто ни дня не работал...
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Зросте аж на неймовірні 74 гривні! Нарешті для всіх зебілів закінчиться обіцяна їм слугами урода "епоха бідності" з чим їх я і вітаю 😁
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Ты же этого хотел, вкидывая картинки с паРаша ресурсов против Порошенко.
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что хорошего？ перерасчет будет только у тех кто получает минимальную пенсию...
Тем у кого она выше не повысят...
Получается что те кто работал и платил...скоро будут получать столько же скодько и те кто ни дня не работал...
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ну если учесть, что ОБСЕ будет передавать пенсии на неподконтрольную территорию, то победой не назовешь, ровно как и то, что люди должны получить квитанции с тарифами более низкими.....Кто оплачивает эти капризы ЗЕ или на это деньги есть?
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так пенсии увеличат минимальные на 74 грн и максимальные на 740 грн. ну а всем остальным гуляш по коридору С 1 декабря увеличивается минимальная пенсия, - ПФУ - Цензор.НЕТ 5432
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Це ни зрада и не перемога.Це капец.Надо ожидать повышения всего в разы.
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Зросте аж на неймовірні 74 гривні! Нарешті для всіх зебілів закінчиться обіцяна їм слугами урода "епоха бідності" з чим їх я і вітаю 😁
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Я так понимаю, зебил, что при сывочолому гэтьмані размер пенсий рос семимильными шагами, а теперь этот процесс замедлился?
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Я - порохобот. А зебіл це ти. Так що прийми персональне вітання з обіцяним тобі Монікою Зелінскі покращенням життя. Можеш тепер собі в нічому не відмовляти 😃
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мне вот недавно зеленопоклонник позвонил, просится сюда ибо такой ненавистный Порошенко договорился был о наеме украинцев с 1.01.20 года Германией официально. Так вот сказала ему-при ваших зарплатах в 4000 баксов и кисельных реках неподобно просится на Запад.
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ГрішнО так сміятися над хворими створіннями 😁
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Заставить бы этих тварей пожить на эту пенсию ,**** уроды *** ...
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На сколько,на сколько???)))))На 74гр???)))) Ахахахахаа))))),"увеличители хреновы",НЕ ПОЗОРЬТЕСЬ ВЫЛУПКИ!)))
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на целых 74 грн!!!

УРА!!!
Слава нашему великому солнцеликому государю его величеству Зеленскому!!! С 1 декабря увеличивается минимальная пенсия, - ПФУ - Цензор.НЕТ 278
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цепь отпустили на 1 метр, миску отодвинули на 2 метра
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вспоминаються времена янучары, когда подьем пенсии на 8 гривен трубили на всю страну как гениальное достижение икинимиста от бига...
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Ну хоть меньше жрать не советуют с телевизора как винницко-соевый замполит Рева - и то хорошо.
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Але тепер, коли процесом твого добробуту рулять "слуги урода" то ти вже хоч чорної ікри з французстким шампанським наїсишся ложкою довідвалу, лежачи на пісочному пляжі десь на Сейшелах і споглядаючи на тамтешніх голих бабів 😁
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Это стёб от веселой 95 команды, пропасть между рабами и панами должна сохраняться.
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Зеб, а твой Зелемойский не планирует уменьшить тарифы хотя бы на 200%
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ПЕСык при твоем сывочолом гидранте, сейчас бы 12 грн за куб за газ платили бы, если не больше.
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Зеб, так где при Зелемойском уменьшение на 200%?
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Якщо зараз Порох не краде, то де ж гроши? Чому комуналку не знизили? Чому все лише дорожчає? З 1 грудня збільшується мінімальна пенсія, - ПФУ - Цензор.НЕТ 5234
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щедрые вы мрази "народные"это ж не бабки в конвертах депутатам в баксах и не миллионы тратить чтоб только выпустить под залог и не миллион тратить на перелет Гончаруку чтоб подписать в Лондоне бумаги на это деньги есть и аж 74 гривня пенсионерам прибавка при том что у части пенсионеров забрали субсидии цены растут на продукты не смотря на то что доллар падает год назад возьмите стоимость продуктов и сейчас так даже год назад доллар стоял 27 а сейчас 24 - если чуть начинается поднимать доллар все кричат топливо дорожает а на нем перевозят продукты а сейчас почему бензин не снижаете да и продукты не то что не стоят на месте или дешевеют а наоборот
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Trudno skazat pocemu rastut ceni na produkti,u vas uze ceny produktov doroze cem Polse i pocti vse produkti
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Нехило повысили Аж на 74 грн Непройдет и двадцати годков и еврейский мальчик зеля Таки сделает пенсию как при яныке При нем была 110 доларов ет 2600 с копейками При офшорном ****** 50 баксов стало Повысил на три долара за пол года правления осталось повысить еще на 40 доларов и будет как при Яныке Нехило так себе Переживаю хватит ли каденции у еврейского мальчика зели
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