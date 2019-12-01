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 Политика Украины, Общество
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 Сегодня - 28-я годовщина референдума за независимость Украины

1 декабря 2019 года Украина отмечает 28-ю годовщину проведения референдума за независимость.

1 декабря 1991 года в Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной Радой, за который тогда проголосовали 346 народных депутатов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

90,92% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла бы поддержки большинства граждан. В частности, в Крыму за независимость проголосовали 54,19% граждан, в Севастополе - 57,07%, в Донецкой, Луганской, Одесской и Харьковской областях жить в собственном государстве хотели бы более 80% граждан. В Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой областях "за" проголосовали более 95% граждан.

2 декабря 1991 года независимость Украины признали Польша и Канада, 4 декабря – Литва и Латвия.

Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами Президента Украины, им стал Леонид Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия завезла в оккупированный Крым 500 тыс. человек, - зампредставителя президента в АРК Ташева

Источник: https://censor.net.ua/n3162735
 
   
 Топ комментарии
 
а давно договорняки с хуйлом стал мерилом успешности?
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А при торчке сейчас малина,торчек с бурятами жрёт,крадет,мародери и гадит-народу на голову
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Вітаю Вас і всіх українців із Святом!
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Помню. И никто не выходил на протест в защиту эсэсэсэра.
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Зате навесні голосували щоб бути в складі союзу. Все залежить як сформулювати запитання.
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Бессмысленно. 9-го декабря независимая Украина закончится. Собственно, уже закончилась, если правят открытые иностранные агенты: Ермак, Данилов, Богдан и проч.
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ну при свыне бвыла малина, свыня жрала, крала, мародерила и гадила- народу на голову
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А при торчке сейчас малина,торчек с бурятами жрёт,крадет,мародери и гадит-народу на голову
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Слабенько. У Пригожина совсем ослабли кадры, с тех пор как его обгорелая тушка вывалилась из самолётика на конголезскую пальму.
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Просто москали считают,что Украина уже легла под них.Потому и посылают гадить на украинские сайты уже не высокооплачиваемых профи,а откровенное дешевое дерьмо.
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А Украина уже легла, увы. Ермак и Богдан - главные смотрящие от Московии.
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С точностью до наоборот! Если ЗЕгенерат нарушит Конституцию и Присягу Президента и "завиляет хвостом" перед ******, то его судьба станет назидательной. О нем будут говорить "да был у нас клоун - очень смешно в петле дергался"... Сегодня - 28-я годовщина референдума за независимость Украины - Цензор.НЕТ 6812
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Говорив, натякав, але все ще не порушив.
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Громадянство України саакашвілі. Багато чого ще. Писати не хочу.
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Не фантазируй, дурачок деревенский.
Прежде чем ты заявишь о своих намерениях, на Банковой уже окажутся "зелёные человечки" из 76-й Псковской дивизии ВДВ.
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Это которые позорно здохли в ДАПе 😂😂😂 гавно твоя 76 дивизия 😂😂😂
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В 2014 паскпскими ********** одни деревенские (с каSSапии, ессно) дурачки тоже пугали. Правда, мясцо из ********* оказалось протухшим - не успевало до пскапского и колпинского погоста свежим доехать.
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Тогда они были плохо готовы к войне; сейчас 8-я армия находится в полной боевой готовности, и ждёт команды "фас". Богдан висит на проводе с Вайно круглые сутки.
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вай-вай. А помнишь как усердно продвигали правительство "варягов"?
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Помню что Украиной правил умнейший человек, полиглот, дипломат и успешный промышленник.
И три четверти населения, состоящие из клинических идиотов, заменили его на сиплого торчка с IQ пациента дурдома.
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Это Петя что ли? как бизнесмен хорош. как политик - полный ноль. А не смущает что об него путин ноги вытирал, а с Зе собирается разговаривать?
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а давно договорняки с ****** стал мерилом успешности?
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При Порохе Московию гоняли $$аными тряпками; а как только Порох ушёл - тут же и ПАСЕ, и ультиматумы от "народных республик".
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стоп-стоп. Еще сам Климкин говорил, что возврат в ПАСЕ не зависил от выборов. БЫло? Было.
насчет ультиматумов от так называемых республик - и при пете такое было. просто не афишировалось.
П.С. накатим? У меня Абсолют, пиво и соджик. закусываю крабом.
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Успешный промышленник)))Где же он вас набирает таких то.Папанька вор даже при совке посадили,сыночек при всех властях штиблеты лизал и успешный промышленник.Дна у соевого лайна не наблюдается)))
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Лапоть, сосательно-лизательная тема - ваша любимая. Продолжай. Тебе под шконкой было уютно, правда ?
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Мнение прокси тролей от пети ну очень интерестно,оставайтесь сами у себя на линии,со своими фантазиями Сьогодні - 28-та річниця референдуму за незалежність України - Цензор.НЕТ 4116
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Да я ахент хремля)))Это ,чтоб вы не перетруждались)))
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Общаться с петиными одно удовольствие,все по шаблону)))Даже ничего выдумывать не нужно))))
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Не *****, кривроротый - не три четверти населения Украины, а три четверти избирателей, выбиравших из всего предложенного олигаршонками говна меньшее (или большее - смотря кто и как в копрофилии увяз).
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Оце такого я від тебе не очікував. Україна була, є і буде.
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Дружище, в каких границах ? Следующая линия пройдёт по Днепру ? Ты готов встретить 8-ю армию ? Так её ничем не остановишь, а ядерного оружия у Украины нет. Сдали.
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да не нужна путлеру Украина. от слова совсем не нужна.
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Праздник со слезами на глазах. 29 лет потребовалось Украинцам чтобы выбрать нормального президента
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І тут на думку спадають слова і побажання від Марусі Звіробій.
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до независимости было 52 миллиона, сколько же сейчас?
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главное не количество а качество. у вас в раше 150 млн и все дебилы, какой толк?
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Просто так, напомню н а всяк случай ностальгирующим по совку:
вы кричитие: "Украина отделилась"?
да хрен там, это ваша рашка отделилась 12 июня 1990 года
это именно ваша любимая рашка и вышла из сэсэсэра. чем, фактически и похоронила его
нехер визжать, типа Украина отделилась, сами апасрались
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Саме так. Рсфср найперша вийшла з срср. Проте це сильно не афішується, а люди у нас не сильно ********** шукати інформацію власними силами.
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Шо-то Аваков затаился. Не удивлюсь если на базах МВД уже втихаря размещаются очередные "зелёные человечки".
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Аваков держится при своем. Я еще год назад писал, что он будет нейтралитет держать.
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Жопа одна, а стульев два. Провалиться между ними - раз плюнуть.
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СОгласен. но он держится уверенно. Я честно говоря, ожидал что слетит.
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Эксперты прогнозируют в ближайшие годы резкий скачок беженцев из московии на Запад
Сегодня - 28-я годовщина референдума за независимость Украины - Цензор.НЕТ 1712
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в 91м референдум был фикцией, борьбу за реальную независимость мы начали с 30 ноября 2013го. а в 2019м 73% проголосовало за то что бы украина опять стала колонией раши. украинцев в украине к сожалению очень мало
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с закрепленным в партии СН курсом в ЕС? Где таких сказочных идиотов находят, за поребриком?
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это где она этот курс закрепила, у тебя на лбу?))) янык тоже шел в ес)))) баран лапотный
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Ну ващзето курс у нее такой. Независимость, ЕС и все такое.
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А толку, я бачу (і чую) одних щасливих, особливо на цьому форумі, щастя від життя в незалежній Україні, аж пре?!
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ты совкодрочер? или сторонник дружбы с кацапией?
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