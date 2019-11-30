 На Закарпатье обезврежена банда рэкетиров, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Группу возглавлял житель Мукачево, ранее неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Злоумышленники обложили "данью" местных предпринимателей. Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" крупные суммы денег с бизнесменов. В случае их неуплаты злоумышленники поджигали автомобили граждан. Также ночью из гранатометов они обстреливали торговые места потерпевших.

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Во время обысков по месту жительства и автомобилях фигурантов дела, марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandwagen, BMW и Toyota, правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра, мобильные телефоны и другие доказательства незаконной деятельности.

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Сотрудники СБУ задержали лидера организованной группировки. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об осуществлении сообщение о подозрении другим фигурантам дела.