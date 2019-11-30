 Наша задача - донести правдивую информацию, - Бородянский анонсировал создание телеканала с вещанием на ОРДЛО

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача - сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог - в эфире такого телеканала. Прежде всего, с научной средой. И наша задача - донести правдивую информацию. Язык будет и украинский, и русский. Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UATV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях", - сообщил Бородянский.

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