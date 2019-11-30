 Наемники РФ не дают восстановить электроснабжение в части Марьинки, отказываясь предоставить гарантии безопасности ремонтникам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"25 ноября 2019 года сильными порывами ветра оборваны линии электропередач и обесточены около 260 частных домов в городе Марьинка Донецкой области. Украинские ремонтные бригады оперативно восстановили подачу электроэнергии в 200 домах. Но еще около 60 домов, на ул.Тельмана и Октябрьской, остаются обесточенными", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14:00 30 ноября гарантий соблюдения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации так и не предоставлены.
"Без этого ремонтная команда АО "ДТЭК Донецкие электросети" и пиротехническое подразделение ГСЧС Украины не могут устранить причин отсутствия электроэнергии. Выведенные из строя линии электропередач находятся в секторах ведения огня ВФ РФ", - отметили в ООС.
Украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ боевикам были поданы запросы о предоставлении ими гарантий прекращения огня. Последний запрос отправлен сегодня.
Молотов же (тогдашний Лавров) в это время врал, что СССР "сбрасывает финнам продукты
https://charter97.org/ru/news/2019/11/30/357419/
Американский стратегический разведывательный беспилотник провел разведку у российских границ, сообщает РИА Новости со ссылкой на PlaneRadar.
По данным портала, беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным Forte10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия.
В 9:25 по московскому времени дрон провел разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Полет проходил на высоте 16 километров со скоростью чуть более 600 километров в час.
Зарубежные летательные аппараты регулярно проводят разведку вблизи российских границ. Их часто замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами минобороны в Сирии, подчеркивает РИА Новости.