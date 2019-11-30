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 Политика Украины
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Все про:свобода слова (1021) цензура (1147) блогер (114) Бородянский Владимир (50)

 Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал о том, что его министерство намерено регулировать контент в блогосфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью ZN.UA. 

По его словам, общество должно понимать, какие законы существуют в информационной сфере и то, как граждан защищают от ложной информации.

"Мы не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство с помощью какого-то контента, например призывает к вражде, то и понесет за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность, согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть неограниченное количество людей, которые потребляют контент блогеров", - рассказал Бородянский.

Он также добавил, что существуют силы, которые стремятся исказить общественное мнение и заработать на этом политические и экономические дивиденды.

"И эти силы не заинтересованы в том, чтобы Украина была отдельным субъектом как государство. Еще раз подчеркиваю, здесь речь не идет о нарушении свободы слова, это лишь средство регуляции и установления правил", - отметил Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нормы закона о дезинформации будут действовать, пока часть Украины остается оккупированной, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3162704
 
 
 Топ комментарии
 
как же земанкурты спешат самоубиться Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально - Цензор.НЕТ 9517
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засмерділо московськими болотами
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Еще не весна , а запах гнилых овощей уже чувствуется .
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Влада не може боротись з українською блогосферою на інтелектуальному рівні і тому хоче регулювати та забороняти блогосферу. Шкода цю владу, вони могли стати надією України, а стали черговою порцією трусливих чиновників, яких народ викине копняком під сраку з чиновницьких крісел!
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Не могли стать. Им другая роль определена кукловодами: отпеть и похоронить Украину.
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ну можно написать Зеленский- идиот..
а можно Зеленский "герой романа Достоевского "Идиот" " в первом случае типа оскорбление во- втором нифигаче....а игра слов, компиляция слов, фигура речи, политическая сатира, кстати не преследуется во всем мире, кроме Ирана и КНДР и Китая. и России... аллегория, гипербола, гротеск...иносказательность, версия или предположение..... и кстати если вы смайликом или Эмондзи мультиком изобразите буквально какой Зеленский вас априори нельзя привлечь ни к какой ответственности.... это зарегулирование похоронить Зеленского.... сегодня не обязательно писать Зеленский.... достаточно писать "бубочка" Мальвина Моника Истерик Наполеоша большой карлик криворожский феномен клавишный орган клован клоун и все поймут о ком и про кого....
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ДА И ЕЩЕ ВОПРОС БОРОДЯНСКИЙ НЕ БОИТСЯ ЧТО КОГДА ТО И СКОРО ЕМУ ПРОСТО ОТРЕЖУТ ЯЗЫК ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ ЕГО "В#СЕРОВ И ПОНОСА"
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Хотів поставити Вам вподобайку відразу, але коли дійшов до вашого: «Шкода цю владу, вони могли стати надією України,...»
Серьйозно? Ви так думали?
Хоча IQ десь під 90, теж формально підпадає під визначення інтеллект....
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Нас, це 24,45%.
А тим 73,22%, все одно. Ті мріють про колбасу про 2:20, доллар по 8, і дружбу-мір с браццкой Рассієй.
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Таки правий був Бронюк "І як би не вийшло нам з вами на зло. Із маленького Вовки велике Ху*ло "
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ага.. помнится, "законы 16 января 2014" принимались точно с таким же предлогом... "контролируем не население, а "разрешения" для протестов"
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Тобто Портнов, як не блогер, не підпадатиме під дію цього закону?
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Еще не весна , а запах гнилых овощей уже чувствуется .
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засмерділо московськими болотами
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Заглушите фейсбук,твиттер и т.д. НАЧНУТ писать на ЗАБОРАХ и СТЕНАХ.Больше народа прочитает.
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Ху из Богодянскиих??? Это не коснется ...диванных экспердов??? А ...экспердов ООН?
А фьючерсно форексных экспердов???
Мы фсье...уже начинаем пердеживатьь!!!!
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"Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский рассказал о том, что его министерство намерено регулировать контент в блогосфере."-зеурод,попробуй заниматься своими прямыми обязанностями
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Лайно петрилово ещё не отстреллялось-дрыстать будет аж до Нового Года.
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Вот для чего эта болтовня - мы не то, мы не сё?
Давайте называть вещи своими именами.
Переименовать министерство культуры, молодежи и спорта в минцезуры.
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шо мона хору вєрьовки, то блохєрам - зась
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У хора Верёвки была серьезная крыша - "95-й квартал"....
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Лучше б занялся коррумпированными спортом и культурой, на худой конец молодежью. Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально - Цензор.НЕТ 9681
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Регулируйте своих жен дома ( если конечно они вас хоть во что- то ставят).
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Зебилы собираются закрывать каналы Полтавы, луганского итд?
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А от у кацапів за лайки та перепости сажають. У нас до цього йде,чи як?
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клоуны...., регуляция.... - и это в то время когда раша скупает медиа и моб.связь... Бородянский: Контент блогосферы подпадает под регуляцию. И это нормально - Цензор.НЕТ 8433
это капитулянтам это нахрен не интересно.... - лишь бы не обидел кто зеленую жабу...




Мирослав Гай

@miroslavgai

·54 мин

У багатьох моїх знайомих офіцерів командувань військ, ГШ, командирів підрозділів, офіцерів сбу, підрядників ЗСУ і т.д. є номер від Київ Стар, який на 100% викупили росіяни, а отже фсб.
Вітаю РНБО з черговою перемогою.
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з водафон ситуація не краща..

вихід один.
РНБО прийняти рішення у випадку фактів "злиття інформації " російським спецлужбам операторами мереж про Спецконфіскацію і націоналізацію цих мереж...
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"Газопровод «Турецкий поток» откроют 8 января, заявил президент Турции Реджеп ***** Эрдоган." - Зелю ждут на открытии
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Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський розповів про те, що його міністерство має намір регулювати контент у блогосфері.

тепер нехай розповість як.. ))))))))))))))))))
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Отключить нх интернет и будет вам блогосфера и диджитализация!
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як ? )

апропо.. скоро Маск запустить свій інтернет.. )
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Поросёферму почистять или и дальше вонять будут?
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Нагадую.
З Телеграмом не справилась навіть ФСБ...
....

#Инсайд
Наш источник в ОП сообщил, что анонимные политические телеграмм каналы Темный Рыцарь и Легитимный делают не правильную оценку ситуации со снятием неприкосновенности с Порошенко. ___))))
..

Тёмный Рыцарь, [28.11.19 21:54]
Читаешь про весь этот сегодняшний пиз*орез, который описывают в новостях - и думаешь, где это я на*уй очутился?
Что это ***** за Нарния такая?
Один идиот называет Генпрокурора «джокером» и на это заявление съезжаются десятки журналистов.
Другой рассказывает, что скидку на газ от Газпрома людям не дадут. Потому что они не правильно воспользуются сэкономленными деньгами.
Третий - просто условный болван, чтобы он не говорил. Потому что других в Слугу Народа не набирали.
Люди еле сводят концы с концами. Сидят в окопах. Работают по 12 часов. Не знают, как купить лекарства, накормить детей и доехать на работу.
А эти ****** развлекаются, меряясь машинами, квартирами и дурацкими заявлениями про страну в смартфоне.
*****, вы видели людей, которые в сёлах живут и ходят по 10 километров пешком, чтобы купить хлеб, заплатить за газ и почитать газету?

Срать без света в дырку деревянного сортира по предварительной аутентификации жопы через face-id?
****, позовите психиатров.
Не им. Мне.
Я больше так не могу.

Тёмный Рыцарь, [28.11.19 21:59]
Но самое страшное, что если замолчит этот белый шум, закончится выдуманная повестка дня про джокеров, одно-клитиных, ********** в Кабмине и мовного омбудсмена с главным дураком по культуре с идиотскими инициативами по регистрации СМИ и запретом телеграма - тут же наступит тишина.
Потому что ничего другого у нас для вас попросту нет.
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Знову все за кацапським сценарієм. Сцаря можна возвеличувати, правда про сцаря і його підданих- злочин. Зелені, якщо вони ще залишились, ви насправді вірите що це ще одне з підтверджень європейського напрямку руху України, чи вже прозріли?
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Европейских рух не самоцель, ну не пошло и х с ним невелика потеря. Англия валит не от сладкой жизни, а она покруче будет Украины. Ток что поубавьте пафосу
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ну да)самоцель земанкуртов сев корея...только мы вас самих скорее выдавим ,чем каждое дерьмо Украину кацапизмами засерать будет
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Звісно, не самоціль. Навіщо свобода? Куди краще сидіти рівненько на дупі в прірві, і тихенько радіти шматку хліба, та хвалити сцаря з боярами. Все, як на расії. Кажете Англія валіт .. не від солодкого життя ..? Ну, ну ... "В ВЕЛИКОБРИТАНИИ РАССЛЕДУЮТ ВЛИЯНИЕ РОССИИ НА BREXIT"
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да идите вы куй со своей регуляцией! я и сам без вас и вашей регуляции разберусь, что мне смотреть и когда.. ишь пилять кимерсены нашлись, вы бы лучше так рьяно регуляцией экономики страны занимались в лучшую сторону, а пока только в худшую..делать вам не куй херней страдаете!
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А содержимое телефонных разговоров еще не попадает под регуляцию? Что-то эта иудоглобализаторская шестерка ограничивает свои фантазии.
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як буде це виглядати...
спрошено..

1)Погані новини відставити !
-2)Ать , -два !

** виділити докуя лямів на процес.
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для начала проверить контет квартальщиков на предмет нарушения украинского законодательства с помощью какого-то контента, например призывак вражде, или устранения, или уничтожения законно избраных органов украинской власти ,то и понесет за это ответственность.
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Для начала надо посадить самого Бородянского за дегенеративное отравление несовершеннолетних на стб и куй-тб.
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Надо отмыть рояль и передать талантливым детям . Только не говорить , чем слуги на нём исполняли .
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Кстати Осиевского уже не просто банят, его реально травят спецслужбы. Умер его сосед по гостиннице после попытки распыления неизвестного вещества.
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Почему ты не регулировал " базар"( контент ) , когда круглосуточно , в соцсетях и на ТВ , " мочили Порошенка , в бытность его президентом .?? Я вас предупреждал , скот зебильный , - вам это аукнется . Шо ж ты теперь ноешь , мыныстр . ?? Ну как вам , " в шкуре" Пороха ,, нравится . ?? Наслаждайтесь , гниды .. .
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От-от !
Федеральный закон № 398-ФЗ от 28 декабря 2013 года - дополнения, связанные с блокировкой экстремистских сайтов;
Федеральный закон № 97-ФЗ от 5 мая 2014 года - «закон о блогерах», обязывающий владельцев популярных блогов и сайтов регистрироваться в Роскомнадзоре.
Федеральный закон № 90-ФЗ от 1 мая 2019 года - закон о «суверенном интернете», увеличение устойчивости Рунета.

Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 6142
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***** на встрече за такие инициативы одобрительно потреплет Зелю по щеке.
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 23 ч.23 часа назад

Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 7026

"Слуга народа" Дубинский, ласково именуемый в народе "шлюха Коломойского", обратился в Telegram к главе Национального банка Украины словами "Я е*ал тебя в тупой собачий рот".
Хотя чему тут удивлятся? Быдло сходило на выборы и проголосовало за быдло. А это всего лишь результат


Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 1413

Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 158
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Вообще интернет-контент регулируют во всех странах. И как по мне, лучше напрямую говорить о цензуре, чем втихаря покупать блогеров, как это делал пепа. Эти никого покупать не собираются и никому платить зарплату за нужные посты не обещают. Прямым текстом говорят: будете разжигать вражду в обществе - получите по зубам. Правда, они тем не исправят общество. Злоба уйдет в подполье...
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Угу ,, получат сами , " прибором " по губам . Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 2178 .
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земанкруты вот вот уйдут в подполье после военного переворота)но мы знаем ,что с вами делать -берем опыт стран Балтии и зерыгобыдло больше не голосует Бородянський: Контент блогосфери підпадає під регуляцію. І це нормально - Цензор.НЕТ 7060
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Злиться по закону можно
Призывать к уголовке в сети - нет
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Жителя Новгородської області оштрафували на 30 тисяч рублів (майже 12 тис. грн) за новим законом. У березні чоловік розмістив на своїй сторінці в Інтернеті фотографію російського президента з підписом "казковий …" і далі Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/u-rosiyi-vpershe-pokarali-za-layku-na-adresu-putina-v-interneti-1335099.html

Правозахисники кажуть, що це перший випадок застосування нового закону. Він набрав чинності наприкінці березня. Документ пропонує карати за зневажливі висловлювання на адресу російської влади штрафами та навіть ув'язненням до 15 діб.
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А разговоры на кухне гороховый министр еще не хочет регулировать?
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Господи это ж если привлекать к ответственности за нарушение УК в сети, призывы к путчу и захвату власти, как это везде делается в цивилизованном мире, то что, порохоботов разгонят? 😭😭😭😭

А где ж они столоваться будут?
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