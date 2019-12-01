 РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ

Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе, передает Цензор.НЕТ.
"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.
Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".
В Воздушно-космических силах России не стали комментировать по телефону предоставленную источниками информацию, ТАСС направил запрос в пресс-службу Минобороны.
"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.
Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который якобы осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.
Даже кота на паркете несёт по прямой - это при скорости кота.
При 2-3 Махах всё маневрирование превращается в практически прямую линию.
Вот не надо нам ля-ля - рассчёт на то, что обыватель не перепроверит. ...
Это не то, что требуется от крылатой ракеты.
тут смотря шо считать маневром...
Черт, по моему я уже напился в зюзю
Да история идёт по спирали, и если это стадо ничему не научится у этой самОЙ истории - тогда ликвидация только. Такова закономерность бытия и небытия.
имел ракеты, всё это летало, было заснято и проанализировано.
А здесь - чистый блеф: показали под брюхом одну ракету, потому пуск другой -
сплошная пыль в глаза - типа, у нас есть такое, такое, что никому не покажем.
Никогда.
Потому что НАТО прежде всего коллективная система безопасности которая базируется на принципах демократии, устои которой поддерживает весь прогрессивный мир, то есть большинство стран мира сего.
Следовательно, экономика страны агрессора по сравнению со всеми странами НАТО просто ничтожественна - поэтому финал уже вполне предсказуем.
-Нi.Це новый Буран.Ракета выводит самолёт на орбиту.
-А ну да.В них же космическая авиация
Не той тепер Миргорд, Хорол-річка не та.
По сути начался новый виток гонки вооружений и США уже работают над ракетой которая должна выдать x2 скорость.
Прикольно в этой ситуации то, что EC как и раньше беспечно кувыркаться в постели со всеми кому не лень, и надеется что Дядя Сэм все решит за нее, как и оплатит эту гонку.
А если учесть что Lockheed Martin уже получил финансирование и ведет работку более быстрого варианта подобной ракеты, то не все так просто.
потом кадры пуска непойми-чего, оно улетело, не маневрируя, куда-то по прямой.
Что это было, откуда стартовало, куда попало, сколько пролетело - история умалчивает.
Потом самолёт сел, нарезка окончена - фактов больше не имеется.
Втім,найкраще про цю чудо-зброю зробив сюжет блогер Быть Или:
Ракеты Путина - Фейк или Новая эра России?
...шо из этого следует?
Следует, шо мириться с Россией, не выгодно... -- она полюбэ воевать будет -- со всеми, с кем договорилась о мире!
...шо из этого опять следует?
Следует, шо воевать с Россией тоже не выгодно -- особенно тем, кто с ней договорился о мире!
...шо из этого дальше следует?
Следует, шо надо искать того, кто готов воевать с Россией!
...и шо теперь из этого следует?
Украина ! -- единственная нищая, но гордая птичка.
Нихто с Россией, ещё так долго и нудною, не воевал!
ХЗ? -- был бы не Зеля -- были бы варианты... ...а так -- или срочная Хунта, или реально будет Гражданская война!