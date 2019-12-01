 С 1 декабря увеличивается минимальная пенсия, - ПФУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице ПФУ в Facebook.
"Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующая норма предусмотрена законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".
Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.
В ПФУ отмечают, что перерасчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Фонда.
Тем у кого она выше не повысят...
Получается что те кто работал и платил...скоро будут получать столько же скодько и те кто ни дня не работал...
УРА!!!
Слава нашему великому солнцеликому государю его величеству Зеленскому!!!