 Оккупанты в Крыму за год пополнили Черноморский флот 9 кораблями

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"В 2019 году в состав флота принято 5 новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился 4 новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран", – говорится в сообщении.
Также, на завершающей стадии испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Корабль может войти в состав ЧФ РФ в декабре этого года.
ви ж всі сотні штабів Ігілу знищили ударами крилатих ракет з Капійського моря!?
звідки нові !?)))
В Иране вблизи населенного пункта Шуш, который находится вблизи границы с Ираком, нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101, сообщает портал Военный информатор
Отмечается, что крылатая ракета разбилась на территории Ирана 20 ноября во время запуска с борта российского стратегического бомбардировщика. В результате технической неисправности ракета упала на землю, при этом разрушений и жертв на месте падения зафиксировано не было.