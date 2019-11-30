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Все про:Нидерланды (878) суд (22746) Боинг-777 Malaysia Airlines (1040)

 Судебное разбирательство по делу о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 продлится 25 недель

Слушания по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 будут проходить до 26 марта 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Судебное разбирательство продлится 25 недель", - говорится в сообщении NL Times.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о катастрофе MH17 частично передано в суд в Гааге

Судебное дело по уголовной ответственности за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.

Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года.

Процессом будут руководить трое судей, еще двое - "в резерве".

Как отмечается, специально для этого дела в Нидерландах изменили законодательство, что позволит проводить часть судебных слушаний на английском языке. Кроме того, свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут свидетельствовать по видеотрансляции.

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Ранее были названы первые четыре подозреваемых в причастности к сбиванию самолета: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко - им предъявят обвинения в убийстве.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, попавшие в "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно упавшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

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Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

8 ноября 2019 года Международный суд ООН объявил, что обладает юрисдикцией рассматривать спор Украины против России по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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14 ноября Объединенная следственная группа в обращении к возможным свидетелям констатировала, что владеет информацией, которая указывает на то, что влияние Российской Федерации распространялось на административные, финансовые и военные вопросы террористов "ДНР", а их интенсивность повысилась в первой половине июля 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162718
 
 
 Топ комментарии
 
Це дуже важлива справа, бо суд говорить - росія агресор і вбивця мирних людей.
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Суд,вернее его решение ,четко укажет ,я надеюсь, что рашкой руководят террористы.А это даже важней самого наказания,потому что даже купленным политикам тяжело будет пояснить свою страсть к орде.и никакие деньги здесь не помогут кацапам
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Совет форумчанПравила форума
 
или у меня с математикой за 2й класс туго или у них.
25 недель это пол-года.
а у них год получается?
как так?
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Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года. Источник: https://censor.net.ua/n3162718
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Можливо з математикою у вас в порядку, але уважно прочитати статтю та зрозуміти, що не весь час проходять судові засідання ви не змогли.
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скорее всего это надолго. После 25 недель возьмут еще несколько лет и так далее.
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ну т.е. Раша непричем, отдельно взятые личности типа сами взяли и сбили.
"Хмурый" официально давно уже военный пенсионер и не на службе, Стрелков тоже гражданский и т.п.
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и типа они сами взяли в шахте ЗРК и сбили Боинг! Это беспредельный цинизм!! Они действовали по указанию высшего руководства РФ, и комплекс они привезли с росии по указанию руководства! Если бы не путин, никто бы не умер, ибо не было бы приказа!

Это днище судить исполнителя, но не судить заказачика!!! шоу гребаное! стыд и позор нидерам!
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У той же час рішення цього суду відкриє можливість судити росію та *****.
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Це дуже важлива справа, бо суд говорить - росія агресор і вбивця мирних людей.
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Почитай уважно, немає ніде звинувачень росії, є звинувачення окремих осіб головні з яких на той час вже були на пенсії (Стрєлков, Дубинский).
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Це ви неуважно читаєте, бо було штатне озброєння російської армії, за яке відповідає росія.
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де це написано??
а на спор, что если им завтра туда доставят гиркина, он скажет что сбил по своей инициативе с установке, которую откопал в шахте?!! Не выдавайте желаемое за действительное!!
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А РФ признаёт Международный суд ООН ?
Все равно как и Крым.
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Окружной суд Гааги.
Не суд ООН и не международный уголовный суд.
Обычный районный местный суд.
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они-то, конечно, упрутся и не признают.
Но если суд будет иметь последствия в виде юридического документа, то тут уже мнение обвиняемого как-то пофигу.
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Какая все-таки мерзость - Московия и эти наши "братья" с их Путлером.
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Суд,вернее его решение ,четко укажет ,я надеюсь, что рашкой руководят террористы.А это даже важней самого наказания,потому что даже купленным политикам тяжело будет пояснить свою страсть к орде.и никакие деньги здесь не помогут кацапам
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не надейся,не укажет. Все давно замято, вину спихнули на отдельных лиц, Раша через левые онды пораздавала родственникам погибших солидные компенсации взамен на отказ от претензий.
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Блин какое там разбирательство
Все и так ясно.

Где Суд ?
Жестокий и беспощадый
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Дано:
Сторона А говорит: будь ласка, любые суды, разбирательства, экспертизы, допросы, любая помощь!
Сторона Б говорит: не признаем суда, никакого следствия, обломки не отдадим два месяца, никакого трибунала!
Вопрос.
Какая сторона виновна?
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******!!!
летел самолет,мелкое,гнусное,лилипутинское **** выпустило ракету и убило 300 человек!!!
теперь 300 европейских мошенников будут полгода доить налогоплательщиков на 300 миллионов долларов,чтобы доказать что,мелкое,гнусное,лилипутинское ****, кристально чисто не виновато!!! Судовий розгляд у справі про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 триватиме 25 тижнів - Цензор.НЕТ 2260
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