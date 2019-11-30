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 С начала суток враг единожды открывал огонь по позициям ОС на Донбассе, в результате потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили из стрелкового оружия вблизи Старогнатовки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Отмечается, что потерь в результате обстрела среди личного состава Объединенных сил не было.

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Напомним, 29 ноября российско-террористические войска 7 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, вследствие чего погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3162709
 
 
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та ухайдкакивают армию . 501 вернулся неделю назад в ППД а их новый блатной комбат встречает\ ни разу носа не совавший в ООС\ и вместо положенных 15 суток на реабилитацию смеясь с внешнего вида морпехов торчавших с мая под широкино- водяное под обстрелами вводит строевую подготовку и отменяет выходные . ну и кроме штурмовой роты желающей уволиться практически полным составом командиры взводов задумываются - на хрена это издевательство терпеть если в Чехии по 1500 евро в месяц на заводах
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