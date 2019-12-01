 Глава Госдумы РФ Володин пригрозил Украине "выходом ряда областей" из ее состава из-за "национализма и притеснения малых народов"

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.

Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

"Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной Думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвященном вопросам национальных меньшинств, очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", - заявил он.

Володин считает, что в Украине права нацменьшинств постоянно нарушаются.

"В том числе право на язык, когда Киев принимает закон об украинском языке, как об единственном государственном, и вводит запрет на использование национальных языков в образовательных учреждениях. При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Володин.

"Властям Украины стоит задуматься, почему в 2014 году подавляющее большинство - более 96% жителей Крыма и Севастополя: русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы – "приняли решение" о вхождении в состав Российской Федерации", - написал он.

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