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Все про:Госдума (988) ООН (2886) Володин (27)

 Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине тем, что "национализм и притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.

Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

"Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", - заявил он.

Володин считает, что в Украине права нацменьшинств постоянно нарушаются.

"В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях. При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Володин.

"Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы – "приняли решение" о вхождении в состав Российской Федерации", - написал он.

Читайте также: Визит депутата Госдумы Журавлева на Луганщину - это не какое-то мелочное событие. В 2014 г. он одновременно с российскими военными прибыл в Крым, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/n3162737
 
 
 Топ комментарии
 
Готовьтесь Украинцы к большой войне,это дегеративное стадо от нас не от..ся.И мы будем одни на этой войне.
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У військоматах чорна п'ятниця, підпиши контракт на 3 роки, і отримаєш ще бонусом 2 роки. Вперед! Поміняй порохоботів на передку.
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та ты шо?????!!!!!!!! и где это ты видел зеленых мразей на нолях????!!!! там скотов плохо показывает!
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его высер для внутреннего обывателя а не для нас
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Не , ну врет же падлюка и не краснеет)))
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а володин может назвать хоть одну нац меньшину которая свободно учит свой язык и общается на нем на гос. уровне?
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Чеченці... Вони "рассеян" "на члені крутять"...
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Абсолютный дегенерат этот валодин, которыми окружил себя безумный кремлевские окурок. Впрочем и в Украине, "абы чего не вышло", господин ПэЗэ также собрал вокруг себя совсем не титанов мысли.
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Бла бла бла...Язиком шкрябати , повiтря гоняти , не мiшки з цементом на 5 поверх горбом перти
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а Дмитро-картинка і вашим і нашим і своїм і чужим, судячи з психіки- ЛЮДИНА АМФІБІЯ.
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Гірше всього не цей кацап, те що зебіли привели до влади людей які готові миритись і дружити з цими кацапами.
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Цинізму рашистів немає меж ,країна в якої жодних прав національних меншин ,де на телебачені чи радіо жодної хвилини немає для мов нац .меншин ,те саме в освіті і вона домагаєтся від інших ,подивітся на себе в дзеркало, ви тюрма народів.
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Население Крыма на 2014г . было 2160 тыс.человек. Право голоса не более 1 800 тыс.
В выборах участвовало 32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования

ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова.

Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
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Как представитель малого и угнетаемого народа в Украине никак не решу куда послать Володина в или на...
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Вна Панаме русских унижают - не дают блинов с лопаты.Заставляют ходить в тёплые ватерклозеты. И главное - лишили их возможности греться от холода водкой!
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В українському РНБО "Какой такой украинский язык, что он там мелет?"
Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 8749
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Если и произойдет отделения так по Урал с границей с Китаем
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Что этот володин, что петисосы ну полные неадекваты.
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для тебе, зєбобіку, сивуха з королевскою адеквати. та ще прєзік з його *********** палочкамі.
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Ты лучше скажи, как мертвечук при пети воскрес?
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так він і при зебуїні помирти не збирається. але при пєцьї в РНБО клоунів та сепарів не було.
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Что этот Володин,что вовасосы-ну полные неадекваты
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Интересно, а кого этот кацапский выродок считает "малыми народами в Украине"? Евреев, что ли? Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 6270 Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 6270 Глава Держдуми РФ Володін пригрозив Україні "виходом низки областей" з її складу через "націоналізм та утиски малих народів" - Цензор.НЕТ 6270
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Нужно возвращать Порошенка. Эти сдадут Украину с потрохами.
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Вот и очередной пример неадекватности петисоса.
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Иудеи Бени-"адекватный" выбор одсчалых мокшан.
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Интересно Вячеслав Ху*лов китайский уже выучил ?
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Володи ну стоит заботиться о РФ, так как после смерти Путина в Федерации будет война за независимость. В первую очередь с Чечней. При чем уже не в Грозном, а в Москве. Не напрасно столько кавказцев в Москве. Рамазан шустрый, построил Грозны на руските деньги, а потом независимость от русских. Украйне стоить уже планировать что делать с Кубани, ведь Кавказ рядом, а Кавказ дело тонкое. Европе тоже стоит планировать что делать со своими границами, а то как ни как миллионы русских убегут в страны Европы.
Пора уже всем задуматься над этим
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Алексей Заводнюк:
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема.

В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
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Это российская мечта-увидеть развал Украины на несколько территорий.
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Ярослав Матюшин:

Многие либералы импотентного толка орут: "нельзя бросать своих граждан, ты что!". Ну, во-первых, где вы там граждан видели? Я наблюдаю манкуртов, которые за овер две тушенки к пенсии продают и предают родину. Во-вторых, Украина, как государство, напряглась по-максимуму, чтобы не бросать своих неблагодарных Павликов Морозовых. Посоветуйте, пожалуйста, тонкостенные гуманисты - как нам еще пойти на встречу с самозакупоренными скотами?
Вы орете: "Там много нормальных!". Так а что нам теперь делать? Многие из нормальных выехали. А те, кто остались - так они в сетевой полемике на нормальных мало тянут.
Вы называете это гражданским геноцидом *****, по-моему, гражданский геноцид - это привязанная к столбу женщина из-за своей проукраинской позиции. Гражданский геноцид - это пьяные впопучленцы, кидающие людей в подвал за косой по их мнению взгляд.
На фоне этой кровавой украинофобии я вообще против какого-либо постачання в этот анклав имени отсутствия человеческого достоинства. Пущай греются пламенным пердежом в стиле "путен-памаги". Они раздрачивали себя жирным самообеспечением? Не вопрос, Украина готова понищенствовать без них.
Гуманитарная катастрофа? Так они её уже добились. Без нашего участия. Пусть падают на всю катушку. Вдребезги. А я скорбно поржу рядом, наблюдая последствия их выбора.
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Якщо там гуманітарна катастрофа, то їм треба не пенсіонні гроші, а гуманітарка. Наприклад продуктові набори.
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Тільки після такої погрози Вовік має відтермінувати зустріч у Парижу, або вимагати пояснень від ВВП. Офіційно вимагати, по телефону, в прямому ефірі. Звісно нормальним тоном і дипломатично, але впевненно твердо. Бо які можуть бути розмови в Парижу після таких заяв?
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угнетенные народы российской империей,гоните жирных москалей,эксплуататоров и паразитов со своих,богом даным территорий
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Малым народам у нас давно пора прикрутить гайки, чтобы понимали, что они в гостях!
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