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Все про:армия РФ (5818) оружие (3800) ракеты (840) Россия (74412)

 РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой, расположенному к северо-востоку от Воркуты.

Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе, передает Цензор.НЕТ.

"Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск", - сказал один из собеседников агентства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжит разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности, - Путин

Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

В Воздушно-космических силах России не стали комментировать по телефону предоставленную источниками информацию, ТАСС направил запрос в пресс-службу Минобороны.

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. По данным СМИ, ракета "Кинжала" является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", который якобы осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, преодолевая любые системы ПРО.

Также читайте: У НАТО есть способность ответить агрессивной России, но мы готовы к диалогу, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3162727
 
 
 Топ комментарии
 
"Нам нужна аудитория майдановцев"
Важный пост
Читаю две "типа позитивные" новости
- уЗеленского передумали и Украина уже будет принимать участие в саммите НАТО в Лондоне (3-4 декабря)
- Зеленский встретится со студентами, которые были на Майдане 30 ноября 2013 (чтобы повторить шутку про "эбонитовые палочки", не иначе)
Вам нужно понимать, как думают телевизионщики. У них все завязано на рейтинг. А рейтинг - разбит на возрастные/социальные/и прочие группы. Они смотрят, они меряют - "ага, падает рейтинг, наш сериал перестали смотреть женщины - нужно СРОЧНО вводить в сюжет любовную линию" (это как пример из ТВ. Кстати, в реальной жизни это вполне можно посмотреть на 3 сезоне "Шерлока". Явно введена любовная линия - и явно, чтоб привлечь женскую аудиторию).
Но не суть. "Зеленые" видят - рейтинги валятся. Для простого нарида - видосик, как "хороший царь и плохие бояре" думают, как же снизить тарифы для нарида - то есть, еще весной они, конечно, точно знали, как же их снизить, эти тарифы. Но, к осени. к сожалению, забыли.
Теперь "майдановцы". "Нас не любят майдановцы - надо "бросить им кость", что-то такое запилить для них. О! НАТО - съездишь на саммит НАТО - посидишь, послушаешь, от тебя не убудет. Ну и с этими, кастрюлего... то есть, студентами, тоже можно встретиться. Постоять, помилосердствовать - б&дло такое любит..."
- Подала ли Украина (как Грузия) заявку ПДЧ в НАТО?? - конечно, нет.
- Отпущены ли политические пленники режима Зеленского? (Марченко, "пираты", "Пума") - конечно, нет
- Сняты ли обвинения с "покусившихся на святое" волонтеров Федыны и Звиробий? - конечно, нет
- Перестали ли увольнять/преследовать патриотов - и ВЫПУСКАТЬ на волю и назначать на ключевые посты сепаров? - конечно, не перестали.
- Отказались ли от планов цензуры в сми и интернете - конечно не отказались.
- Приняли ли закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому? - конечно не приняли.
- Отменили ли позорную "поправку Геруса"? - нет, не отменили. Идут переговоры о прямых покупках газа из РФ.
- Отказались ли от планов рейдернуть Держкино (и сделать из него 100% российскую попил-копию)? - конечно не отказались. Украинские киношники стонут.
- Отказались ли от намерения платить ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ гривень в ОРДЛО - за счет субсидий и пенсий украинцев, тех что живут на подконтрольной Украине территории? - нет, не отказались. Законопроект подан. Готовьте денежки.
- Начали ли "сажать трех друзей" т.е. расследовать коррупцию в правящей партии "слуга народу"? (зарплаты в конвертах, лоббирование интересов, угрозы и давление на НБУ, правоохранительные органы) - конечно же нет.
и так далее, и так далее.
Поэтому, то, что вы видите - "поездка на саммит и встреча со студентами с Майдана" - это попытка спасти ушедший в пике рейтинг. Пиар, не более.
А по сути - все осталось все так, как было. Путь от Запада, путь на россию.
Так что не обольщайтесь.
Им просто "нужна аудитория майдановцев"
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Желаю чтобы она всегда взрывалась еще прикрепленная к истребителю.
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Совок был куда мощнее чем ското-быдло-параша - но ему ничего не помогло и не спасло от ликвидации. Вся эта возня у скоторылых не более чем бряцанье понтами.
Да история идёт по спирали, и если это стадо ничему не научится у этой самОЙ истории - тогда ликвидация только. Такова закономерность бытия и небытия.





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В 2014 году лугандонцы писали, что в Украине создали артиллерийский снаряд, который облетает здание и обстреливает его с противоположной стороны.
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...и кривые стволы, которыми можно стрелять из-за угла
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Про то, что это писали лугандонцы вовсе не шутка, а так и было.
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Белые медведи устали махи считать😄
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Маневрирование на скорости 10 Махов ?
Даже кота на паркете несёт по прямой - это при скорости кота.
При 2-3 Махах всё маневрирование превращается в практически прямую линию.
Вот не надо нам ля-ля - рассчёт на то, что обыватель не перепроверит. ...
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То есть по-Вашему уже при 2-х Махах маневрирование невозможно?
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Давайте, не мозгойобствуя, поговорим про заявленные 10 Махов.
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Давайте. Ракеты, выводящие спутники, маневрируют на 20-ти Махах.
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в воздухе РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 5701 есть одно но в атмосфере впереди летящего с такой скоростью объекта создаётся плазменное облако которое просто слепит всю борт электронику
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Она и ослеплённая вполне может держать курс. Для этого есть гироскопы и инерционная навигация.
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При 10 Махах возможн отклонение траектории - так будет вернее сказать.
Это не то, что требуется от крылатой ракеты.
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Требование к ракете на такой скорости другие. Две-три секунды манёвра это пара км в сторону - задачка для любой ПВО.
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На 2 километра отклонить на скорости 10 Махов, это значит придать поперечную скорость до 5 Махов
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Каков радиус маневрирования или уже кинетическую энергию, которая растёт с квадратом скорости, отменили?
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не, оно канешна и сопля в полете немного маневрирует...
тут смотря шо считать маневром...
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Лично мне кажется что про маневрирование - бред. но вот скорость...такая ракета со сверхзвукового истребителя - это не есть гуд. если правда, конечно.
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ну очередная попытка создать убиватора авианосцев РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 2448 правда прилепили не на борт бомбера что логичнее а на борт мигаря что пахнет космодромом Восток РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 2448 После алах ядрён бабах русне верить РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 2448 Они булаву не допилят уже как лет 10 РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 2448
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"Булава" уж лет 5 как на вооружении. Три "Борея" с ней плавают.
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ага плавает- правильно заметил шо плавают аки гавно в проруби уря догнали вмс США 70х РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 9529
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"Огайо" с "трайдентами" как раз 80-х-90-х годов. Сейчас американцы спохватились и планируют их замену.
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Знаете в чем Ваша ошибка? Вы не воспринимаете всерьез противника. Шуткуете все. рашка развалится, рукожопы, хихи-хаха. С одной стороны, пропаганда правильно делает. не так страшен черт. С другой - явная недооценка.
Черт, по моему я уже напился в зюзю
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Совок был куда мощнее чем ското-быдло-параша - но ему ничего не помогло и не спасло от ликвидации. Вся эта возня у скоторылых не более чем бряцанье понтами.
Да история идёт по спирали, и если это стадо ничему не научится у этой самОЙ истории - тогда ликвидация только. Такова закономерность бытия и небытия.





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Современная паРашка в 100 раз подлее и жизнеспособнее этого динозавра.
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СССР действительно имел самый быстрый на своё время перехватчик МиГ-25,
имел ракеты, всё это летало, было заснято и проанализировано.
А здесь - чистый блеф: показали под брюхом одну ракету, потому пуск другой -
сплошная пыль в глаза - типа, у нас есть такое, такое, что никому не покажем.
Никогда.
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А толку от тех ракет?Всё грохнулось в 1991 и ракеты не помогли
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Если история идет по спирали, значит скоро и конец блоку НАТО. логично?
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Нет, в отношении НАТО это не логично, и вот почему:

Потому что НАТО прежде всего коллективная система безопасности которая базируется на принципах демократии, устои которой поддерживает весь прогрессивный мир, то есть большинство стран мира сего.
Следовательно, экономика страны агрессора по сравнению со всеми странами НАТО просто ничтожественна - поэтому финал уже вполне предсказуем.





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***** готовится к войне а лохи ждут от него мира.
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США вже давно пускала гіперзвукову ракету з літака Б-52.А тут невідомо чи справді вона така швидка,бо москалі завди брешуть.
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Москали придумали ракету,яка стреляет самолётами куме?
-Нi.Це новый Буран.Ракета выводит самолёт на орбиту.
-А ну да.В них же космическая авиация
РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 512
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МиГ-31 - чудо из прошлого века, летало над Миргородом в1976-79 г.г.
Не той тепер Миргорд, Хорол-річка не та.
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Что не говори, но крутая ракета.
По сути начался новый виток гонки вооружений и США уже работают над ракетой которая должна выдать x2 скорость.
Прикольно в этой ситуации то, что EC как и раньше беспечно кувыркаться в постели со всеми кому не лень, и надеется что Дядя Сэм все решит за нее, как и оплатит эту гонку.
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пока она так макет массогабаритный РФ впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал", - росСМИ - Цензор.НЕТ 3367 Это как с калибрами якобы сверхточными убиваторами ослов и сараев ЫГЛЯ
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Может Вы не в курсе, но паРашка входит в топ 5 стран по экспорту промышленных и медицинских лазеров. Так что я бы не смеялся над их экспериментами.
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Это не ракета. Это компьютерное изображение, поддающееся редактированию.
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даже если они сеё запустят в серию ты представь что будет при учебно боевых сколько бортов навернётся от пво Вайшнории
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Я не читал, не в одном солидном военном издании что это фэйк.
А если учесть что Lockheed Martin уже получил финансирование и ведет работку более быстрого варианта подобной ракеты, то не все так просто.
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На видео взлет самолёта, под брюхом какой-то макет,
потом кадры пуска непойми-чего, оно улетело, не маневрируя, куда-то по прямой.
Что это было, откуда стартовало, куда попало, сколько пролетело - история умалчивает.
Потом самолёт сел, нарезка окончена - фактов больше не имеется.
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Тобто бєголовку з Іскандера змогли причепити до винищувача і кинуть на землю.Досягнення.
Втім,найкраще про цю чудо-зброю зробив сюжет блогер Быть Или:
Ракеты Путина - Фейк или Новая эра России?
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Ничего РФ не испытывало не запускало никакого кинжала-манжала ни в какой Арктике - все трындёж от первого слова до последнего! Не способная ни в космос ни в махи ни в ракеты ни в авианосцы Недоимперия понтовиков и фуфлогонов! Гиперзвуковой поезд на Воркутю давно тю-тю !!!!!!!!!!!!!!!!
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А как там "Армата" поживает, уже заводится?
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Смешно слышать этот вопрос от нас, за 5 лет войны не давших армии ни одного нового танка.
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Исходить надо из того -- шо всегда было: Россия, Держава боевая! -- до последней капли крови, из последнего солдата!
...шо из этого следует?
Следует, шо мириться с Россией, не выгодно... -- она полюбэ воевать будет -- со всеми, с кем договорилась о мире!
...шо из этого опять следует?
Следует, шо воевать с Россией тоже не выгодно -- особенно тем, кто с ней договорился о мире!
...шо из этого дальше следует?
Следует, шо надо искать того, кто готов воевать с Россией!
...и шо теперь из этого следует?
Украина ! -- единственная нищая, но гордая птичка.
Нихто с Россией, ещё так долго и нудною, не воевал!
ХЗ? -- был бы не Зеля -- были бы варианты... ...а так -- или срочная Хунта, или реально будет Гражданская война!
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