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 Политика Украины
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 Наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские воины не пострадали, - штаб ООС

Российско-террористические войска 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ из крупнокалиберных пулеметов вели огонь неподалеку Новолуганского.

Три вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм, у Красногоровки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Старогнатовки - из стрелкового оружия.

"С начала текущих суток один обстрел, из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, российские оккупационные войска осуществили в районе Новолуганского. Потерь с нашей стороны нет", - добавили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погиб воин ВСУ, наемники РФ 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3162734
 
 
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Сподіваюсь, що так.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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Наемники хреновые остались.Косые.Это хорошо.
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Ишь ты....уже на Цензоре начали активно писать заголовки "Наемники РФ";"окупационные войска"....не прошло и года
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