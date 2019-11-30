 Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество.
Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.
Он отметил, что сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые "фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований".
"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - сообщил Президент.
Напомним, силовой разгон протестующих на Майдане произошел ночью 30 ноября 2013 года. Около 4 часов утра сотрудники "Беркута" окружили активистов, преимущественно студентов, которые ночевали на Майдане, и разогнали их, некоторые были избиты. В результате тех событий пострадали по меньшей мере 79 человек.
9 грудня шановний пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що - гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані. Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути і так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов'язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками із ОРДЛО (тим самим фактично визнавши "ДНР" та "ЛНР"). Або, як варіант, підпише контракт про газ з "Газпромом", за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування. Або, або, або...
Ми збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00 . Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.
Чи буде реакція - залежить від того, скільки нас буде.
🤔
Ага и отрыть на них уголовное дело за протест против политики Яныка.
3 год ·
Знаю, що через цей мій пост один мій друг, сьогодні мені скаже - "братік, ну нахіба ти себя рвеш, все ж уже предрешено. Просто готовся".
І найфіговіше, що я з ним згоден...
Далі буде дуже много букф. Та намагання пояснити що я мав на увазі, коли казав, що все було дарма. ...Читати далі