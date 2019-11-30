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Все про:футбол (3154) Евро-2020 (11)

 Результаты жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2020

В субботу, 30 ноября, в румынском Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа финальной части чемпионата Европы по футболу 2020 года. По итогам процедуры все команды из четырех корзин сформировали шесть групп по четыре участника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Стоит отметить, что помимо Уэльса и Финляндии в четвертой корзине было четыре слота для победителей плей-офф Лиги наций, полуфинальные и финальные матчи которого запланированы на 26 и 31 марта, но каждый из четырех путей также получил свою группу.

Результаты жеребьевки

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) *Если на Евро-2020 не пробьется сборная Румынии.

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Лиги наций - Путь B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) *Исключение - сборная Румынии, которая может попасть только в группу С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Города, в которых пройдут матчи каждой из групп:

Группа А: Рим (Италия), Баку (Азербайджан)

Группа В: Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С: Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)

Группа D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Группа Е: Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)

Группа F: Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)

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Открытие турнира пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды, а также четыре сборные, которые займут третьи места с лучшими показателями. Полуфинальные матчи и финал запланированы на "Уэмбли" в Лондоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3162717
 
 
 Топ комментарии
 
Очень сомневаюсь что они вообще пробьются на 2 место, 1 место 100% уже занято Бельгией.
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А якщо Україна десь по ходу перехлестнется з Козлостаном то де будуть матчі гратися ??
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Очень сомневаюсь что они вообще пробьются на 2 место, 1 место 100% уже занято Бельгией.
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Так это же финальная часть, в тех городах, что запланировано. Но пересечься может вроде только в полуфинале, так что где то в англии
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Орда снова нарвалась на Бельгию.
И спонсор Газпром не помог...
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Группа F - группа смерти.
Интересно, может ли исполком ВАДА 9 декабря Расеюшку бортануть?
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Раша может не выйти из группы B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия
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Унитазия, пишите, пожалуйста правильно
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У кацапидоров опять группа для инвалидов...За последние 8-10 лет,кто-то вообще помнит чтобы они в тяжёлую группу попадали?
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Бельгия и Дания сильные команды. У нас группа инвалидов.
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Ну Бельгия на 1 месте рейтинга и уж точно на слабая, борьба будет с Данией за 2 место.
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а шо, чемпионат будет проходить в разных странах? Результаты жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2020 - Цензор.НЕТ 832
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