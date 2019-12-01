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Все про:ограбление (1239) Ощадбанк (190) Пышный (62)

 Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный

Утром в воскресенье, 1 декабря, сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве прошлой ночью отделения Ощадбанка". Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства. Несомненная, оперативная и профессиональная работа полиции на всех уровнях: Днепровское управление полиции, Главное управление полиции в городе Киеве, в сотрудничестве со службой безопасности "Ощада"", - написал он.

.Напомним, в ночь на субботу, 30 ноября, неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный заявлял, что злоумышленники похитили около 250 тысяч гривен.

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Что было раньше: В ночь на 30 ноября неизвестные взорвали и ограбили отделение "Ощадбанка" на Русановке в Киеве.

Источник: https://censor.net.ua/n3162740
 
   
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Дилетанты ,попались как первоклассники ,позор . Подозреваемые в ограблении "Ощадбанка"на Русановке задержаны, - Пышный - Цензор.НЕТ 7513
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250 тисяч гривень... Це ж такі гроші... А хто 150 млрд лямзанув, того заарештувати не пробували? Якщо адреса невідома, підзказка - постійно приходить у ОП.
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Патсани i пляшку Хортицi не встигли купити на чесназаработанние деньги * )
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Могут найти, если хотят.
А если не хотят, то получается як с хатинкой Гонтаревой.
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Дай Бог щоб то була правда і затримали саме тих хто грабував. А то в нас по різному буває - згадайте Гандзюк.
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Тайна, о которой знают трое хранится только тогда, когда двое из трех мертвы! Так и с этими "бомберами" - там блин ниток к ним начиная от взрывчатки и до ключей от Ощадбанка столько, что только слепой-глухонемой мент с болезнью Дауна не смог бы раскрыть.
Скорее всего начальник охраны Ощада раскрыл, определив, кто из сотрудников на следующий день пришел невыспавшимся...
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Краще надутий хай розкаже, як розслідують крадіжки в помешканнях простих громадян ... Хоча їх навіть не розслідують...
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Цікаво коли в Україні розслідування приватних детективних агенств прирівняють до роботи мусарви?? Для держави це просто необхідно!! Так само як і журналістські розслідування...
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