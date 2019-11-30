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 Политика Украины
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 Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на встречу студентов, которых 6 лет назад побили ночью на Майдане сотрудники "Беркута".

Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"6 лет назад жестокое избиение студентов "Беркутом" всколыхнуло все общество. 

Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны. Они и были теми же романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Музей Революции Достоинства обязательно появится, - Зеленский

Он отметил, что сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые "фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований".

"Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года", - сообщил Президент.

Также читайте: Никто не позволит "сливать" дела Майдана, 3 декабря Рада в первую очередь рассмотрит вопрос ГБР, - Зеленский

Напомним, силовой разгон протестующих на Майдане произошел ночью 30 ноября 2013 года. Около 4 часов утра сотрудники "Беркута" окружили активистов, преимущественно студентов, которые ночевали на Майдане, и разогнали их, некоторые были избиты. В результате тех событий пострадали по меньшей мере 79 человек.

Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, - Зеленский 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162707
 
   
 Топ комментарии
 
Эбонитовые палочки захвати, хохмач...
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а студенты ж спросят обязательно
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Столько говорят об этих студентах, но никто ни одного не знает, как будто они призраки. Почему они прячутся?
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Интересно,почему ты сцышься своей тряпки,падаль казламордая?😂🌷
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А якби був майданівцем, міг би з ними зустрітись ще на Майдані. Але тоді він був зайнятий іншим
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А раньше до президентства чего встретиться не хотел? Короче очередной пиар.
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А що ти робив в той час, клоуняра? Ти не достойний зустрічатись з ними.

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Отже, настав час діяти

9 грудня шановний пан Зеленський поїде до Парижа, де буде про щось домовлятися із Путіним. Про що - гадки не маємо. І ніхто не має. Виходячи із наших інсайдів і відкритої інформації складається враження, що українська сторона не має взагалі ніякого плану дій. Тому результати перемовин принципово непередбачувані. Можуть ні про що не домовитись (і це далеко не найгірший варіант), а може бути і так, що Україна в особі пана Зеленського візьме на себе зобов'язання, наприклад, провести прямі перемовини із маріонетками із ОРДЛО (тим самим фактично визнавши "ДНР" та "ЛНР"). Або, як варіант, підпише контракт про газ з "Газпромом", за яким Україна знову потрапить у залежність від РФ. Або розведе війська по всій лінії розмежування. Або, або, або...
Ми збираємось на Банковій 8 грудня, у неділю, о 19:00 . Ми проведемо там ніч, наступний день, коли будуть йти перемовини у Нормандському форматі, і дочекаємося новин з Парижа. Ми впевнені, що пан Зеленський на перемовинах буде налаштований більш обережно, якщо знатиме, що вдома його чекатимуть... в усіх сенсах.
Якщо Україна в особі Зеленського не здасть позиції, не домовиться із ворогом і не капітулює - добре. Якщо навпаки - тим гірше для Зеленського і його оточення. Поснідаємо в пеклі.
Якщо ви чекали знаку, то це ось він. День "Д" - 8 грудня. Висадка на Банковій. Беріть поганий настрій, є підозра, що він знадобиться.
Хочу зустрітися зі студентами, які ночували на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4844

Чи буде реакція - залежить від того, скільки нас буде.
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"Хочу встретиться со студентами, ночевавшими на Майдане" ...
Ага и отрыть на них уголовное дело за протест против политики Яныка.
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Тебе надо со своими избирателями встречаться каждый день и спрашивать "а что я сделал не так" что рейтинг падает. А втречаться со с избитыми студентами у тебя еще революционного авторитета маловато.
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вот это номер! Насмешил! Или у нас учат в ВУЗах больше 6 лет???
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Олег Гриценюк

3 год ·

Знаю, що через цей мій пост один мій друг, сьогодні мені скаже - "братік, ну нахіба ти себя рвеш, все ж уже предрешено. Просто готовся".
І найфіговіше, що я з ним згоден...
Далі буде дуже много букф. Та намагання пояснити що я мав на увазі, коли казав, що все було дарма. ...Читати далі
Хочу зустрітися зі студентами, які ночували на Майдані в ніч із 29 на 30 листопада 2013 року, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4416
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