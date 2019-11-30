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 Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТО

Стали известны победители конкурса на лучшую артиллерийскую (минометную, прицепную, самоходную, реактивную, противотанковую) батарею Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 01

На конкурсе были представлены подразделения всех видов Вооруженных Сил, всего 14 батарей.

Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях. Первая - тактическая, где оценивалась слаженность батарей. Вторая - индивидуальная по стрельбе и управлению огнем - выполнение зачетных огневых задач на компьютерном артиллерийском полигоне. Третья номинация - специальная, где обращали внимание на практические навыки воинов по специальной и технической подготовке. Четвертая - спортивная.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 02

Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны представители 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Они награждены переходными макетами артиллерийских установок и денежными премиями в размере 440 тыс. и 410 тыс. гривен соответственно.

Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 340 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 03

Смотрите: В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Лучшей реактивной батареей признаны артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они получат 310 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 04

А лучшей самоходной артиллерийской батареей стали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их ждет денежная премия - 290 тыс. гривен.

Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ 05

Также смотрите: Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3162715
 
   
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Смерть врагам! Что то не видно не одного ЗЕбота?
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Смерть врагам! Что то не видно не одного ЗЕбота?
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Ты наводишь на них ужас поэтому они все разбежались
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Перехідні макети на ОЛХ купляли? Чи на Алі Ек пресі?
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Десь там, а що може гірше купувати озброєння у потенційного ворога..
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Я про ПЕРЕХІДНІ!!!! іграшкові макети, які можна залишати розрахунками батарей назавжди. Перехідним може бути ексклюзивна річ - вимпел, булава ручної роботи, рюпрапор зрештою.
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І що-що? От мені якось не до вподоби чисто прапорщицький (кусковський) підхід до нагородження хлопців.
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Мішає що? Борошна? ,😁 Що сказати хотіли, шановний? Мішає ЩО?
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Маєте отримувати, служити треба державі!
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Добре, поясню. Перехідним призом є іграшка, яка не є ні надто дорогою, ні унікальною. Мій племінник займається дзю-до. І у нього є дві вітрини з кубками за перемоги. Ніхто ці кубки не забирає і не передає наступним переможцям. І хлопець має пам'ятку про перемогу. Іграшок можна було закупити з десяток і залишати в разі перемоги у частині. І у кімнаті бойової слави вони були б хорошим стимулом для поповнення. А купити по одному екземпляру недорогих іграшок - це жлобство. Так зрозуміло?
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А що там з харчуванням зараз?
Знову совєцкі пайки?
Пєрловка і мойва?
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Для откосівших:
- В совєцьку армію, не йшли до неї ЗАБІРАЛІ.
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Уж не Танюшка ли Черновол лучшей батареей командовала?
Ох,шалунья!
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***
До наших ша́нців ворог не підійде,
ми сектор фронту бачим крізь приціл.
До того часу, як на сході сонце зійде,
в нас бойове завдання і ворожа ціль.

Артилерійські залпи гавкають далеко,
вогонь гарматний палить горизонт.
Вже чути свист - триматися нелегко,
це "нульова позиція", ми на війні, це фронт.

Бій уночі ми витримали з честю
і, Богу дякуєм, двохсотих не було.
********** в ша́нці треба ще піднести
перш, ніж у сні забути про ОРДЛО.

Ми вдень у снайпера ворожого на мушці,
над териконом майорить російський триколор.
Поранених бійців забрали на "вертушці",
а я дбайливо кулеметний змащую затвор...

30.11.2017,
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