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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Голодомор (911) Канада (1341) Университет (143)

 Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора

Некоторые студенты Альбертского университета в канадском Эдмонтоне требуют уволить преподавателя, который отрицает факт Голодомора, совершенный советской властью в начале 1930-х годов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как пишет канадская газета The Globe and Mail, причиной возмущения студентов стало то, что доцент Дугал Макдональд в своей заметке на странице в Facebook 19 ноября назвал Голодомор ложью, будто подкрепленной фальшивыми фото и сообщениями, которые распространили бывшие соучастники нацистов.

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В этой же заметке Макдональд добавил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо "поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о Голодоморе", пытаясь таким образом "переписать историю".

Украинское студенческое общество университета назвало это сообщение разжиганием вражды и заявило, что его автор не достоин быть преподавателем.

Альбертский университет в своем заявлении указал, что взгляды господина Макдональда не отражают взгляды учебного заведения, но он имеет право распространять.

Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет и имеет право на свободу слова.

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Напомним, высказывания Дугала Макдональда также осудил Конгресс украинцев Канады и Еврейская федерация Эдмонтона.

Источник: https://censor.net.ua/n3162724
 
   
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А в Украине одного еврея, который вокруг голодомора резвился, президентом выбрали.
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А в Калифорнии выбрали губернатором австрийца, который убивал американских копов. Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 3325
Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 9457
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А в Украине выбрали в президенты жида, который расстрелял весь парламент... причем безжалостно...
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Это ты про Витю-геноцида? Ющенко очень любил эту тему мусолить...
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Ты про какого витю? Того, который назвал львовян геноцидом нации???
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Стоило только Порошенку съездить в Канаду - и тут же начались проблемы...
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Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет в центральной московской библиотеке и имеет право на свободу доносить правду, которая подогрета русским рублём... Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора - Цензор.НЕТ 3756 Источник: https://censor.net.ua/n3162724
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Звичайно, що можна знайти його справжнє походження і так само перекрутити історію його предків. Але тоді це буде рівноцінно його брехливим діям та переконанням.
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Потерпи, скоро зеленпоц съездит в париж, и твои проблемы сами собой рассосутся...
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не секрет, что кацапье из лахти типа "Alex Rozhenko " отрицает Голодомор и прославляет сталинизм
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зато моника зе!лох пообщался с фуйлом насчет сортиров - достойная тема для имитатора игры на рояле Українське студентське товариство університету Альберти в Канаді вимагає звільнити викладача через заперечення Голодомору - Цензор.НЕТ 5090


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Якщо його трохи потерти то з поза канадця Дугал Макдональд вигляне кацапське рило.
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Кожен має право на свої погляди, якщо вони не розпалюють ворожнечу. Тут ми маємо саме розпалювання ворожнечі, тому цього викладача треба прибрати.
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Голодомор в Украине от коммуняк, и местных прихлебателей, родственники рассказывали все, не забуду, но нынешнему поколению это не нужно знать, значит повторится это.
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