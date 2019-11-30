 Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.

Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.

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Он отметил, что сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые "фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - сообщил Президент.

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Напомним, силовой разгон протестующих на Майдане произошел ночью 30 ноября 2013 года. Около 4 часов утра сотрудники "Беркута" окружили активистов, преимущественно студентов, которые ночевали на Майдане, и разогнали их, некоторые были избиты. В результате тех событий пострадали по меньшей мере 79 человек.