 Состоялось награждение победителей конкурса на лучшую артиллерийскую батарею ВСУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия.Информ.
На конкурсе были представлены подразделения всех видов Вооруженных Сил, всего 14 батарей.
Конкурс предусматривал испытания в четырех номинациях. Первая - тактическая, где оценивалась слаженность батарей. Вторая - индивидуальная по стрельбе и управлению огнем - выполнение зачетных огневых задач на компьютерном артиллерийском полигоне. Третья номинация - специальная, где обращали внимание на практические навыки воинов по специальной и технической подготовке. Четвертая - спортивная.
Лучшими прицепной и противотанковой батареями признаны представители 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь". Они награждены переходными макетами артиллерийских установок и денежными премиями в размере 440 тыс. и 410 тыс. гривен соответственно.
Звание лучшей минометной батареи получили военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Днепропетровской бригады. Победа в этой номинации предусматривает денежную премию 340 тыс. гривен.
Лучшей реактивной батареей признаны артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Они получат 310 тыс. гривен.
А лучшей самоходной артиллерийской батареей стали бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Их ждет денежная премия - 290 тыс. гривен.
Знову совєцкі пайки?
Пєрловка і мойва?
- В совєцьку армію, не йшли до неї ЗАБІРАЛІ.
Ох,шалунья!
До наших ша́нців ворог не підійде,
ми сектор фронту бачим крізь приціл.
До того часу, як на сході сонце зійде,
в нас бойове завдання і ворожа ціль.
Артилерійські залпи гавкають далеко,
вогонь гарматний палить горизонт.
Вже чути свист - триматися нелегко,
це "нульова позиція", ми на війні, це фронт.
Бій уночі ми витримали з честю
і, Богу дякуєм, двохсотих не було.
********** в ша́нці треба ще піднести
перш, ніж у сні забути про ОРДЛО.
Ми вдень у снайпера ворожого на мушці,
над териконом майорить російський триколор.
Поранених бійців забрали на "вертушці",
а я дбайливо кулеметний змащую затвор...
30.11.2017,