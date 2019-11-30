 Оккупанты в Крыму за год пополнили Черноморский флот 9 кораблями

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В 2019 году в состав флота принято 5 новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился 4 новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран", – говорится в сообщении.

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Также, на завершающей стадии испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Корабль может войти в состав ЧФ РФ в декабре этого года.