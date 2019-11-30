 Стали известны соперники сборной Украины в группе на Евро-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Сборная Украины еще до жеребьевки попала в группу С вместе с Нидерландами. По итогам жеребьевки в группу С из третьей корзины попала сборная Австрии и победитель плей-офф Лиги наций.

По итогам плей-офф Лиги наций из четвертой корзины в одну группу со сборной Украины может попасть сборная Румынии, если она пройдет на Евро-2020 по Пути A. Если румынской сборной не будет на Евро, то Украине достанется победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

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Полуфиналы плей-офф Лиги наций пройдут 26 марта, а финалы - 31 марта. В зависимости от развития событий на этой стадии определится четвертый соперник сборной Украины.

Открытие Евро-2020 пройдет 12 июня в Риме, а групповой этап завершится 24 июня. В 1/8 финала выйдут по две лучшие команды и четыре третьих места. Матчи группы С пройдут в Бухаресте и Амстердаме. Даты игр - 14, 18 и 22 июня.

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