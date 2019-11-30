 Зеленский хочет мира с Россией и будет это демонстрировать во время "нормандской встречи", - Зеркаль

Такую уверенность выразила в интервью DW экс-заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. И это как раз и будет демонстрировать во время "нормандской встречи". Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся и в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров", - рассказала Зеркаль.
По ее мнению, эти стремления целесообразны, однако лично она не верит в подлинность намерений президента РФ Владимира Путина.
"Дело в том, как мы будем достигать этой дружбы, на каких условиях. Если он говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, и будет восстановлен наш территориальный суверенитет над Крымом и над Донбассом, то это одно. Но у меня возникают сомнения относительно того, что президент РФ согласится на то, что Крым - не их", - говорит Зеркаль.
Она также напомнила, что у каждой из сторон "нормандской четверки" есть собственные интересы, и выразила надежду, что результат встречи "будет сбалансированным - в пользу Украины". Однако - подчеркнула Зеркаль - она очень скептически настроена.
Напомним, встреча лидеров нормандского формата запланирована на 9 декабря и состоится в Елисейском дворце в Париже.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что готов к переговорам в различных форматах в рамках "нормандской встречи" 9 декабря в Париже лидеров Украины, Франции, Германии и России. "Мы не ожидаем, что завтра прекратим войну, но я хочу четкого понимания, как президент Украины, когда и как мы можем остановить войну", - сказал он на брифинге в среду в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Ох уж эти зелефаны
Alex Rozhenko - этому пиши
Зеркаль, в отличие от Зе и клоунской команды, реалистка.
(С) Уинстон Черчилль
І найфіговіше, що я з ним згоден...
Далі буде дуже много букф. Та намагання пояснити що я мав на увазі, коли казав, що все було дарма.
І ще буде нуль толерантності до "альтернативно адарьоних".
Якщо вам потрібна моральна підтримка - не читайте.
Якщо ви втомились від негатива - не читайте.
Якщо ви просто вірите сидячи вдома, що все буде Україна/добре ( потрібне підкреслити ) - не читайте.
І найголовніше - ні в якому разі не читайте, якщо ви вірите, що герої не вмирають. Не руйнуйте свій світ. Не треба.
Але при цьому, це не зневіри пост. Ні в якому разі. Я просто так не вмію. Це про те, що реальність потрібно сприймати цілком, а не тільки веселку та сонечко над нею.
Я майже не вірю у те, що Україна, як суверенна держава, вийде переможницею із поточної ситуації. Все просто.
Нас знов повернуть у коло Російського впливу.
Або з малою кров'ю - тільки за рахунок кількох десятків тисяч нескорених.
Або з великою - швидка та кривава "громадянська" війна, повторення 37 року у повний зріст, с подальшим голодом чи якоюсь новою технологією, та подальшим відселенням великої частини населення та заселенням мокши.
Наразі бачу два сценарії.
Перший. Найгірший.
Все йде так, як і зараз. Нам поступово, крок за кроком, впарюють днр, лнр на московських умовах.
1. Проводять місцеві вибори під наглядом обсе, без передання кордону та(важливо - ТА) повного контролю території, та( важливо - ТА) повного роззброєння бойовиків.
2. Обсе, без сумніву, підтверджує повну демократичність та прозорість виборів.
3. Дири повертаються в Україну. Кордони відкривають. Укріплення розбирають. Вчорашні бойовики: пятнашки, кізяки, спарта та інші змінюють назву на народну міліцію/сили охорони правопорядку/армію Донбасу ( потрібне підкреслити) та повністю легалізуються. Вони й надалі, назавжди, тримають повний контроль у регіоні, поступово розширюючи зону впливу на всі райони донецької та Луганської області, підбираючись до інших. Українська влада взагалі, від слова зовсім, не контролює ці території.
Якщо хтось скаже - вона і до чотирнадцятого не контролювала цю територію - вітаю - ви дебіл.
4. З наступними парламентськими виборами до ради цілком легально та демократично заходять 10-15 % місцевих. Тих самих комбатів Спарт, пятнашок, та інших. Разом із жопоблоком, опзж та іншою швалью, що неодмінно з'явиться на той час, вони отримують щонайменше 30-40 % парламенту . Враховуючи неспроможність наших нечисельних проукраїнських сил домовлятись та консолідуватись між собою - будь-які спроби України вирватись у бік Європи та цивілізації будуть придушені у зародку.
Це буде політична смерть України.
Якщо хтось скаже - а що, ми типу раніше в Європу рухалися?! - вітаю - ви дебіл.
5. З орділо в Україну хлине цілий поток криміналітету, що за 6 років взагалі випав з цивілізаційної реальності. Ці елементи, що давно вже знищили все, що можно було на Донбасі, із завзяттям зголоднілої сарани візьмуться за нас.
Наркотики, зброя, крадіжки, розбій, викрадення - 90-ті, котики, вам згадаються, як золотий вік країни. Рівень злочинності не просто зросте, він стрибне до небес.
Все це буде відбуватись на тлі вуличних міні війн - вони будуть полювати на нас (войовничу меншість) ми на них. У живих залишиться тільки один. Але це вже буде не важливо. Тому що це буде соціальна смерть України.
Якщо ви хочете сказати - а що, зараз злочинність низька?! - так. У порівнянні низька, дуже. Її майже не існує. А вас традиційно вітаю - ви дебіл.
6. На слабку та хитку економіку України навалюється весь тягар по відновленню Донбас та утримання трьох мільйонів, переважно, вороже налаштованих громадян. Винятки не мають значення. Це математика.
Ні про які репарації мова вже не йде. В нас на той час буде офіційно визнаний громадський конфлікт: прями перемовини з бойовиками, вибори на умовах Кремля та таке інше буде підтвердженням цього факту.
На тлі вишче змальованої картини, мова не буде йти ні про які інвестицій також.
Інвестиції куди - у країну яка сама себе згвалтувала у неприродній спосіб!?)))) Смішно.
Це буде економічна смерть України.
Якщо ви хочете сказати - а що, зараз все добре з єкономікою?!
Так. Зараз, поки що, за інерцією, все добре. А вас вітаю - ви дебіл.
7. Все це буде супроджуватись маленькими повстаннями, протестами та сутичками. Вони будь придушені, активістів один за одним пересаджають по сфабрікованим справах, когось, особливо активного, просто приберуть фізично.
Загального повстання, як у 13 році, не буде. У суспільстві взагалі не має на це запиту, на відміну від 13 року. Коли він сформується - буде вже запізно.
Вони працюють до нового року - пам'ятаєте? А без хоча б мовчазної підтримки більшості - революція не можлива.
Скоріш за все, "останні десять тисяч", про які писав Мартін Брест, дадуть останній бій, та за сто років наші призвіща згадають, та поставлять меморіал на місці нашої героїчної загибелі. Але знов ж таки - це вже буде не важливо.
Це буде моральна смерть України.
Якщо ви запитаєте - а що, останні п'ять років було не так - вітаю - ви дебіл. Ну ви вже й самі зрозуміли. Хоча ні. Ви ж дебіл.
8. Зі зміною політичного курсу, знов кардинально зміниться історичний дискурс. Усі події останніх років остаточно закарбують в історії, як інспірована америкою зміна влади, з подальшим геноцидом наріда бамбаса.
Вчорашні герої стануть злочинцями. Пам'ятні дошки знимуть. Пам'ятники на кладовищах почнуть регулярно трощити, чи псувати.
За сто років, переважна більшість наших нащадків вважатиме нас військовими злочинцями. Наші імена змішають з брудом. Історії нашої боротьби спотворять та вивернуть назовні. Так само, як це вже було із героями УПА, Бандерою, Махно, Хмельницьким та тисячима інших відомих, та не дуже патріотів. Технології відомі, обкатані, та безвідмовні.
Це буде саме та смерть героїв. Тих "що не вмирають".
Поодинокі винятки, тих, хто пам'ятатиме справжню історію, не матимуть значення, поки не стануть більшістю. Так працює соціологія.
Ну ви ж вважали, що мова та віра - читай історія, культура, спадок предків - то анахронізм. Ну вітаю вас - ви ідіот. Клінічний.
Сценарій другий. Найліпший.
З початком усіх попередньо описаних процесів, суспільство, усвідомлюючи до чого вони приведуть, все ж таки, якимсь дивом, прокидається, та зкидає цю потворну владу.
Далі почнеться гра на вістрі леза. Ні. У чотирнадцятому було не так.
РФ розпалює нові вогнища "громадського протистояння" та починає повноцінне вторгнення, мотивуючи це тим, що ви ж бачите - вони не спроможні збудувати державу, а там купа наших людей. Їх треба рятувати від "войовничої меншості".
Ні. Світ не впишеться за нас. Взагалі. Зовсім. Нащо? Більшість проголосувала за мир будь якою ціною. Рф принесе їм мир. Руський мир.
Ми, скоріш за все, зупинемо вторгнення десь біля Дніпра. Скоріш за все по Дніпру. Армія, все ж таки, далеко не та, що буда шість років тому. Дякуємо за це барижній владі, що так вдало її обікрала. Та й РФ не така міцна, як себе малює.
Але повноцінна війна принесе повноцінні втрати. Ні. До цього в нас не було суттєвих втрат. Суттєві втрати, це десятки тисяч за день - тиждень.
Але при цьому сценарії, в країни буде хоча б мінімальний шанс відстояти себе. Відстояти у звичному для нас бою. А цьому ми дійсно навчились. Так.
До чого це все? До того, що добре вже точно не буде. Для того щоб все було "добре" чи "Україна", треба щоб відбувався ланцюжок добрих, правильних справ, кроків влади. Які на всіх фронтах наближає це "добре". Чи хоча б три вперед, два назад.
Наразі у всіх сферах суспільно політичного та економічного життя країни йде знищення основ, фундаменту, сенсів.
Це не рахуючи жахливої загальної некомпетентності нової "каманди".
Ви вважаєте це фантастикою та маячнею?)))
Це все вже було. Причому нещодавно.
- Влада не буде стріляти
- РФ не забере Крим. Світ не дозволить.
- РФ не піде на нас війною. Світ не дозволить.
- З РФ можна домовитись - вони дадуть зелений коридор.
- Мудрий Український народ ніколи не обере некомпетентного блазня - українофоба.
- З РФ можна домовитись. Всім потрібен мир
---- ви знаходитесь тут ------
- Інтеграція ордло на умовах Кремля не зруйнує нашу державність.
- Влада не буде розстрілювати своїх громадян по сфабрикованих справах.
- Новий голодомор не можливий . Світ не дозволить...
Знаєте, яка була цікава особливість розстріляного відродження - більшість з жертв спочатку щиро підтримувала радянську владу, та вірила в ідеї комунізму-соцілізму.
Антін Крушельницький сам, добровільно, переїхав із безпечного, ситого Львова до Харкова. Приїхав на запрошення радянської влади із всією родиною: два сина, донька, дружина, дружини синів. За пів року розстріляли його та синів, потім доньку. Вижила тільки одна з дружин синів, із маленькою донькою. Крушельницький був соціаліст. Але в нього була одна вада - він був Український соціаліст. А все Українське має бути знищено.
Ви вважаєте, що у ********* світі не можливі нові репресії та новий голодомор, що світ не дозволить - ви дебіл. Не ображайтесь, будь ласка. Це просто констатація факту.
Світ допомогає тільки тим, хто ладен та прагне допомогти собі сам. Світ поважає тільки силу. Силу духу.
Світ вкотре закриє очі, та сором'язливо відвернеться. І світ вкотре отримає проблему світового масштабу. Але це вже інша історія.
О. Про історію. Вона не циклічна. Це маячня. Не існують процесів, що з'являються самі по собі. Існують технологі
Я лично не считаю, что мы должны с россией что-то налаживать и заключать договора. Что за бред вообще??
Я их не считаю целесообразными.
таку ж політику веде - ГНЕТЬСЯ пеперед агресором і дупу свою пуйлу підставляє !!
Например приняли бы Закон о внешней политики Украины с РФ в котором бы прописали все красные линии
https://censor.net.ua/blogs/3123133/bremya_vybora_kakovo_ono
преимущество в огневой мощи - неоценимый аргумент в любых переговорах...
Увидеть Вия в Париже
22 ноября украинская телепрограмма «WATCDOG» представила фильм-расследование «Один Єрмак на два фронти: як помічник Зеленського в інтересах Росії працював». Фильм включал в частности моё небольшое интервью, в котором я повторил основные тезисы своей статьи «Господин продюсер», посвящённой личности теневого творца внешней политики Украины.
На следующий день Ермак, отвечая на настоятельные просьбы украинских СМИ дал официальный комментарий. «В Украiнi Є політики, яким невигідно, щоб закінчувалась війна. Їм невигідно, тому що вони збагачуються на ній. Тому я не дивуюсь інформаційним атакам на мене, найближчим часом кількість інформаційних атак проти мене сильно збільшиться», - зазначив він. За словами Єрмака, увагу опонентів він привернув тому, що «докладає зусиль до завершення війни в Україні».
Ответ Ермака выдержан строго в русле масштабной длящейся уже почти год кремлевской спецоперации по обвинению Украины в развязывании войны на своей территории и снятию ответственности за агрессию с преступного путинского режима.
Той самой операции, которая привела на вершину власти в Украине таких людей как Ермак, Коломойский, Богдан, Зеленский.
Кстати, показательная деталь: Ермак объективно и без ложной скромности оценивает свою ключевую роль в этой замечательной бригаде единомышленников. Он же не отвечает критикам, которые збагачуються на войне, что он как помічник Зеленського всего лишь верно следует миролюбивому курсу всенародно избранного президента.
Наоборот, он горделиво подчеркивает, что именно он - Ермак - в своем личном качестве, а не как чей-то помiчник, «докладає зусиль до завершення війни в Україні».
Зеленский - актер, а не сценарист, и ему не пришла бы в голову блестящая мизансцена в Вашингтоне, когда Ермак, ломая все дипломатические протоколы, просто по-человечески совал Волкеру и Тейлору в лицо фальшивые фотки своих «убиенных» родственников и, с трудом сдерживая рыдания, «признавался», как он ненавидит «кровавого барыгу» Порошенко, развязавшего войну, и ни в чем не винит Путина. Дискредитировать Украину в глазах ее союзников, добиться ее изоляции на международной арене - важнейший элемент ермаковских зусиль.
Это устами Ермака Зеленский смачно целовал задницу Трампа, в чем посол Сондленд заверил президента США через полчаса после беседы с Ермаком один на один, на которую Ермак не допустил никого из сопровождавших Сондланда лиц.
Ермак прекрасно знал, что Трампу глубоко «насрать на Украину» и тем не менее упрямо тащил Зеленского на катастрофическое для Украины вмешательство во внутриполитическую жизнь США на стороне Трампа. Он, по требованию Джулиани, готовил выступление Зеленского на CNN 15 сентября, которое не состоялось лишь из-за скандала, разразившегося накануне в Вашингтоне.
Ермак, действительно, докладає зусиль и не малые на каждом этапе сползания Украины к самоубийственному для неё сценарию «воссоединения с ОРДЛО». «Воссоединение» с ОРДЛО" - это легитимация российского военно-террористического плацдарма в украинском правовом поле, ликвидация препятствий его расползанию на территорию всей Украины и уничтожение суверенитета страны.
Кремль и Ермак избрали тактику салями - заставить Украину перейти красную линию отказа от своего суверенитета постепенно, «малыми шажками», незаметно размыть саму эту линию и, наконец, поставить страну перед фактом необратимой капитуляции.
Это маршрут капитуляции Ермак запустил 12 июля, подписав от имени украинского государства тот самый протокол советников нормандского формата, по которому Украина впервые взяла на себя односторонние унизительные обязательства по покорному движению в сторону своего присоединения к ОРДЛО.
«Формула Штайнмайера» так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трёх слов в ней - выборы на Донбассе - и подписи под этими словами украинской стороны.
Согласившись в принципе с проведением оккупантом «выборов» на оккупированной территории капитулянты накинули удавку ОРДЛО на шею Украины. А в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется.
После 12 июля украинские руководители вынуждены теперь вечно в чем-то оправдываться, рапортовать Кремлю о выполнении его требований, заверять его и смиренно получать в ответ плевки и оскорбления за недостаточное рвение. Они превратились в классических «украинских экспертов» на российских телешоу.
Каждый раз, когда упрямился ли Леонид Кучма, начинал ли говорить о плане «Б» Вадим Пристайко, делала ли смелое заявление Дарка Олифер и тем самым возникала угроза маршруту капитуляции, над президентом немедленно нависала массивная фигура Ермака. Господин продюсер властно возвращал охраняемое им лицо на предписанную тому траекторию, физически сопровождая его в ту или иную точку маршрута (Золотое, Луганская etc.).
Фундаментальным шагом на пути к точке невозврата стало согласование Ермаком со своим кураторами в Москве секретного протокола - проекта итогового документа саммита «нормандской четверки».
Об этом знаменательном событии торжествующе объявил 19 ноября заклятый враг Украины Алексей Чеснаков, идеолог кремлевской «мобилизационной партии», требующей полного уничтожения украинской независимости.
Чеснаков подчеркнул, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, «чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений» и что «согласованный документ нас полностью устраивает».
Каким же образом кремлёвскому суперагенту, подчинившему себе президента, удаётся проводить в жизнь замыслы Путина, Суркова, Чеснакова, не встречая массового сопротивления гражданского общества. А по той же причине, по которой 73% украинцев голосовали на президентских выборах за кандидата, обещавшего им мир, прекращение гибели людей. С трудом но допускаю, что Зеленский действительно тогда верил кремлевской (и своей собственной) пропагандистской машине, что в войне была виновата правившая в Украине «партия войны», а он Зеленский принесет стране мир.
Зеленский не получал мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на прекращение кровопролития на линии соприкосновения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.
И Ермак сегодня также утверждает, что он работает для «завершення війни в Україні». Он лжет. Он неустанно и очень эффективно работает на «воссоединение с ОРДЛО».
Воссоединение с ОРДЛО - это не мир. Это распространение российской оккупации на всю Украины. Это война, и, как откровенно формулирует напарник Ермака Чеснаков, присоединение Украины к ОРДЛО.
Давайте все-таки разберемся в семантике слова мир.
Справедливый мир - это возвращение Украине всех оккупированных территорий и суд над российскими военными преступниками и их украинскими пособниками.
Сегодня он невозможен.
Сегодня возможно перемирие: реальное прекращение огня на линии соприкосновения и возвращение Украине сотен её граждан, захваченных на оккупированных территорий в качестве заложников.
Именно за это, прежде всего, голосовали не 73, а 100% украинских избирателей.
Да, это замораживание конфликта, это новое Приднестровье, Южная Осетия, Кашмир, разделенная Корея…
Это плохой вариант. Но тот, который пытаются под разговоры о мире и возвращении (?!) Донбасса навязать Украине Путин, Ермак и безвольно примкнувший к ним Зеленский намного хуже. Представьте себе, если бы Южной Корее предложили сегодня объединиться с Северной при сохранении Ким Чен Ира, его армии и ядерного арсенала и ликвидации демилитаризованной зоны на 38-ой параллели.
Между прочим, даже в насквозь империалистической российской правящей верхушке нет сегодня единства по украинскому вопросу.
Мобилизационной партии, о взглядах которой говорилось выше, оппонирует партия умеренных империалистов, которые полагают, что цапцарапнув у Украины Крым и половину Донбасса, можно как бы «зафиксировать прибыль» и пойти на замораживание конфликта.
Жесткую отповедь «кремлевским капитулянтам» дал неистовый Чеснаков:
«Они хотят немедленно сбросить напряжение, им надоела украинская тема, они устали от конфронтации и готовы пойти на «похабный мир». Если они победят, то Россия проиграет. Мы, наоборот, хотим использовать высокое напряжение в международной политике для достижения большой цели - возвращения Украины в нормальное состоянии ближайшей к России нации. Как говорит Сурков, надо не Донбасс вернуть Украине, а Украину Донбассу».
Дальнейшая дискуссия кремлевских мудрецов продолжается уже не в публичной сфере. Цапцарапщики предупреждают холистов, что курс на «возвращение Украины Донбассу» подрывает позиции Зеленского, размывает его массовую поддержку, а в случае его очевидных шагов по пути капитуляции приведёт к выступлению против него большинства украинского политического класса и новому Майдану.
«Вот и замечательно!», отвечают им на всю голову долбанутые холисты. «Хаос в Украине как раз и даст нам шанс окончательного решения украинского вопроса и не только его. Как вам, батенька, например, такой casus belli: бандеровцы убили всенародно избранного Президента Украины? Пока ТрампНаш, МакронНаш, ЕрмакНаш надо использовать возникшее окно неограниченных геополитических возможностей!»
***
До Парижа остались считанные дни. Игры на рояле закончились. И поздно уже отправлять письмо: «Милый дедушк
Зеленский, Порошенко - это президенты мира.
Украине, нужен Президент войны.
Иначе, мира не будет.
Как поймём это, так и будет нам счастье.
Счастье Победы, без которой мир не возможен!
Беда в том, что Победу хотят немногочисленные пассионарии, за что их дружно ненавидит власть и стадо.
Власть хочет спокойно воровать, много воровать, в самой удобной для воровства ситуации, когда нет ни войны, ни мира, а вот такой вялотекущий конфликт.
Стадо же, просто боится, боится войны, боится Победы, для стада лучше ошейник раба, который намного легче, чем доспехи воина. тем более, что кандидаты дружно обещают мир и покой, хлеба и зрелищ. Источник: https://censor.net.ua/b3123133
Так само, президент не дбає про безпеку країни, лише піклується про свої прагнення.