 Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.
Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.
"Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", - заявил он.
Володин считает, что в Украине права нацменьшинств постоянно нарушаются.
"В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях. При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Володин.
"Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы – "приняли решение" о вхождении в состав Российской Федерации", - написал он.
В выборах участвовало 32-34% избирателей( данные для внутреннего пользования
ФСБ -- т.есть ок.600 000 человек)
За Россию проголосовало - 64 %( там же -- 385000 человек). Население Севастополя - 360 000 человек , а !!!!!приняло участие - 126% -- из речи Аксёнова.
Население ВМ базы РФ и проголосовало единогласно.
Какой референдум ??? под дулами автоматов .
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Пора уже всем задуматься над этим
Беда Украины в том, что мы все эти годы были слишком добрые. По доброте своей расплодили тьму всяких мразей, а теперь эти мрази принесли в наш дом войну. Доброта, друзья мои, наказуема.
В 1918-году Украина тоже была доброй.
Кончилось все Голодомором и человеческой мясорубкой под руководством двух людоедов. Результат - 20 миллионов украинцев в сырой земле.
Они умерли ни за что. Просто из-за доброты своей. Урок усвоен или нужно повторить? Сейчас миллионы украинцев задают один и тот же вопрос:
ПОЧЕМУ? За что нам такие испытания? Ответ будет безжалостный - ЗА ДОБРОТУ.
Вы позволили Мордору поселиться в своем доме и Мордор посчитал вашу доброту приглашением к оккупации. Доброта к врагу - путь к войне.
После военной победы вся ватная мразь должна быть беспощадно выброшена из Украины вон. Если мы этого не сделаем - это будет преступлением против всех героев погибших в войне с Россией.
Многие либералы импотентного толка орут: "нельзя бросать своих граждан, ты что!". Ну, во-первых, где вы там граждан видели? Я наблюдаю манкуртов, которые за овер две тушенки к пенсии продают и предают родину. Во-вторых, Украина, как государство, напряглась по-максимуму, чтобы не бросать своих неблагодарных Павликов Морозовых. Посоветуйте, пожалуйста, тонкостенные гуманисты - как нам еще пойти на встречу с самозакупоренными скотами?
Вы орете: "Там много нормальных!". Так а что нам теперь делать? Многие из нормальных выехали. А те, кто остались - так они в сетевой полемике на нормальных мало тянут.
Вы называете это гражданским геноцидом *****, по-моему, гражданский геноцид - это привязанная к столбу женщина из-за своей проукраинской позиции. Гражданский геноцид - это пьяные впопучленцы, кидающие людей в подвал за косой по их мнению взгляд.
На фоне этой кровавой украинофобии я вообще против какого-либо постачання в этот анклав имени отсутствия человеческого достоинства. Пущай греются пламенным пердежом в стиле "путен-памаги". Они раздрачивали себя жирным самообеспечением? Не вопрос, Украина готова понищенствовать без них.
Гуманитарная катастрофа? Так они её уже добились. Без нашего участия. Пусть падают на всю катушку. Вдребезги. А я скорбно поржу рядом, наблюдая последствия их выбора.