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 Политика Украины
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Все про:культура (636) города (32) децентрализация (450) Бородянский Владимир (50)

 В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено создать рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения.

Как заявил глава ведомства Владимир Бородянский в интервью ZN.UA, это должно помочь населению понять, развивается ли культурная сфера в городе, передает Цензор.НЕТ.

"Украина выбрала направление на децентрализацию. Но децентрализация - это не только возможность распоряжаться бюджетом и имуществом, которым оперируют. Это еще и ответственность горожан, избирающих такую власть, благодаря которой в городах будут развиваться разные культурные учреждения. Мы со своей стороны будем создавать разные культурные стимулы", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО

По его словам, в Украинском культурном фонде в этом году есть программа "Культурная столица Украины", в рамках которой можно получить 30 миллионов гривен на громаду.

"Сейчас мы думаем над тем, чтобы сделать рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения. И тогда население будет понимать, у них в городе развивается эта сфера с действующим мэром и конкретной радой или не развивается. А мы как министерство будем отслеживать рейтинг. Это будет публичный формат. Поэтому избрание власти - это полностью ответственность населения", - рассказал Бородянский.

Источник: https://censor.net.ua/n3162726
 
 
 Топ комментарии
 
чтобы такого сделать чтобы ничего не делать...
один 3Д модель Украины за 300 лямов делать собрался, другой перепись по данным операторов связи, этот рейтинги безумные придумывает.
вы работать вообще планируете?
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Более полугода сплошные анонсы: то сделают, это сделают...
А что реального кроме гонений за критику сделано за это время?
Самое большое "достижение" - просрана международная дипломатическая работа, похерена самым наглым образом.
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Потєшна заставочка))) загалом насправді я хочу Перемоги України. Наша земля - наш порядок! Не російський! Донбас НАШ! КРИМ НАШ!!! Прості речі. Українська влада повинна мати такий само напрямок не на словах а в справах, а інакше... оцю наліпочку на лобі вам наліпим!!!

В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1416
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Цей день в історії. 30 листопада 1939 СРСР бомбардував Гельсінкі. Зруйновано 2 тис. будівель, більше 900 загиблих, понад 500 поранених...
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чтобы такого сделать чтобы ничего не делать...
один 3Д модель Украины за 300 лямов делать собрался, другой перепись по данным операторов связи, этот рейтинги безумные придумывает.
вы работать вообще планируете?
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"Украина выбрала направление на децентрализацию. Но децентрализация - это не только возможность распоряжаться бюджетом и имуществом, которым оперируют. Это еще и ответственность горожан, избирающих такую власть, благодаря которой в городах будут развиваться разные культурные учреждения. Мы со своей стороны будем создавать разные культурные стимулы", - подчеркнул министр.Источник: https://censor.net.ua/n3162726

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Только выигрывают от этой децентрализации чиновники, а простые люди как бедствовали, так и бедствуют.
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Що твоє ЗЕ навішало тобі локшини на вуха.
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...делишься семейными рецептами, сирожа? Так это ты сайты попутал... В Україні створять рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення, - Бородянський - Цензор.НЕТ 7710
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Более полугода сплошные анонсы: то сделают, это сделают...
А что реального кроме гонений за критику сделано за это время?
Самое большое "достижение" - просрана международная дипломатическая работа, похерена самым наглым образом.
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а то опыт огромный..... коммунизм В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 4085 придуманные еврями
подождите он уже показался на горизонте... кто- В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 6480 да коммунизм .
.и мы должны идти к нему навстречу..... В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 9884
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Проснитесь, мы в нём живём - наверное последние из экс Совка. Ругаем проклятых капиталистов и боимся частной собственности на землю.
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Потєшна заставочка))) загалом насправді я хочу Перемоги України. Наша земля - наш порядок! Не російський! Донбас НАШ! КРИМ НАШ!!! Прості речі. Українська влада повинна мати такий само напрямок не на словах а в справах, а інакше... оцю наліпочку на лобі вам наліпим!!!

В Украине создадут рейтинг городов по динамике развития культурных услуг для населения, - Бородянский - Цензор.НЕТ 1416
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Лучше проведите перепись оставшихся сел с людьми, школами и больницами. Ато уже даже по киевской области едешь а людей нету. Все кто мог ходить убежали или выехали за бугор.
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Такое ощущение что власть уже живет в смартфоне и не видит реальности что деается в стране. В селах нету детей, школы и больницы закрылись, старики едут лечиться в районные и обласные центры за 50-100км от своего дома. А власти продолжают выделять деньги и и все время выдают какую то маразматическую х***ню.
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