 С 1 декабря увеличивается минимальная пенсия, - ПФУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице ПФУ в Facebook.

"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минимальная и максимальная пенсия вырастет: минимальная - на 74 грн, максимальная - на 740, - Пенсионный фонд