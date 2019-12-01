 Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.
"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка". Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Несомненная, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности "Ощада"", - написал он.
.Напомним, в ночь на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.
Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.
Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.
А если не хотят, то получается як с хатинкой Гонтаревой.
Скорее всего начальник охраны Ощада раскрыл, определив, кто из сотрудников на следующий день пришел невыспавшимся...