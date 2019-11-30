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 Политика Украины
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Все про:переименования (550) УПЦ МП (1014) церковь (1056) Бородянский Владимир (50)

 "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП

Церковь в своем названии должна указывать, что она принадлежит к Московскому патриархату, как того требует закон.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Что касается переименования — так здесь есть закон, который надо выполнять. Как правила дорожного движения. Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви, но мы понимаем, что мы находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И потому мы считаем, что обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору — РПЦ", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отказался разблокировать процесс переименования УПЦ МП

Бородянский отметил, что люди должны знать, в какую церковь ходят.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны, и есть учреждение, и его центр управления находится в стране, которая на нас напала. Государство Украина говорит: все нормально, вы отделены от государства, мы никоим образом не вмешиваемся в вашу деятельность. Все, чего мы хотим, — чтобы по вашему названию было видно, что вы российская православная церковь. Это уже видно де-факто. Мы только хотим закрепить это де-юре", - пояснил он.

Также читайте: Окружной админсуд Киева постановил вернуть гражданство депортированному из Украины епископу УПЦ МП Гедеону (Харону). ДОКУМЕНТ

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года, приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. 22 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон, а 26 января был официально опубликован в газете "Урядовый курьер".

УПЦ МП оспорила необходимость переименования в суде. Окружной административный суд Киева 22 апреля 2019 года стал на ее сторону и остановил процесс принудительного переименования.

Источник: https://censor.net.ua/n3162710
 
   
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Потрібно добавити в назву московської церкви, що вона наркозалежна! Буде російська наркозалежна церква в Україні!
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Це типу фірму Мерседес назвати "автозалежною".

РПЦ просто продає наркотики(може й робить їх), додаткове джерело бабла має.
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Но, хоть что-то в пользу Украины, но пока что только на словах. А на практике будет так, как решит Портнов.
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оперативненько.
если даже не накрыли склады и боевиков в этих капищах, то че там какое-то название? веропитек, а тем более веропитек-малоросс, будет бегать бесноваться хоть даже назови эту контору "Путин-КГБ-Сталин". там же попы с погонами и нередко с образованием - пропаганда, они отлично умеют зомбировать стадо.
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Посох Моисея?
Голова Яхве?
Что-то по анатомии "Обозначение, кто есть кто — это нормально на данном историческом этапе", - Бородянский о переименовании УПЦ МП - Цензор.НЕТ 2638 ?
Герб Харконенов?
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Это так называемый "вилочковый крест". Такие древние надгробия Залесья РПЦ времён Романовых либо уничтожала, либо мостила ими дороги и использовала в качестве фундамента новых церквей. В сети полно фото, но нет комментариев учёных или церковников. Странно, но возможно до Романовых христианский крест в "православной" Московии был редкостью.
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А ты-то пейсатенький антихрист к какому каганату себя причислил? Зухен вэй в кипе))))))))
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Зелень обрезанная- гордость земли обетованной...дожились...
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Глав Поп Майдана, на "медных трубах" залетел и прокололся... ...а Бородянский, честный фраер и антихристианин!
...тоже иудового колена, чы шо?
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