 Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ZN.UA.
По его словам, общество должно понимать, какие законы существуют в информационной сфере и то, как граждан защищают от ложной информации.
"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - рассказал Бородянский.
Он также добавил, что существуют силы, которые стремятся исказить общественное мнение и заработать на этом политические и экономические дивиденды.
"И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установления правил", - отметил Бородянский.
а можно Зеленский "герой романа Достоевского "Идиот" " в первом случае типа оскорбление во- втором нифигаче....а игра слов, компиляция слов, фигура речи, политическая сатира, кстати не преследуется во всем мире, кроме Ирана и КНДР и Китая. и России... аллегория, гипербола, гротеск...иносказательность, версия или предположение..... и кстати если вы смайликом или Эмондзи мультиком изобразите буквально какой Зеленский вас априори нельзя привлечь ни к какой ответственности.... это зарегулирование похоронить Зеленского.... сегодня не обязательно писать Зеленский.... достаточно писать "бубочка" Мальвина Моника Истерик Наполеоша большой карлик криворожский феномен клавишный орган клован клоун и все поймут о ком и про кого....
Серьйозно? Ви так думали?
Хоча IQ десь під 90, теж формально підпадає під визначення інтеллект....
А тим 73,22%, все одно. Ті мріють про колбасу про 2:20, доллар по 8, і дружбу-мір с браццкой Рассієй.
А фьючерсно форексных экспердов???
Мы фсье...уже начинаем пердеживатьь!!!!
Давайте называть вещи своими именами.
Переименовать министерство культуры, молодежи и спорта в минцезуры.
это капитулянтам это нахрен не интересно.... - лишь бы не обидел кто зеленую жабу...
Мирослав Гай
@miroslavgai
·54 мин
У багатьох моїх знайомих офіцерів командувань військ, ГШ, командирів підрозділів, офіцерів сбу, підрядників ЗСУ і т.д. є номер від Київ Стар, який на 100% викупили росіяни, а отже фсб.
Вітаю РНБО з черговою перемогою.
вихід один.
РНБО прийняти рішення у випадку фактів "злиття інформації " російським спецлужбам операторами мереж про Спецконфіскацію і націоналізацію цих мереж...
тепер нехай розповість як.. ))))))))))))))))))
апропо.. скоро Маск запустить свій інтернет.. )
З Телеграмом не справилась навіть ФСБ...
....
#Инсайд
Наш источник в ОП сообщил, что анонимные политические телеграмм каналы Темный Рыцарь и Легитимный делают не правильную оценку ситуации со снятием неприкосновенности с Порошенко. ___))))
..
Тёмный Рыцарь, [28.11.19 21:54]
Читаешь про весь этот сегодняшний пиз*орез, который описывают в новостях - и думаешь, где это я на*уй очутился?
Что это ***** за Нарния такая?
Один идиот называет Генпрокурора «джокером» и на это заявление съезжаются десятки журналистов.
Другой рассказывает, что скидку на газ от Газпрома людям не дадут. Потому что они не правильно воспользуются сэкономленными деньгами.
Третий - просто условный болван, чтобы он не говорил. Потому что других в Слугу Народа не набирали.
Люди еле сводят концы с концами. Сидят в окопах. Работают по 12 часов. Не знают, как купить лекарства, накормить детей и доехать на работу.
А эти ****** развлекаются, меряясь машинами, квартирами и дурацкими заявлениями про страну в смартфоне.
*****, вы видели людей, которые в сёлах живут и ходят по 10 километров пешком, чтобы купить хлеб, заплатить за газ и почитать газету?
Срать без света в дырку деревянного сортира по предварительной аутентификации жопы через face-id?
****, позовите психиатров.
Не им. Мне.
Я больше так не могу.
Тёмный Рыцарь, [28.11.19 21:59]
Но самое страшное, что если замолчит этот белый шум, закончится выдуманная повестка дня про джокеров, одно-клитиных, ********** в Кабмине и мовного омбудсмена с главным дураком по культуре с идиотскими инициативами по регистрации СМИ и запретом телеграма - тут же наступит тишина.
Потому что ничего другого у нас для вас попросту нет.
спрошено..
1)Погані новини відставити !
-2)Ать , -два !
** виділити докуя лямів на процес.
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.
"Слуга народа" Дубинский, ласково именуемый в народе "шлюха Коломойского", обратился в Telegram к главе Национального банка Украины словами "Я е*ал тебя в тупой собачий рот".
Хотя чему тут удивлятся? Быдло сходило на выборы и проголосовало за быдло. А это всего лишь результат
Призывать к уголовке в сети - нет
Правозахисники кажуть, що це перший випадок застосування нового закону. Він набрав чинності наприкінці березня. Документ пропонує карати за зневажливі висловлювання на адресу російської влади штрафами та навіть ув'язненням до 15 діб.
А где ж они столоваться будут?