 Украинское студенческое общество университета Альберты в Канаде требует уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Как пишет канадская газета The Globe and Mail, причиной возмущения студентов стало то, что доцент Дугал Макдональд в своей заметке на странице в Facebook 19 ноября назвал Голодомор ложью, будто подкрепленной фальшивыми фото и сообщениями, которые распространили бывшие соучастники нацистов.

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В этой же заметке Макдональд добавил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо "поддерживает антикоммунистический, пронацистский миф о Голодоморе", пытаясь таким образом "переписать историю".

Украинское студенческое общество университета назвало это сообщение разжиганием вражды и заявило, что его автор не достоин быть преподавателем.

Альбертский университет в своем заявлении указал, что взгляды господина Макдональда не отражают взгляды учебного заведения, но он имеет право распространять.

Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет и имеет право на свободу слова.

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Напомним, высказывания Дугала Макдональда также осудил Конгресс украинцев Канады и Еврейская федерация Эдмонтона.