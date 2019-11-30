 Результаты жеребьевки группового этапа финальной части Евро-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Стоит отметить, что помимо Уэльса и Финляндии в четвертой корзине было четыре слота для победителей плей-офф Лиги наций, полуфинальные и финальные матчи которого запланированы на 26 и 31 марта, но каждый из четырех путей также получил свою группу.

Результаты жеребьевки

Группа A: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия

Группа С: Украина, Нидерланды, Австрия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь) *Если на Евро-2020 не пробьется сборная Румынии.

Группа D: Англия, Хорватия, Чехия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль)

Группа E: Испания, Польша, Швеция, победитель плей-офф Лиги наций - Путь B (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия)

Группа F: Германия, Франция, Португалия, победитель плей-офф Лиги наций - Путь A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) *Исключение - сборная Румынии, которая может попасть только в группу С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Желаю будущих ярких побед", - Зеленский поздравил сборную Украины с победой над португальцами и выходом на Евро-2020

Города, в которых пройдут матчи каждой из групп:

Группа А: Рим (Италия), Баку (Азербайджан)

Группа В: Санкт-Петербург (Россия), Копенгаген (Дания).

Группа С: Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния)

Группа D: Лондон (Англия), Глазго (Шотландия)

Группа Е: Бильбао (Испания), Дублин (Ирландия)

Группа F: Мюнхен (Германия), Будапешт (Венгрия)

Также читайте: Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020

Открытие турнира пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. Из каждой группы в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды, а также четыре сборные, которые займут третьи места с лучшими показателями. Полуфинальные матчи и финал запланированы на "Уэмбли" в Лондоне.