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 Политика Украины
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 Оккупанты в Крыму за год пополнили Черноморский флот 9 кораблями

В 2019 году в состав оккупационного Черноморского флота РФ в Крыму принято девять единиц корабельного состава.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В 2019 году в состав флота принято 5 новейших кораблей и катеров, в том числе патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", морской тральщик "Иван Антонов", а также три десантных катера. Кроме того, вспомогательный флот пополнился 4 новыми судами обеспечения, среди которых морской и рейдовый буксиры, спасательное буксирное судно и самоходный плавучий кран", – говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупационный Черноморский флот РФ провел учения по высадке морского десанта

Также, на завершающей стадии испытаний находится малый ракетный корабль "Ингушетия", оснащенный комплексом крылатых ракет "Калибр". Корабль может войти в состав ЧФ РФ в декабре этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162712
 
 
 Топ комментарии
 
Украина тоже накачала,правда 8 резиновых лодок.Смешно? Не очень.
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думаю в трёх из них даже появились унитазы и трусы))))
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Шо не так с Чечней? Сравняли с землей Грозный. Мулжахедов заперли в горах. Алкаш Ельцин дал типа ограниченную свободу. Путин через 4 года взял всю Чечню практически за месяц
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косяпен..
ви ж всі сотні штабів Ігілу знищили ударами крилатих ракет з Капійського моря!?

звідки нові !?)))
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Хоча.. російська зброя має одну особливість -"виняткову точність і надійність"..

В Иране вблизи населенного пункта Шуш, который находится вблизи границы с Ираком, нашли обломки российской крылатой ракеты Х-101, сообщает портал Военный информатор



Отмечается, что крылатая ракета разбилась на территории Ирана 20 ноября во время запуска с борта российского стратегического бомбардировщика. В результате технической неисправности ракета упала на землю, при этом разрушений и жертв на месте падения зафиксировано не было.
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И как они при войне с НАТО будут Босфор проходить....
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