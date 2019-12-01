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 Политика Украины
  2010  17
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Все про:Антикоррупционный суд (547) бриллианты (4)

 ВАКС вернул дело "бриллиантовых прокуроров" в Голосеевский райсуд Киева, обвинительный акт начнут рассматривать заново

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 ноября вернула дело "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Дело три года рассматривалось в Голосеевском райсуде, но в конце сентября он решил передать материалы во вновь созданный ВАКС.

В июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции и дело расследовала Генпрокуратура. Однако суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

После возвращения в Голосеевский суд обвинительный акт начнут рассматривать заново.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убитый в Киеве ювелир Киселев мог быть потерпевшим по делу "бриллиантовых прокуроров", - Горбатюк

Напомним: согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с "бриллиантовыми прокурорами" - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

6 июля 2015 года Шапакина и Корнийца задержали в здании Главного следственного управления. При обыске дома у Корнийца были найдены 35 пакетов с бриллиантами, что дало повод СМИ окрестить это дело делом "бриллиантовых прокуроров".

Источник: https://censor.net.ua/n3162739
 
 
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ахрана! атмена!
бубочка при власти - нема проблемы!
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ахрана! атмена!
бубочка при власти - нема проблемы!
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Я вже давно говорю - самі себе вони ніколи не посадять.
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Придется прокурорам делиться бриллиантами с государством, чтоб срок свой уменьшить.
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откупиться? это называется индульгенция.
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по стакану бриллиантов в кармане не повод?
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І знов по колу поки не вийде термін давності. Проходили, знаємо.
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Ну, вообще-то суд старый, ещё порошенковский.
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угу. порошенковский. заработал 5 сентября 2019 года
конкурс на судей закончился весной этого же года
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система своих не сдает! системе правильные прокуроры очень нужны, поэтому система четко дает сигнал смотрите будите правильными даже если вас на камеру поймают ничего вам не будет!!
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Не дивина.Сакварелідзе з Трепаком пересрали справу процесуально-процедурними порушеннями,і ні на кого тепер не звалиш.
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Очкнь интересно и главное поучительно Значит решала от прокуратуры занесли кула надо немножко брюликов Со словами --- Мы тоже хотим быть слугами народа и вносим слугам и судьям скромный аванс за наше будущее служение Звиняйте больше не можем Итак половину отдали картавому удоду и офшорнику
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