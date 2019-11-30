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Все про:Apple (36) Крым (22130) Литва (1363) Россия (74412) Линкявичюс (161)

 Крым - не "спорная территория", Apple не стоит манипулировать языком международного права, - Линкявичюс

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple не манипулировать международным правом ради экономической выгоды.

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter как комментарий к заявлениям представителя Apple, что компания будет пристальнее обращать внимание на обозначение "спорных территорий", передает Цензор.НЕТ.

"Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме. Существует только часть земли, которую оккупировала Россия, пренебрегая всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Языком международного права не стоит манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий"

Крым - не спорная территория, Apple не стоит манипулировать языком международного права, - Линкявичюс 01

Напомним, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

Также читайте: Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.

Источник: https://censor.net.ua/n3162713
 
   
 Топ комментарии
 
интересно, Литва впрягается. а в борделе препиздента кто нибудь что нибудь гавкнет?
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Надо сказать честно и назвать вещи своими именами! Литовцы заступаться за Украину в то время , как Украина предаёт Литву и покупает электроэнергию в Беларусь
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Крим це Україна.
Але влада наша про це зайвий раз світові не нагадує.
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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Apple не манипулировать международным правом ради экономической выгоды.

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А где наши зебобики из МИД? Лижут портреты *****? Где этот мудак ПРИСТАЙКО? Литве больше Украины нужно Apple мордой в говно тыкать?
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Apple показывает Крым российским только для местного населения. Во всем остальном мире, включая бедных крымчан, всё осталось по-прежнему. "Если Госдума попросит мы им Аляску нарисуем в составе РФ. Нам не жалко",- заявила пресс-секретарь Apple, Труди Мюллер.
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При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3162713
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наши уроды молчат, зато Литва за нас вступается! Это какой-то позор! Линкявичус - министр Литвы, а не Украины!!! а наш пристайко один раз что-то вяло проблеял! Позорище!!!
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