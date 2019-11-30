 Крым - не "спорная территория", Apple не стоит манипулировать языком международного права, - Линкявичюс

Об этом глава МИД Литвы написал в Twitter как комментарий к заявлениям представителя Apple, что компания будет пристальнее обращать внимание на обозначение "спорных территорий", передает Цензор.НЕТ.

"Не существует "спорных территорий", когда речь идет о Крыме. Существует только часть земли, которую оккупировала Россия, пренебрегая всеми принципами международного права, и эта часть земли принадлежит Украине. Языком международного права не стоит манипулировать, чтобы получить экономические выгоды", - подчеркнул Линкявичюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала с "русским" Крымом Apple пересмотрит свою политику в отношении "спорных территорий"

Напомним, представители компании Apple на встрече с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым сообщили о внесении правок в продукты компании. "Apple внес свои поправки в географические названия субъекта - Крым - и города федерального значения - Севастополя. Приведены в соответствие с Конституцией РФ", - сказал Пискарев журналистам.

Таким образом, сейчас в приложениях Apple Maps и Weather российские пользователи видят оккупированный Крым, как часть территории РФ. При использовании приложений в других странах мира Крым и далее обозначается как территория, не принадлежащая ни России, ни Украине.

Также читайте: Представительство президента в АРК обратилось к Apple из-за неправильного обозначения оккупированного Крыма как части РФ

27 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на решение американской корпорации Apple маркировать в своих приложениях для российских пользователей аннексированный украинский Крым, как часть территории Российской Федерации, отметив, что глобальная политика не является сильной стороной этой компании.

"Айфоны - отличные продукты. А если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и сферы развлечений. Глобальная политика - не ваша сильная сторона", - написал Пристайко в своем аккаунте в Twitter.