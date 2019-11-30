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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года. ФОТОрепортаж

29 ноября при подведении итогов деятельности ВС Украины в 2019 году, начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак и заместитель Министра обороны Украины Алина Фролова отметили и наградили лучших офицеров ВСУ по итогам года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 01
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 02

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак за значительный личный вклад в дело развития Вооруженных Сил Украины, образцовое выполнение воинского долга, высокий профессионализм и по результатам служебной деятельности в 2019 году по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей наградил военнослужащих ВСУ почетным нагрудными знаками "Слава и честь", "За доблестную военную службу Родине", "За заслуги перед Вооруженными Силами Украины","За достижения в военной службе" I и II степени.

Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 03
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Генштабе подвели итоги деятельности ВСУ в 2019 году

Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 05
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 06
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 07

В свою очередь заместитель министра обороны Алина Фролова за значительный личный вклад в дело укрепления обороноспособности государства, поддержания высокой боевой готовности войск (сил), высокие личные достижения в служебной деятельности, образцовое выполнение воинского долга и по итогам служебной деятельности в 2019 году наградила от имени министра обороны представителей ВСУ денежными премиями, ценными подарками и зачитала приказ о присвоении досрочно очередного воинского звания полковнику командиру 24-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ Валерию Гудзю.

Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 08
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 09

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Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 10
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 11
Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 12

Также Фролова наградила знаком отличия Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие" командира 80 отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск ВСУ полковника Владимира Шворака.

Хомчак и Фролова наградили лучших офицеров ВСУ по итогам 2019 года 13

Читайте: Зеленский в честь Дня Десантно-штурмовых войск ВСУ наградил орденами и медалями 25 военнослужащих, - указ

Источник: https://censor.net.ua/n3162699
 
   
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Генерал-майора Марченко,

Марусю Звіробій ...

Сивохо
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Купи. Мене вже весь район боїться.
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Дарувати потрібно було по трьохкімнатній квартирі в Києві, або по мільйону гривень кожному і тоді вже годинники та особисту зброю, але не АПС, а щось цікавіше - Глок або Беретту. А ці годинники по 500грн це смішно!
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Генерал-майора Марченко,

Марусю Звіробій ...

Сивохо
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кудлатая заместительша Министра Обороны как-то печально смотрится на фоне одностроев
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небось паркетникам за их нелегкую службу!??
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Так. Командиру вісьмидесятки, наприклад... Лікуйся, опудало
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У Раду внесли законопроєкт, який поверне людям похилого віку в ОРДЛО чесно зароблені пенсії, - Сивохо.

Этого слугу даунбасянского народа наградили?

Хомчак і Фролова нагородили найкращих офіцерів ЗСУ за підсумками 2019 року - Цензор.НЕТ 6970
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