EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  252  11
Материалы по теме:
Все про:Донецкая область (4385) СЦКК (568) Марьинка (542) наемники РФ (976)

 Наемники РФ не дают восстановить электроснабжение в части Марьинки, отказываясь предоставить гарантии безопасности ремонтникам

В г. Марьинка Донецкой области украинские ремонтные бригады не могут возобновить электроснабжение в 60 домах, поскольку наемники РФ не дают гарантий соблюдения режима прекращения огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домах. Но еще около 60 домов, на ул.Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными", - говорится в сообщении.

По состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлены.

"Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ", - отметили в ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ во время обстрела Марьинки ранили местную жительницу, - ООС. ФОТО

Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ боевикам были поданы запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня.

Источник: https://censor.net.ua/n3162703
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Жаль . Не смогут посмотреть вечер с вовой соловьёвым ?
 показать весь комментарий
 
Тим ремонтним бригадам треба УБД давати.
 показать весь комментарий
 
Ровно 80 лет назад. 30 ноября 1939 г. Советская бомбардировка Хельсинки бомбами ФАБ-500, ФАБ-250 и РРАБ-2. Разрушено 2 тыс. зданий, более 900 погибших, свыше 500 раненых.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты
 показать весь комментарий
 
 
Пять фактов о советско-финской войне, которые нужно знать : https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357437/
 показать весь комментарий
 
Финский позор российской армии :

https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357419/
 показать весь комментарий
 
Американский беспилотник провел разведку у российских границ



Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами минобороны в Сирии, подчеркивает РИА Новости.
 показать весь комментарий
 
" зеленым штанмаером "их нужно ********,вот и все дела...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх