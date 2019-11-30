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Все про:сборная по футболу (143) футбол (3154) Евро-2020 (11)

 Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020

В Бухаресте (Румыния) состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2020 по футболу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сборная Украины еще до жеребьевки попала в группу С вместе с Нидерландами. По итогам жеребьевки в группу С из третьей корзины попала сборная Австрии и победитель плей-офф Лиги наций.

По итогам плей-офф Лиги наций из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020 по Пути A. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу побеждает португальцев и выходит на Евро-2020

Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта. В зависимости от развития событий на этой стадии определится четвертый соперник сборной Украины.

Открытие Евро-2020 пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды и четыре третьих места. Матчи группы С пройдут в Бухаресте и Амстердаме. Даты игр - 14, 18 и 22 июня.

Также смотрите: УЕФА представил логотип Евро-2020. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3162716
 
 
 Топ комментарии
 
а в каких городах мы услышим бессмертное путин-х**ло?????
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а мне бы хотелось бы в группу с германией португалией и францией
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2 аргумента
1) мы же не лохи;
2) интересно играть с сильными
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нам еще хоккей подтянуть, но без натурализации необойтись
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Хокей в Украине окончательно уничтожили, наверное можно на нем уже крест поставить.
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Я сегодня начал смотреть биатлон ......мммм люблю смотреть и болеть за наших Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 2777 . А сколько там красивых биатлонисток
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Футбол вне политики, хоть тут не обсуждайте, надоели.
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Да веикая сборная. Один шаг до чемпионов Европы. Забей Беланов пенальти, может было бы все по другому....
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а в каких городах мы услышим бессмертное путин-х**ло?????
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Итальянский ультрас надо подготовить по этому поводу.
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Жизнь покажет, Беларусь надо еще пройти, чтобы попасть на Евро.
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У нас тренер с Украины, так что попадем.
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.Я особо не интересовался. Брестское "Динамо" стало чемпионом Беларуси, там у них кто то работает из Украины. Значит привлекут и для сборной.
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Вспомнилось из истории футбола...
20 марта 1976 года игрок «Астон Виллы» Крис Николл в против «Лестер Сити» забил по два мяча и в ворота противника, и в собственные ворота. Матч закончился со счётом 2:2. Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7788
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Я не большьшой специалист в футболе. Давно уже за ним не слежу после того, как ч чемпионате Украины одна сборная Африки играет против другой. Но то, что сделал и показал Шева вызывает глубокое уважение. Не всегда великий футболист, становится хорошим трениром. Но на данный момент, команду которую создал Шева, говорит о том, что он гораздо больше, чем хороший тренер. Посмотрим, что будет на Евро... Бол шая благодарность Шеве независимо от тог, кск сыграет сборная на Евро....
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Хороший расклад, жаль что не пала Раша.
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Я не сильно слежу, рашка на Евро хоть не попала.
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попала, наверное нас развели на первом этапе.
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Португалия, Франция, Германия в одной группе. Просто маразм. Все куплено.
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Четыре вроде сборные в групе, четвертая кто?
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Это определят стыковые матчи. Исландия, Болгария, Венгрия или Румыния.
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Мда, не повезло четвертой, но это футбол, возможны сенсации.
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плейфом доиграют четвертую команду.....ну сетуют на исландию
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Португальці зайняли друге місце в групі.
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андрей уже все просчитали если Украина занимает второе место в группе она выходит на итальяшек
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Самое время сменить гл тренера сборной, на какое нибудь новое лицо из "К-ала95". Они смогут!
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Лешу Гончаренко наприер, будет от ПЕСыкив клоун тренер.
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И группа у них проходимая на 2-е место (Бельгийцы однозначно разгромят там всех).
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они не только пролезли они еще в питер-орда играть свои матчи будут
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Вдачі нашій збірній!!! Слава Україні!!!
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